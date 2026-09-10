عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:21 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
TT
TT

اليوسف يبحث مع إنفانتينو بناء مقر جديد للاتحاد الكويتي

الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)
الشيخ أحمد اليوسف (الشرق الأوسط)

بحث رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، مع رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)، جاني إنفانتينو، خلال اجتماعهما في مقر الهيئة الكروية العالمية في مدينة زيورخ السويسرية، ملفات عديدة أبرزها بناء مقر جديد لاتحاد الكرة الكويتي وملاعب لأكاديمية الـ«أزرق».

وقال اليوسف في تصريح نقله الموقع الرسمي للاتحاد الكويتي لكرة القدم إن «الاتحاد باشر مهامه من أجل عمل التراخيص المطلوبة مع الهيئة العامة للشباب والرياضة وبلدية الكويت لبناء مقر جديد للاتحاد الكويتي لكرة القدم وملاعب لأكاديمية الأزرق».

وأشار إلى أن المشروع سيحصل على دعم مالي بقيمة ثمانية ملايين دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ضمن برنامج «فيفا فوروورد».

وجاء في تصريح اليوسف أيضاً: «تباحثنا مع إنفانتينو التطورات الرياضية الكروية بشكل عام وشؤون الاتحاد الكويتي بشكل خاص».

وأضاف: «تم الاتفاق على زيارة رئيس تطوير كرة القدم العالمية في (فيفا)، المدرب الفرنسي آرسين فينغر إلى الكويت، وذلك لافتتاح أكاديمية الأزرق» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

مواضيع
فيفا الكويت

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

تقارير: إنفانتينو ما زال الصوت الأقوى في الفيفا... واستمراره وارد

رياضة عالمية إنفانتينو (رويترز)

تقارير: إنفانتينو ما زال الصوت الأقوى في الفيفا... واستمراره وارد

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يمكنه الاعتماد على أصوات كافية للبقاء في المنصب.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو وفوزي لقجع (رويترز)
رياضة عالمية

لقجع: الدار البيضاء ستستضيف نهائي كأس العالم 2030

نقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي» عن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قوله، اليوم الخميس، إن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في الدار البيضاء.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يسحب دعمه لإنفانتينو رئيس «فيفا»

قال فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس، إن الاتحاد سيسحب دعمه لترشح جياني إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو(أ.ف.ب)
رياضة عالمية

فرنسا تسحب دعمها لإنفانتينو في سباق إعادة ترشحه لرئاسة «فيفا»

أنهى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مرحلة من الدعم لجياني إنفانتينو امتدت لأكثر من عشرة أعوام.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إنفانتينو يفصل الكاريبي إدارياً عن «كونكاكاف» وسط معركة انتخابات «فيفا»

فصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إدارة اتحادات منطقة الكاريبي عن بقية دول اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عربية

قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
TT
TT

قرعة كأس الخليج للناشئين تضع السعودية ومصر في مجموعة واحدة

مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)
مجموعات البطولة كما بدت بعد نهاية مراسم القرعة (اتحاد كأس الخليج لكرة القدم)

أسفرت قرعة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج «تحت 17 عاماً»، التي أُجريت الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في مقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والعراق والكويت واليمن.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر (تشرين الأول) حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، بمشاركة عشرة منتخبات، في أكبر مشاركة بتاريخ المسابقة، في حين تتولى اللجنة المحلية المنظمة في قطر تنظيم واستضافة المنافسات بالتنسيق مع الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

ووفقاً لآلية القرعة، جرى توزيع المنتخبات المشاركة على خمسة مستويات، استناداً إلى تصنيف آخر بطولة نظمها الاتحاد الخليجي للفئة السنية ذاتها، بواقع منتخبين في كل مستوى.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب القطري، مستضيف البطولة، على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الإمارات وعمان والبحرين والصين.

في المقابل، جاء المنتخب السعودي، حامل لقب النسخة الماضية، على رأس المجموعة الثانية إلى جانب العراق والكويت واليمن ومصر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، الذي يقام بنظام خروج المغلوب، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، في حين يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

مواضيع
كأس الخليج قطر
الرياضة رياضة عربية

الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
TT
TT

الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)
عمرو الجزار (موقع النادي الأهلي)

أعلن النادي الأهلي، الخميس، إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، إلى جانب قطع في الغضروف الداخلي.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الخميس، إن الأشعة التي خضع لها الجزار صباح اليوم كشفت عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وأضاف جاب الله أنه يجري حالياً تحديد موعد خضوع الجزار لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتعرض الجزار، الذي انضم للأهلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، للإصابة خلال تعادل الفريق الأحمر 1 - 1 مع مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة فقدان الأهلي أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي، ليوجد حاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن بيراميدز (المتصدر).

مواضيع
النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عربية

«آسياد 2026»: انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح

انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)
انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)
TT
TT

«آسياد 2026»: انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح

انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)
انطلاق الألعاب بفوز قطر في السلة قبل 9 أيام من الافتتاح (أ.ف.ب)

انطلقت دورة الألعاب الآسيوية في اليابان الخميس بفوز قطر على إيران في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات لمسابقة كرة السلة للرجال، وذلك في أولى منافسات الحدث الرياضي القاري المتعدد الألعاب حيث يفوق عدد المشاركين فيه نظيره في الألعاب الأولمبية.

ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 17 ألف رياضي ومسؤول في 43 رياضة ضمن دورة ناغويا-آيتشي التي لا تبدأ رسمياً إلا مع حفل الافتتاح في 19 سبتمبر (أيلول)، على أن تستمر حتى الرابع من أكتوبر ( تشرين الأول) المقبل.

وستنطلق منافسات عدة قبل حفل الافتتاح، من بينها كرة السلة وكرة القدم والكريكيت والهوكي والخماسي الحديث.

وصمد المنتخب القطري أمام عودة إيرانية في النتيجة وحسم مواجهة المجموعة الثانية بنتيجة 59-35 على ملعب آيتشي الدولي في ناغويا، في أول مباراة ضمن منافسات كرة السلة للرجال التي ستقام مباراتها النهائية في 20 سبتمبر (أيلول)، أي بعد يوم واحد من حفل الافتتاح.

كما ستكون بطاقات التأهل إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028 على المحك في عدد من الرياضات خلال دورة الألعاب الآسيوية التي تعود إلى اليابان للمرة الأولى منذ عام 1994.

ويأمل المنظمون أن يحظى الرياضيون بـ«تجربة فريدة» من خلال الإقامة في أماكن لافتة تتراوح بين سفينة سياحية، وحاويات خشبية وغرف فندقية تقليدية.

وأعرب المسؤولون عن ثقتهم بأن الخطة لن تتأثر بموسم الأعاصير في اليابان الذي يكون عادة في ذروته خلال شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

وكان الطقس تسبب بالفعل في بعض الاضطرابات، إذ أجبرت أمطار قياسية هطلت الثلاثاء مئات الرياضيين على إخلاء أماكن إقامتهم لفترة وجيزة. كما تسربت مياه الأمطار إلى بعض مواقع المنافسات، في وقت تشير التوقعات إلى استمرار الطقس الماطر خلال الأيام المقبلة.

ومن بين النجوم المشاركين في الدورة لاعبة كرة المضرب الفلبينية الواعدة ألكسندرا إيالا، إلى جانب موهبتين واعدتين من الطراز العالمي هما لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريانفانشي البالغ من العمر 15 عاماً، والسباحة الصينية يو تسي دي البالغة 13 عاماً.

مواضيع
رياضة كرة السلة اليابان