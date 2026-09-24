الخلاصي لـ«الشرق الأوسط»: سنعود أقوى أمام الإمارات

أكد أكرم عفيف، لاعب المنتخب القطري، أن فريقه يتطلع إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعد انتصاره على البحرين بهدفين دون رد في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات، مشيراً إلى أن المباريات المقبلة ستكون أكثر صعوبة.

وقال عفيف، في حديثه للشرق الأوسط، عقب المباراة: «الحمد لله، نحاول تقديم المطلوب منا، ونبارك لجماهيرنا هذا الانتصار. الجميع يعرف أن المباراة الأولى تكون صعبة، والمباريات المقبلة ستكون أصعب، ونسأل الله التوفيق».

وعن الانتقادات التي طالت أرضية الملعب، قال عفيف: «لا أستطيع الحديث عن أرضية الملعب، فأنا لاعب، والأرضية اليوم كانت على الجميع، سواء اللاعبين الأساسيين أو البدلاء أو حراس المرمى».

وأضاف: «قد يكون لكل شخص رأيه، وأنا أحترم جميع الآراء، لكن بالنسبة لي، ما دامت الأرضية واحدة للجميع، فهذا هو الواقع، ولا يمكننا تغيير شيء».

وفيما يتعلق بطموحات المنتخب القطري في تحقيق لقب البطولة الخليجية، قال عفيف: «إن شاء الله، نحن نحاول، والله يسهل أمورنا».

من جانبه، أكد طارق سلمان، لاعب المنتخب القطري، أن خبرات لاعبي «العنابي» والانسجام الذي يتمتعون به منذ سنوات، يمنحان الفريق دافعاً للمضي بعيداً في بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب نجح في التعامل مع ظروف مواجهته أمام البحرين، رغم النقص العددي، والخروج بالنقاط الثلاث.

وقال سلمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عقب الفوز على البحرين بهدفين دون رد: «الحمد لله على الفوز. كانت مباراة صعبة، لكننا عرفنا كيف نخطف الانتصار من خلال التفاصيل الصغيرة. سجلنا هدفاً في بداية الشوط الثاني، وآخر في نهاية المباراة رغم الطرد، والأهم أننا نجحنا في الخروج بالنقاط الثلاث».

️ | طارق سلمان لاعب منتخب قطر لـ«الشرق الأوسط»:- كانت مباراة صعبة ولكن عرفنا نخطف الفوز سجلنا بداية المباراة هدف ونهاية المباراة هدف رغم الطرد.- هذه بطولة قصيرة نحتاج أن نكون جاهزين بشكل جيد. #قطر_البحرين| #خليجي27 pic.twitter.com/VpAPjqfiao — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026

وأضاف: «هذه بطولة قصيرة، ونحتاج إلى أن نكون جاهزين دائماً في كل مباراة، والحمد لله أننا حققنا الأهم في مواجهة اليوم».

وعن الانسجام الذي يتمتع به لاعبو المنتخب القطري، ومدى تأثير الخبرات التي اكتسبها الفريق خلال مشاركاته السابقة في تحقيق اللقب الخليجي، قال سلمان: «نحن مجموعة وجيل يلعب معاً منذ فترة طويلة، ونجحنا في تحقيق كأس آسيا عامي 2019 و2023، وواصلنا المشوار معاً. نأمل أن تكون هذه الخبرات نقطة إضافية لنا، وأن تمنحنا دافعاً للاستمرار والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة».

وفيما يتعلق بأرضية الملعب، أوضح سلمان: «أرضية الملعب جيدة، وسبق لنا اللعب عليها مع نادي السد في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكل شيء كان جيداً».

فيما أكد عبد العزيز حاتم، لاعب المنتخب القطري، أن فريقه نجح في التعامل مع النقص العددي خلال مواجهته أمام البحرين، التي انتهت بفوز «العنابي» بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشيراً إلى أن المنتخب كان بإمكانه ترجمة الفرص التي أتيحت له في الشوط الأول إلى أهداف.

وقال حاتم، في حديثه للشرق الأوسط عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا مستوى ممتازاً. الطرد في النهاية جزء من كرة القدم، والحمد لله أننا استطعنا التعامل معه بطريقة مناسبة، وحققنا الأهم بحصد النقاط الثلاث».

️ | عبدالعزيز حاتم لاعب منتخب #قطر لـ«الشرق الأوسط»:- قدمنا مستوى ممتاز، الطرد جزء من اللعبة.- كانت هناك تعليمات من المدرب بعد الطرد بإغلاق المساحات. #قطر_البحرين | #خليجي27 pic.twitter.com/mhJHRGQ1aF — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026

وأضاف: «قدمنا مستوى ممتازاً، لكن كان بإمكاننا استغلال الفرص التي أتيحت لنا في الشوط الأول وترجمتها إلى أهداف، والحمد لله على تحقيق الفوز في النهاية».

وعن تعليمات المدرب بعد حالة الطرد، أوضح حاتم: «كانت تعليماته واضحة، بإغلاق المساحات، والمحافظة على تقارب الخطوط، ومحاولة التقدم إلى الأمام واستغلال الهجمات المرتدة والمساحات، إلى جانب الاحتفاظ بالكرة متى ما أتيحت لنا الفرصة».

وفيما يتعلق بأرضية الملعب، قال: «الأرضية جيدة نوعاً ما، وأعتقد أنها تحتاج إلى قص العشب قليلاً، لكنها بصورة عامة ممتازة».