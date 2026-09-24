أيوب العلوي لـ«الشرق الأوسط»: الروح القتالية مفتاح انتصارنا على البحرين

أرجع أيوب العلوي، لاعب المنتخب القطري، انتصار منتخب بلاده على البحرين بهدفين دون رد، في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، إلى الروح القتالية التي أظهرها اللاعبون، رغم النقص العددي الذي عانى منه الفريق خلال المواجهة بعد حالة الطرد للاعب أحمد فتحي في الدقيقة 70.
وقال العلوي، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب المباراة: «الحمد لله على كل حال، كانت مباراة كبيرة جداً. أشكر الجماهير التي حضرت من الدوحة وساندتنا اليوم، وأشكر زملائي اللاعبين على ما قدموه».
️ | أيوب العلوي لاعب منتخب #قطر لـ«الشرق الأوسط»:- أشكر الجمهور على حضورهم ومساندتهموأشكر زملائي اللاعبين رغم الطرد قدموا روح وقتالية لتحقيق الانتصار. #قطر_البحرين | #خليجي27 pic.twitter.com/DyJP0f8L69
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 24, 2026
وأضاف: «كما شاهدتم، تعرضنا لحالة طرد، لكن الروح القتالية كانت حاضرة، وهي المفتاح الذي ساعدنا على تحقيق الانتصار، والحمد لله على كل حال، والقادم أفضل إن شاء الله».
وعن أرضية الملعب، قال العلوي: «أرضية الملعب جيدة، لكن الأجواء اليوم شهدت رطوبة عالية، وعرفنا كيف نتعامل مع المباراة، وإن شاء الله القادم أفضل».