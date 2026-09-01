الأهلي يربط حارسه شوبير حتى 2029

مصطفى شوبير مدد مع الأهلي حتى 2029 (النادي الأهلي)
أعلن الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تمديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير حتى عام 2029.
وقال النادي، عبر موقعه الرسمي، إن شوبير وقع على عقود التمديد عقب مران الفريق، بعد جلسة جمعته بعصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية وفقاً للوائح النادي، وبالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة.
وأضاف الأهلي أن الحارس البالغ من العمر 26 عاماً أعرب عن سعادته بتجديد عقده، مؤكداً رغبته في مواصلة مشواره مع النادي خلال السنوات المقبلة.
وبات شوبير رابع لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض.
وخاض شوبير 72 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة، بينما استقبل 46 هدفاً.
كما لعب دوراً بارزاً في قيادة منتخب مصر إلى دور الستة عشر بكأس العالم، قبل أن يودع الفريق البطولة بالخسارة 3-2 أمام الأرجنتين.
وقدم شوبير مستويات لافتة خلال البطولة، إذ تصدى لركلتي جزاء، الأولى نفذها الإيراني مهدي طارمي في دور المجموعات، والثانية سددها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة دور الستة عشر.
توصل بوروسيا دورتموند الألماني إلى اتفاق للتعاقد مع الإنجليزي إيثان نوانيري على سبيل الإعارة من صفوف آرسنال.
«الشرق الأوسط» (دورتموند (ألمانيا))
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هامبورغ يتعاقد مع المغربي الواحدي والبرتغالي فييراhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5313557-%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7
هامبورغ يتعاقد مع المغربي الواحدي والبرتغالي فييرا
الدولي المغربي زكريا الواحدي إلى هامبورع (كاف)
أعلن نادي هامبورغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي المغربي زكريا الواحدي قادماً من نادي جينك البلجيكي.
وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «عزز هامبورغ خياراته في الجهة اليمنى بضم الواحدي. وسينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى النادي قادماً من جينك. وُلد الواحدي في بلجيكا ويمثل المنتخب المغربي دولياً، كما شارك مؤخراً في كأس العالم. وقد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق».
ولم يكشف النادي عن مدة العقد أو قيمته المالية، لكن موقع «ترانسفير ماركت» ذكر أن اللاعب وقع عقداً طويل الأمد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031.
وأضاف هامبورغ في بيانه: «كانت مسيرة زكريا مثيرة للإعجاب حتى الآن؛ إذ شق طريقه من كرة القدم للهواة في بلجيكا إلى الاحتراف واللعب الدولي مع المنتخب المغربي. كما كان من أبرز اللاعبين المؤثرين في صفوف جنك خلال السنوات الأخيرة، وحقق كل ذلك بفضل جهوده الذاتية، وهو ما يعكس بوضوح طموحه الكبير والإمكانات التي يمتلكها لمواصلة التطور. والآن ينتقل إلى الدوري الألماني لخوض الخطوة التالية في مسيرته مع هامبورغ. نتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معاً، ونرحب بـ(زاكا) ترحيباً حاراً».
وقال المدير الرياضي كلاوس كوستا: «بضم زكريا نحصل على ظهير يتمتع بحيوية كبيرة وعقلية هجومية؛ إذ تتناسب طاقته وأسلوب لعبه الشجاع تماماً مع فلسفتنا الكروية. كما أن عزيمته وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف الدفاع ومهارته في الثلث الأخير من الملعب تمنحه العديد من الخصائص التي كنا نبحث عنها في هذا المركز. نحن سعداء للغاية بانضمام زاكا إلى نادينا وفريقنا».
وشارك الواحدي مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، حيث ودع الفريق البطولة من دور الثمانية.
وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع جينك، خاض الواحدي 116 مباراة رسمية، سجل خلالها 20 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، من بينها 11 مباراة في المسابقات الأوروبية. وبعد انضمام لاعب الوسط المغربي المولود في فرنسا بلال ندير في وقت سابق من الصيف الحالي، أصبح الواحدي ثاني لاعب مغربي في تاريخ نادي هامبورغ.
وقال اللاعب الجديد: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هامبورغ. إنه نادٍ كبير في ألمانيا ويتمتع بتاريخ عريق. أتطلع بشدة إلى اللعب في ملعب فولكسبارك، فحسب ما سمعته، تمتلئ مدرجاته دائماً بالجماهير. أرغب في إسعاد المشجعين بأسلوب لعبي، وأعدهم ببذل قصارى جهدي دائماً من أجل النادي».
وكان هامبورغ قد أعلن، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا من صفوف آرسنال الإنجليزي، بعقد طويل الأمد، بعدما تألق اللاعب خلال فترة إعارته للفريق الألماني في الموسم الماضي. وبلغت قيمة الصفقة نحو تسعة ملايين يورو (عشرة ملايين و400 ألف دولار)، حسب تقارير إعلامية، ليعود فييرا، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى هامبورغ بشكل نهائي بعدما سجل سبعة أهداف خلال الموسم الماضي.
وكان آرسنال يأمل في الحصول على مقابل مالي أكبر نظير الاستغناء عن اللاعب هذا الصيف، لكن كاثلين كروغر، عضوة مجلس إدارة هامبورغ للشؤون الرياضية، اعتبرت عودة فييرا «إشارة قوية إلى التطور الذي يعيشه النادي».
وقال كلاوس كوستا المدير الرياضي لهامبورغ: «نعرف جميعاً قيمة فابيو. لقد كان عنصراً حاسماً بالنسبة لنا في الموسم الماضي، ويمتلك قدرات تضفي جودة خاصة على طريقة لعبنا». وأضاف: «ولهذا السبب نشعر بسعادة كبيرة لأنه اختار بوضوح مواصلة مسيرته معنا. نحن سعداء للغاية بنجاحنا جميعاً في إتمام هذه الصفقة، وأن يصبح فابيو الآن جزءاً من عائلة هامبورغ لفترة طويلة».
من جانبه، قال فييرا: «شعرت بأن هامبورغ كان يبذل جهداً حقيقياً من أجل التعاقد معي. والآن عدت إلى هنا، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل من جديد».
تجديد عقد حسام حسن مدرب منتخب مصر حتى 2030https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5313528-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D8%AA%D9%89-2030
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تجديد التعاقد مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، لـ4 سنوات مقبلة.
وأشار اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي الثلاثاء، إلى أن مجلس الإدارة وافق على تجديد التعاقد مع حسام حسن حتى 2030 بعد جلسة عُقدت اليوم.
وأضاف البيان: «جرت مراسم توقيع العقود، خلال جلسة حضرها هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، إلى جانب حسام حسن، وإبراهيم حسن مدير المنتخب، ووليد بدر مدير إداري المنتخب».
وأشار أيضاً: «يأتي تجديد التعاقد، في إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على توفير الاستقرار للجهاز الفني لمنتخب مصر، ومواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة، وفق الأهداف والخطط الموضوعة للمنتخب الوطني».
يذكر أن حسام حسن تولَّى مسؤولية منتخب مصر في عام 2024، وقاد الفراعنة لتحقيق أول فوز في تاريخهم ببطولة كأس العالم، وذلك قبل الخروج من دور الـ16 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 2 - 3.