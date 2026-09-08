عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولون

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة إمام عاشور بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى للفريق في الدوري، بسبب عدم اكتمال جاهزيته عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، كما ظهر أكرم توفيق في القائمة للمرة الأولى هذا الموسم.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسين مرعي، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو الجزار، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد رضا، ومروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود، وأحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وأقطاي عبد الله.

ويغيب عن القائمة طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، بعدما شاركا في مواجهة سموحة الماضية، فيما يستمر غياب المغربيين أشرف داري ورضا سليم.

واختتم الأهلي تدريباته، الثلاثاء، على «ملعب مختار التتش» بالجزيرة، حيث عقد عموتة محاضرة مطولة مع اللاعبين، شرح خلالها عدداً من الجوانب الخططية والمهام المطلوبة خلال المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي 3 - 2، ثم تغلب على زد 2 - صفر، قبل أن يفوز على سموحة 1 - صفر في الجولة الماضية، ليجمع تسع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى.