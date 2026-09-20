أجواء رائعة بين لاعبي «المانشافت» في أول معسكر تحت قيادة كلوب

وصل لاعبو منتخب ألمانيا إلى بافاريا للانتظام في أول معسكر للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد يورغن كلوب.

تولى كلوب المهمة خلفا ليوليان ناغلسمان، ويأمل إعادة بناء الفريق بعد الخروج المخيب من دور الـ32 لكأس العالم.

اختار كلوب مدرب ليفربول ودورتموند السابق، قائمة أولية تضم 44 لاعبا استعدادا لمواجهة هولندا وصربيا واليونان (مرتان) في الفترة ما بين 24 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

استدعى كلوب 16 وجها جديدا إضافة إلى 16 لاعبا كانوا ضمن قائمة ألمانيا في مونديال 2026، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين مع الإبقاء على مجموعة طوال فترة التوقف دون استبدالهم بعد المباراة الثانية.

ويأمل الألمان في نجاح كلوب ببناء فريق جديد لتعويض خيبة الخروج المبكر من كأس العالم.

قال جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ: «تحدثت مع كلوب كثيرا، وأشعر أن الأجواء والطاقة هائلة».

ويسابق موسيالا الزمن لاستعادة مستواه بعدما مر بعام صعب، غاب خلاله بسبب إصابة قوية بكسر في الساق، قبل أن يتعرض مؤخرا لنوبات غياب عن الوعي.

وفاجأ كلوب الكثيرين باستدعاء الثنائي يونس بن طالب لاعب آينتراخت فرانكفورت وديري شيرهانت لاعب فرايبورغ اللذين سجلا هدفين في مباراة الفريقين بالدوري الألماني السبت.

وأكد شيرهانت: «استدعائي منحني حافزا إضافيا خلال الفترة الأخيرة»..

وقال كلوب: «بإمكاني القول أن اللعب لمنتخب ألمانيا، يعني الكثير لهم».

أضاف: «ولكن يبقى الأهم هو تقديم أفضل أداء، والاستعداد للمباراة القادمة، وإظهار مدى رغبتهم في المشاركة بالمباريات».

وأكد يورغن كلوب أيضا أن الباب سيبقى مفتوحا أمام استدعاء لاعبين آخرين خرجوا من حساباته هذا الشهر، وأبرزهم دينيز أونداف، مهاجم شتوتغارت.

وعلق أونداف على استبعاده، قائلا: «لن أبكي بل سأعمل بجدية لإثبات نفسي وإقناع المدرب الجديد».