أيوب العلوي لـ«الشرق الأوسط»: الروح القتالية مفتاح انتصارنا على البحرين

أكد الجزائري نور الدين ولد علي، المدير الفني لمنتخب اليمن، تحمله مسؤولية الخسارة الثقيلة أمام الإمارات برباعية نظيفة، الخميس، في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27».

وحقق المنتخب الإماراتي فوزاً كبيراً 4-0 على اليمن في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للبطولة المقامة في مدينة جدة السعودية.

وافتتح نيكولاس خيمينيز التسجيل للإمارات في الدقيقة 26، قبل أن يضيف نادر سهل، مدافع اليمن، الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 36. وسجل لوان بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعود خيمينيز ويحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع للإمارات في الدقيقة 51.

وقال ولد علي، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إن الخسارة جاءت نتيجة أخطاء وإهمال من لاعبيه، لكنه شدد في الوقت نفسه على تحمله المسؤولية.

وأوضح أنه حذر مدافعي المنتخب اليمني من خطورة مهاجمي الإمارات والقدرات الكبيرة التي يتمتعون بها. وأضاف: «أتوجه بالاعتذار إلى جماهير المنتخب اليمني عن تلك الخسارة، التي كان سببها الإهمال الكبير. كان هناك إهمال جماعي، ويمكنني أن أتحمل المسؤولية».

وتابع: «لقد بدأنا الحديث مع اللاعبين، لكن هذه المباراة لن تجعلني أعود إلى ما كان عليه الفريق قبل خمسة أعوام».

وأشار ولد علي إلى تأثير قلة خبرة اللاعبين وعدم استقرار البطولات المحلية على جاهزية المنتخب، قائلاً: «اللاعبون لم يكملوا حتى تسع مباريات متتالية في الدوري، وهذه الخسارة يجب أن تكون درساً بالنسبة لنا».

وبهذا الفوز، حصد منتخب الإمارات، المتوج باللقب عامي 2007 و2013، أول ثلاث نقاط في المجموعة التي تضم أيضاً البحرين، حامل اللقب، وقطر، فيما بقي اليمن بلا رصيد من النقاط.

ويلتقي منتخب الإمارات مع البحرين، الأحد المقبل، فيما يواجه اليمن نظيره القطري في اليوم ذاته ضمن الجولة الثانية.

ويتأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تختتم في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.