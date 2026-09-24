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سكالوني: ميسي يستحق أن يودّع جماهير الأرجنتين كما يشاء

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم (رويترز)
ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم (رويترز)
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سكالوني: ميسي يستحق أن يودّع جماهير الأرجنتين كما يشاء

ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم (رويترز)
ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم (رويترز)

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الخميس، أن المباراة الودية أمام بنين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) في بوينس آيرس، ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة «لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها».

وقال مدرب وصيف كأس العالم في أميركا الشمالية هذا الصيف: «سيكون من الصعب ألا أبكي في ذلك اليوم، ومن دواعي الامتياز أن أكون موجوداً هناك».

وكان ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، أعلن في أواخر أغسطس (آب) اعتزاله اللعب دولياً عن عمر 39 عاماً، لكن سكالوني استدعاه لخوض المباراة الوداعية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه أراد المساهمة في إقامة مباراة أخيرة للنجم الكبير أمام جماهير بلاده، مضيفاً: «لقد ساهمت بدوري لأنني أرغب في أن أكون حاضراً في حفل وداعه، وبما أنني لا أعلم اليوم ما إذا كنت سأبقى هنا مستقبلاً، فقد فعلنا كل ما بوسعنا لكي يتمكن من المشاركة في هذه المباراة».

ورأى سكالوني أيضاً أن مهاجم إنتر ميامي، الذي سجل مطلع سبتمبر (أيلول) هدفه الـ100 مع النادي الأميركي، يستحق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية مجدداً في 26 أكتوبر المقبل.

وقال في هذا الصدد: «إذا كان الأمر يتعلق بمكافأة أفضل لاعب...».

ويستعد المنتخب الأرجنتيني في إيسيسا، جنوب بوينس آيرس، لخوض ثلاث مباريات ودية، أمام بوليفيا، الأربعاء المقبل، في كوردوبا، ثم بوركينا فاسو على ملعب «مونومنتال» في الثالث من أكتوبر، قبل مواجهة بنين بعد ذلك بثلاثة أيام.

ولم يكشف سكالوني عن أي جديد بشأن مستقبله على رأس الجهاز الفني للمنتخب، في ظل انتهاء عقده في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال: «فيما يخصني، لا جديد»، موضحاً أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا.

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الرياضة رياضة عالمية

مانشيني: على إيطاليا تجاوز خيبة تصفيات كأس العالم

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)
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مانشيني: على إيطاليا تجاوز خيبة تصفيات كأس العالم

روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)
روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي (رويترز)

طالب روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، لاعبيه بطي صفحة الخسارة أمام البوسنة والهرسك، والتركيز على مواجهة بلجيكا، الجمعة، في دوري الأمم الأوروبية على ملعب «الأولمبيكو» في روما.

وتفتتح إيطاليا أمام بلجيكا مشوارها في المجموعة الأولى خلال فترة التوقف الدولي، التي ستشهد أيضاً مواجهتين أمام فرنسا وتركيا.

وستكون المباراة الأولى للمنتخب الإيطالي تحت قيادة مانشيني بعد عودته إلى منصبه، كما أنها أول مواجهة رسمية للفريق منذ خسارته أمام البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، والتي حرمته من التأهل إلى كأس العالم هذا الصيف.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: «قضينا يومين مهمين في التدريبات. نأمل في اتخاذ القرارات الصائبة، واللاعبون مستعدون».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «ستكون مباراة الغد مثيرة كالعادة، ونأمل أن نبدأ بشكل جيد. علينا أن نتجاوز ما حدث أمام البوسنة فوراً».

ويخوض مانشيني ولايته الثانية على رأس الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي، بعدما عاد إلى المنصب في يوليو (تموز) الماضي، خلفاً لجينارو غاتوزو، الذي استقال في أبريل (نيسان) عقب الإخفاق في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

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الرياضة رياضة عالمية

باوليني تقود إيطاليا لقلب تأخرها أمام الصين في كأس بيلي جين كينغ

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)
الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)
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باوليني تقود إيطاليا لقلب تأخرها أمام الصين في كأس بيلي جين كينغ

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)
الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بالفوز على الصينيتين غوو هانيو وجيانغ شينيو (أ.ف.ب)

قادت جاسمين باوليني منتخب إيطاليا إلى قلب تأخره أمام الصين والفوز 2 - 1، الخميس، في دور الثمانية من بطولة كأس بيلي جين كينغ للتنس، بعدما حققت الفوز في مباراتي الفردي والزوجي.

وتأخرت إيطاليا، حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين، صفر - 1 بعدما تغلبت الصينية تشانغ شواي على إليزابيتا كوتشياريتو بمجموعتين دون رد، بواقع 6 - 0 و6 - 2، وسط مساندة جماهيرية كبيرة.

لكن باوليني أعادت إيطاليا إلى المواجهة بفوزها على البطلة الأولمبية تشنغ تشينوين بنتيجة 6 - 3 و7 - 6، لتفرض مباراة الزوجي الحاسمة.

الإيطاليتان جاسمين باوليني وسارة إيراني تحتفلان بإحدى النقاط أمام الصينيتين جيانغ شينيو وغوو هانيو (أ.ب)

وعادت باوليني إلى الملعب إلى جانب مواطنتها سارة إيراني، ونجحتا في التغلب على الثنائي الصيني غوو هانيو وجيانغ شينيو بنتيجة 6 - 3 و5 - 7 و6 - 3، لتحسم إيطاليا المواجهة لمصلحتها.

وضرب المنتخب الإيطالي موعداً مع أوكرانيا في الدور نصف النهائي للعام الثاني توالياً، على أن تقام مواجهات هذا الدور السبت، فيما يقام النهائي الأحد.

وكانت أوكرانيا قد قلبت بدورها تأخرها لتتغلب على بلجيكا 2 - 1، في وقت سابق الخميس.

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أستون فيلا يمنع غوريتسكا من التصويت على ملف استضافة الأولمبياد

الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
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أستون فيلا يمنع غوريتسكا من التصويت على ملف استضافة الأولمبياد

الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)
الدولي الألماني ليون غوريتسكا (رويترز)

لن يتمكن الدولي الألماني ليون غوريتسكا من المشاركة في التصويت لاختيار المدينة الألمانية المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية، السبت، بعدما رفض ناديه أستون فيلا السماح له بالسفر إلى مدينة بادن بادن.

ويعاني غوريتسكا من إصابة، ويرغب أستون فيلا، الذي انضم إليه اللاعب الصيف الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من بايرن ميونيخ، في عودته إلى النادي لمواصلة برنامجه التأهيلي.

وكان من المقرر أن يشارك غوريتسكا في التصويت بصفته عضواً شخصياً في الاتحاد الألماني للرياضات الأولمبية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد السبت.

وتنحصر المنافسة بين ملفي ميونيخ، التي استضافت أولمبياد 1972 ولعب فيها غوريتسكا مع بايرن لمدة ثمانية أعوام، ومنطقة كولونيا-الراين - الرور، حيث وُلد اللاعب ونشأ.

ولم يكشف غوريتسكا عن الملف الذي كان ينوي التصويت لمصلحته، وقال مؤخراً لصحيفة «بيلد»: «أصبحت ميونيخ عزيزة جداً على قلبي خلال السنوات الثماني الماضية، بينما تُعد ولاية شمال الراين - وستفاليا موطني».

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