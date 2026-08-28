المغربي بلعمري ظهير الأهلي المصري يخضع لجراحة ناجحة بالركبة

قال الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الجمعة، إن الظهير الأيسر المغربي يوسف بلعمري خضع لجراحة ناجحة في ألمانيا لعلاج إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ونقل النادي عن أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، قوله إن بلعمري «خضع لجراحة بالمنظار لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، تحت إشراف خبير ألماني في أحد مستشفيات ميونيخ».

وأضاف: «من المقرر أن يغادر اللاعب المستشفى خلال 48 ساعة متوجهاً إلى المغرب، لبدء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي للمنتخب المغربي».

وكان بلعمري قد تعرَّض للإصابة خلال المباراة الودية التي فاز فيها الأهلي 3 - صفر على بادالونا الإسباني ضمن استعداداته للموسم الجديد، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وانضم بلعمري (27 عاماً) إلى الأهلي في يناير (كانون الثاني) 2026 قادماً من الرجاء المغربي، وخاض منذ ذلك الحين 12 مباراة بقميص الفريق في مختلف المسابقات. كما كان ضمن تشكيلة المنتخب المغربي المشاركة في كأس العالم 2026، التي انتهى مشوارها عند دور الثمانية بالخسارة أمام فرنسا، وشارك أيضاً في قائمة المغرب خلال كأس الأمم الأفريقية 2025.