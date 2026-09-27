المدافع الآيرلندي دان حارساً احتياطياً أمام إسرائيل بعد انسحاب بازونو

اختير المدافع الآيرلندي جيمي دان ليكون أحد حارسَي المرمى الاحتياطيين لمنتخب بلاده في مواجهة إسرائيل ضمن «دوري الأمم الأوروبية»، بعد انسحاب الحارس جافين بازونو من التشكيلة بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وخاض لاعبو المنتخب الآيرلندي مناقشات استمرت ساعات بشأن إمكانية مقاطعة المباراة، قبل أن تصوت الغالبية لمصلحة خوض المواجهة.

وجاء إدراج دان ضمن حراس المرمى بعدما بات المنتخب بحاجة إلى استكمال قائمته؛ إذ تفرض لوائح «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» تسجيل 3 حراس في مباريات «دوري الأمم».

وتقام المباراة مساء اليوم الأحد في مدينة ديبريتسين المجرية.