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المغربي بلعمري ظهير الأهلي المصري يخضع لجراحة ناجحة بالركبة

الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري (النادي الأهلي)
الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري (النادي الأهلي)
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المغربي بلعمري ظهير الأهلي المصري يخضع لجراحة ناجحة بالركبة

الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري (النادي الأهلي)
الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري (النادي الأهلي)

قال الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إن الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري خضع لجراحة ناجحة في ألمانيا لعلاج إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونقل النادي عن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قوله إن بلعمري «خضع لجراحة بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تحت إشراف خبير ألماني في أحد مستشفيات ميونيخ».

وأضاف: «من المقرر أن يغادر اللاعب المستشفى خلال 48 ساعة متوجهاً إلى المغرب، لبدء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي».

وكان بلعمري قد تعرَّض للإصابة خلال المباراة الودية التي فاز فيها الأهلي 3 - صفر على بادالونا الإسباني ضمن استعداداته للموسم الجديد، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وانضم بلعمري (27 عاماً) إلى الأهلي في يناير (كانون الثاني) 2026 قادماً من الرجاء المغربي، وخاض منذ ذلك الحين 12 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات. كما كان ضمن تشكيلة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم 2026، التي انتهى مشوارها عند دور الثمانية بالخسارة أمام فرنسا، وشارك أيضاً في قائمة المغرب خلال كأس الأمم الأفريقية 2025.

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الرياضة رياضة عربية

المغربي وليد شديرة إلى يونيون سبورتيفا أفيلينو

المغربي وليد شديرة إلى صفوف يونيون سبورتيفا أفيلينو (منتخب المغرب)
المغربي وليد شديرة إلى صفوف يونيون سبورتيفا أفيلينو (منتخب المغرب)
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المغربي وليد شديرة إلى يونيون سبورتيفا أفيلينو

المغربي وليد شديرة إلى صفوف يونيون سبورتيفا أفيلينو (منتخب المغرب)
المغربي وليد شديرة إلى صفوف يونيون سبورتيفا أفيلينو (منتخب المغرب)

أعلن نادي نابولي الإيطالي انتقال لاعبه المغربي وليد شديرة إلى صفوف فريق يونيون سبورتيفا أفيلينو، بشكل دائم الجمعة.

ويلعب أفيلينو في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، حيث أكد نابولي عبر موقعه الرسمي إتمام إجراءات صفقة انتقال اللاعب إلى فريقه الجديد، متمنياً له التوفيق.

ويلعب شديرة (28 عاماً) في صفوف نابولي منذ صيف 2023، عندما انتقل إليه قادماً من باري، لكنه أمضى أغلب تلك السنوات معاراً إلى عدة أندية من بينها ساسولو الإيطالي وإسبانيول الإسباني، وأخيراً أعير منذ يناير (كانون الثاني) الماضي إلى ليتشي في إيطاليا.

ولم يلعب شديرة، الذي يشارك في مركز المهاجم، سوى مباراتين فقط بقميص نابولي وبواقع 15 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وكانت أفضل فتراته مع باري قبل الانتقال إلى نابولي حيث سجل 28 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى في 75 مشاركة.

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الترجي يضم المهاجم الدولي التونسي المستوري

المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري وقّع للترجي (نادي الترجي)
المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري وقّع للترجي (نادي الترجي)
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الترجي يضم المهاجم الدولي التونسي المستوري

المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري وقّع للترجي (نادي الترجي)
المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري وقّع للترجي (نادي الترجي)

أعلن الترجي، المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، الخميس، عن تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي حازم المستوري بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وخاض المستوري (29 عاماً) عدة تجارب مع أندية تونسية وعربية، كما احترف في الدوري الروسي قبل انضمامه إلى الترجي.

ومن المنتظر أن يستهل المستوري مشواره مع فريقه الجديد بمواجهة شبيبة العمران، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الجديد للدوري التونسي.

وكان الترجي قد افتتح مشواره في البطولة بفوز مثير 3-2 على النجم الساحلي في قمة الجولة الأولى.

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لوهافر الفرنسي يتعاقد مع الدولي الجزائري توبة

المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (أ.ف.ب)
المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (أ.ف.ب)
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لوهافر الفرنسي يتعاقد مع الدولي الجزائري توبة

المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (أ.ف.ب)
المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة (أ.ف.ب)

أعلن نادي لوهافر، المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الخميس، تعاقده مع المدافع الدولي الجزائري أحمد توبة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من باناثينايكوس اليوناني.

ويسعى النادي الفرنسي إلى الاستفادة من خبرة توبة (28 عاماً)، الذي يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

ويتمتع توبة بخبرة واسعة في الملاعب الأوروبية، إذ سبق له اللعب لعدة أندية بلجيكية، من بينها كلوب بروج، كما خاض عدة تجارب في بلغاريا وتركيا وإيطاليا، قبل انتقاله إلى الدوري اليوناني في محطته الأخيرة.

وقال لوهافر على موقعه الرسمي: «بات أحمد توبة أخيراً لاعباً في صفوف لوهافر. ولماذا أخيراً؟ لأن ارتداءه قميص النادي كان مطروحاً منذ نحو 10 سنوات، عندما تواصل معه النادي خلال فترة لعبه مع كلوب بروج البلجيكي. ومنذ ذلك الحين، خاض المدافع، الذي يجيد أيضاً اللعب في مركز الظهير الأيسر، العديد من التجارب في دوريات مختلفة».

وولد توبة في فرنسا وتأسس كروياً في بلجيكا، ومثل مختلف المنتخبات السنية البلجيكية، قبل أن يقرر الدفاع عن ألوان منتخب الجزائر. وسيرتدي اللاعب القميص رقم 5 مع لوهافر.

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