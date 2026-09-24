سكالوني: ميسي يستحق أن يودّع جماهير الأرجنتين كما يشاء

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، الخميس، أن المباراة الودية أمام بنين في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) في بوينس آيرس، ستمنح القائد ليونيل ميسي فرصة «لتوديع الجماهير بالطريقة التي يريدها».

وقال مدرب وصيف كأس العالم في أميركا الشمالية هذا الصيف: «سيكون من الصعب ألا أبكي في ذلك اليوم، ومن دواعي الامتياز أن أكون موجوداً هناك».

وكان ميسي، المتوج بالكرة الذهبية ثماني مرات، أعلن في أواخر أغسطس (آب) اعتزاله اللعب دولياً عن عمر 39 عاماً، لكن سكالوني استدعاه لخوض المباراة الوداعية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أنه أراد المساهمة في إقامة مباراة أخيرة للنجم الكبير أمام جماهير بلاده، مضيفاً: «لقد ساهمت بدوري لأنني أرغب في أن أكون حاضراً في حفل وداعه، وبما أنني لا أعلم اليوم ما إذا كنت سأبقى هنا مستقبلاً، فقد فعلنا كل ما بوسعنا لكي يتمكن من المشاركة في هذه المباراة».

ورأى سكالوني أيضاً أن مهاجم إنتر ميامي، الذي سجل مطلع سبتمبر (أيلول) هدفه الـ100 مع النادي الأميركي، يستحق المنافسة على جائزة الكرة الذهبية مجدداً في 26 أكتوبر المقبل.

وقال في هذا الصدد: «إذا كان الأمر يتعلق بمكافأة أفضل لاعب...».

ويستعد المنتخب الأرجنتيني في إيسيسا، جنوب بوينس آيرس، لخوض ثلاث مباريات ودية، أمام بوليفيا، الأربعاء المقبل، في كوردوبا، ثم بوركينا فاسو على ملعب «مونومنتال» في الثالث من أكتوبر، قبل مواجهة بنين بعد ذلك بثلاثة أيام.

ولم يكشف سكالوني عن أي جديد بشأن مستقبله على رأس الجهاز الفني للمنتخب، في ظل انتهاء عقده في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال: «فيما يخصني، لا جديد»، موضحاً أنه لم يتحدث بعد مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا.