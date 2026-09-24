الخلاصي لـ«الشرق الأوسط»: سنعود أقوى أمام الإمارات

أكد عبد الله الخلاصي، لاعب المنتخب البحريني، أن العامل البدني أثّر على أداء فريقه خلال مواجهة قطر، التي انتهت بخسارة «الأحمر» بهدفين دون رد، ضمن الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، مشدداً على أن المنتخب سيعمل على التعويض في مباراته المقبلة أمام الإمارات.
وقال الخلاصي، في حديثه للشرق الأوسط عقب المباراة: «في النهاية، التوفيق من رب العالمين، ولم نوفق في المباراة رغم حصولنا على عدد من الفرص، لكن بإذن الله سنعود أقوى وبأسرع وقت».
️ | عبدالله الخلاصي لاعب منتخب #البحرين لـ«الشرق الأوسط»:- لم نوفق اليوم، تحصلنا على أكثر من فرصة، ولكن بإذن الله سنعوض في القادم أمام الإمارات. #خليجي27 pic.twitter.com/qoSqzGFfq5
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026
وعن تراجع أداء المنتخب البحريني في الشوط الثاني، ومدى تأثير الجانب البدني على مستوى اللاعبين، أوضح: «بالتأكيد، العامل البدني أثّر على المستوى، لكن البحرين ستعود بأسرع وقت، وتركيزنا الآن ينصب على المباراة المقبلة أمام المنتخب الإماراتي، وبإذن الله سنفرح الشعب البحريني».
من جانبه، أرجع عمر سالم، لاعب المنتخب البحريني، خسارة منتخب بلاده أمام قطر بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى تأثير العامل البدني وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مشيراً إلى أن المنتخب البحريني يتطلع إلى التعويض في المواجهة المقبلة.
️ | عمر سالم لاعب منتخب #البحرين لـ«الشرق الأوسط»:- العامل البدني أثر على الفريق، ولكل مباراة ظروفها، وبإذن الله نعوض في القادم. #قطر_البحرين | #خليجي27 pic.twitter.com/mqSN14B2Ws
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026
وقال سالم، في حديثه للشرق الأوسط عقب المباراة: «قدمنا مستوى جيداً في الشوط الأول، لكن العامل البدني أثّر علينا في الشوط الثاني، وأعتقد أنه أثّر على الفريقين بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية».
وأضاف: «أرضية الملعب كانت ثقيلة بعض الشيء، وأثّرت على حركة الكرة، وهو ما زاد من الحمل البدني على الفريقين، لكن ذلك لا يمنعنا من السعي إلى تحقيق الفوز والمحافظة على اللقب، فهو غالٍ علينا جميعاً وعلى البحرين بشكل عام».
واختتم سالم حديثه قائلاً: «هذه المباراة كانت لها ظروفها الخاصة، وإن شاء الله نعوض في المباراة المقبلة».