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«الدوري الفرنسي»: سان جيرمان يحسم الكلاسيكو بثنائية توريس وماركينيوس

الإسباني فيران توريس يحتفل بهدف التقدم لسان جيرمان في مرسيليا (إ.ب.أ)
الإسباني فيران توريس يحتفل بهدف التقدم لسان جيرمان في مرسيليا (إ.ب.أ)
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«الدوري الفرنسي»: سان جيرمان يحسم الكلاسيكو بثنائية توريس وماركينيوس

الإسباني فيران توريس يحتفل بهدف التقدم لسان جيرمان في مرسيليا (إ.ب.أ)
الإسباني فيران توريس يحتفل بهدف التقدم لسان جيرمان في مرسيليا (إ.ب.أ)

واصل باريس سان جيرمان حامل اللقب صحوته وحسم الكلاسيكو أمام مضيّفه مرسيليا 2-1، الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فملعب فيلودروم، حقق باريس سان جيرمان فوزه الثاني تواليا بعد تعادلين وخسارة، عندما تغلب على غريمه التقليدي مرسيليا 2-1، معمقا جراحه.

وتابع المهاجم الدولي الاسباني فيران توريس المنتقل حديثا من برشلونة، هوايته التهديفية بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 66، بعد سبع دقائق من دخوله بديلا للدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، اثر تمريرة من ديزيري دوي، رافعا رصيده الى أربعة أهداف في الدوري وسبعة اهداف في مختلف المسابقات.

وتقاسم توريس صدارة لائحة الهدافين في الدوري مع أربعة لاعبين هم: مهاجم مرسيليا الدولي الجزائري أمين غويري، الماليان كاموري دومبيا (بريست) ولاسين سينايوكو (باريس أف سي) والألماني باريس برونر (موناكو).

ونجح مرسيليا في إدراك التعادل بعد ست دقائق بواسطة الانجليزي انغل غوميز اثر تمريرة من غويري (72)، لكن القائد المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس أعاد التقدم للضيوف بعد دقيقتين (74).

وزادت محن الفريق الجنوبي بطرد مهاجمه الأميركي تيموثي وياه، نجل جورج، أسطورة سان جيرمان وميلان الايطالي سابقا ورئيس ليبيريا، لتلقيه الانذار الثاني في الدقيقة 77.

ودخل وياه في الدقيقة 30 مكان البرازيلي إيغور بيتشاو الذي تعرض لإصابة.

وارتقى باريس سان جيرمان الى المركز السادس برصيد ثماني نقاط، فيما تجمد رصيد مرسيليا عند ثلاث نقاط في المركز السابع عشر قبل الاخير بخسارته الثالثة تواليا في الدوري والخامسة تواليا في مختلف المسابقات.

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حضور قياسي في ديربي مدريد بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو»

حضور قياسي في ديربي مدريد بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» (د.ب.أ)
حضور قياسي في ديربي مدريد بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» (د.ب.أ)
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حضور قياسي في ديربي مدريد بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو»

حضور قياسي في ديربي مدريد بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» (د.ب.أ)
حضور قياسي في ديربي مدريد بملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» (د.ب.أ)

أعلن نادي أتلتيكو مدريد عن رقم قياسي للحضور الجماهيري في مدرجات ملعبه «طيران الرياض متروبوليتانو» خلال مباراة الديربي أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

وحسم أتلتيكو المباراة لصالحه بالفوز 2 / 1، ليتفوق على جاره في جدول الترتيب بعد مرور سبع جولات من الليغا.

وقال أتلتيكو في بيان عبر موقعه الرسمي مساء الأحد: «لقد سجل ملعبنا وجماهيرنا إنجازا جديدا خلال ديربي مدريد بتحقيق رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري بتواجد 70 ألفا و514 مشجعا في المدرجات لمساندة فريقنا».

وأوضح البيان أن الحضور الجماهيري للديربي اقترب كثيرا من السعة الكاملة للملعب، البالغة 70 ألفا و813 مقعدا، أي بفارق 300 مشجع.

وأشاد النادي المدريدي بأنصاره، قائلا في ختام البيان: «بهذا الإنجاز الجديد، أثبتت جماهيرنا مجددا أنها فريدة من نوعها، وشكرا لكم عشاق أتلتيكو على الدعم والمساندة المستمرة».

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: فالنسيا يسقط وسط جماهيره بخسارة درامية أمام إشبيلية

لاعبو إشبيلية يحتفلون أمام جماهير فالنسيا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون أمام جماهير فالنسيا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: فالنسيا يسقط وسط جماهيره بخسارة درامية أمام إشبيلية

لاعبو إشبيلية يحتفلون أمام جماهير فالنسيا (إ.ب.أ)
لاعبو إشبيلية يحتفلون أمام جماهير فالنسيا (إ.ب.أ)

سقط فالنسيا على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مثيرة أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2 / 3 في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مساء الأحد.

