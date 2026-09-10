الأهلي المصري يعلن إصابة الجزار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن النادي الأهلي، الخميس، إصابة عمرو الجزار، لاعب الفريق، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، إلى جانب قطع في الغضروف الداخلي.

وقال أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، الخميس، إن الأشعة التي خضع لها الجزار صباح اليوم كشفت عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب.

وأضاف جاب الله أنه يجري حالياً تحديد موعد خضوع الجزار لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة، تمهيداً لبدء برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتعرض الجزار، الذي انضم للأهلي في يناير (كانون الثاني) الماضي، للإصابة خلال تعادل الفريق الأحمر 1 - 1 مع مضيفه المقاولون العرب، الأربعاء، في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة فقدان الأهلي أول نقطتين في مسيرته بالمسابقة، التي يسعى لاستعادة لقبها الذي فقده في الموسم الماضي، ليوجد حاليا في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني، ومتأخراً بفارق نقطتين عن بيراميدز (المتصدر).