تقدم الفريق الباسكي في النتيجة مرتين، حيث أنهى الشوط الأول متفوقا بهدف لوكا سوتشيتش في الدقيقة 26 من المباراة التي أقيمت على ملعب «ميستايا».

وأدرك فالنسيا التعادل بهدف أرون مايول في الدقيقة 57، قبل أن يتقدم الضيوف مجددا بهدف المخضرم كارلوس سولير في الدقيقة 75 من ركلة جزاء.

ورفض سولير الاحتفال بهدفه تقديرا لمشاعر جماهير ناديه القديم، فالنسيا الذي رحل عنه لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2022 قبل أن يعود مجددا إلى أجواء الدوري الإسباني بقميص سوسيداد في 2025 بعد إعارة غير ناجحة بقميص وست هام يونايتد الإنجليزي.

واستمرت الإثارة بنجاح فالنسيا في التعادل مجددا بهدف ذاتي سجله لوكن بيتيا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 84.

لكن سوسيداد خطف الفوز بهدف في توقيت قاتل، سجله أندير بارينتشيا في الدقيقة 91، وحافظ الضيوف على تقدمهم وسط نقص عددي في اللحظات الأخيرة بعد طرد أوري أوسكارسون في الدقيقة 96.

بهذا الفوز الثمين، يحقق ريال سوسيداد انتصاره الثالث في «الليغا» ويرفع رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي للمركز الثامن في جدول الترتيب.

أما فالنسيا فقد تلقى خسارته الخامسة في مشواره بالدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

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أجواء رائعة بين لاعبي «المانشافت» في أول معسكر تحت قيادة كلوب

يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
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أجواء رائعة بين لاعبي «المانشافت» في أول معسكر تحت قيادة كلوب

يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)
يورغن كلوب مدرب منتخب ألمانيا (أ.ف.ب)

وصل لاعبو منتخب ألمانيا إلى بافاريا للانتظام في أول معسكر للفريق تحت قيادة مديره الفني الجديد يورغن كلوب.

تولى كلوب المهمة خلفا ليوليان ناغلسمان، ويأمل إعادة بناء الفريق بعد الخروج المخيب من دور الـ32 لكأس العالم.

اختار كلوب مدرب ليفربول ودورتموند السابق، قائمة أولية تضم 44 لاعبا استعدادا لمواجهة هولندا وصربيا واليونان (مرتان) في الفترة ما بين 24 سبتمبر (أيلول) و4 أكتوبر (تشرين الأول) ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

استدعى كلوب 16 وجها جديدا إضافة إلى 16 لاعبا كانوا ضمن قائمة ألمانيا في مونديال 2026، وقسم اللاعبين إلى مجموعتين مع الإبقاء على مجموعة طوال فترة التوقف دون استبدالهم بعد المباراة الثانية.

ويأمل الألمان في نجاح كلوب ببناء فريق جديد لتعويض خيبة الخروج المبكر من كأس العالم.

قال جمال موسيالا نجم بايرن ميونيخ: «تحدثت مع كلوب كثيرا، وأشعر أن الأجواء والطاقة هائلة».

ويسابق موسيالا الزمن لاستعادة مستواه بعدما مر بعام صعب، غاب خلاله بسبب إصابة قوية بكسر في الساق، قبل أن يتعرض مؤخرا لنوبات غياب عن الوعي.

وفاجأ كلوب الكثيرين باستدعاء الثنائي يونس بن طالب لاعب آينتراخت فرانكفورت وديري شيرهانت لاعب فرايبورغ اللذين سجلا هدفين في مباراة الفريقين بالدوري الألماني السبت.

وأكد شيرهانت: «استدعائي منحني حافزا إضافيا خلال الفترة الأخيرة»..

وقال كلوب: «بإمكاني القول أن اللعب لمنتخب ألمانيا، يعني الكثير لهم».

أضاف: «ولكن يبقى الأهم هو تقديم أفضل أداء، والاستعداد للمباراة القادمة، وإظهار مدى رغبتهم في المشاركة بالمباريات».

وأكد يورغن كلوب أيضا أن الباب سيبقى مفتوحا أمام استدعاء لاعبين آخرين خرجوا من حساباته هذا الشهر، وأبرزهم دينيز أونداف، مهاجم شتوتغارت.

وعلق أونداف على استبعاده، قائلا: «لن أبكي بل سأعمل بجدية لإثبات نفسي وإقناع المدرب الجديد».

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