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عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولون

إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
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عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولون

إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)

أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة إمام عاشور بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى للفريق في الدوري، بسبب عدم اكتمال جاهزيته عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، كما ظهر أكرم توفيق في القائمة للمرة الأولى هذا الموسم.

وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسين مرعي، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو الجزار، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد رضا، ومروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود، وأحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وأقطاي عبد الله.

ويغيب عن القائمة طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، بعدما شاركا في مواجهة سموحة الماضية، فيما يستمر غياب المغربيين أشرف داري ورضا سليم.

واختتم الأهلي تدريباته، الثلاثاء، على «ملعب مختار التتش» بالجزيرة، حيث عقد عموتة محاضرة مطولة مع اللاعبين، شرح خلالها عدداً من الجوانب الخططية والمهام المطلوبة خلال المباراة.

ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي 3 - 2، ثم تغلب على زد 2 - صفر، قبل أن يفوز على سموحة 1 - صفر في الجولة الماضية، ليجمع تسع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى.

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«الدوري المصري»: الزمالك يفوز ويقتنص الصدارة مؤقتاً

محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)
محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)
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«الدوري المصري»: الزمالك يفوز ويقتنص الصدارة مؤقتاً

محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)
محمد إسماعيل يحتفل بهدف التقدم للزمالك في مرمى أبو قير (نادي الزمالك)

فاز الزمالك على ضيفه أبو قير للأسمدة 2 - صفر الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للثنائي محمد إسماعيل وأحمد شريف بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 18 و87.

ورفع الزمالك رصيده إلى عشر نقاط ليصعد إلى الصدارة مؤقتاً انتظاراً لما ستسفر عنه مواجهة الأهلي مع المقاولون العرب ومواجهة بيراميدز مع الجونة الأربعاء.

ويمتلك بيراميدز والأهلي تسع نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات من الموسم، وفي حال فوز كلاهما أو أي منهما فإنه سيصعد إلى الصدارة.

وتوقف رصيد أبو قير للأسمدة عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الخامس عشر.

وكان الزمالك الطرف الأكثر تهديداً في بداية اللقاء، حيث تصدى محمود جنش حارس أبو قير لتسديدة خطيرة من حسام أشرف في الدقيقة التاسعة.

وافتتح محمد إسماعيل التسجيل في الدقيقة 17، بعد أن تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء ليضعها في الشباك.

وحاول الزمالك تعزيز تقدمه بتسديدة قوية من محمد شحاتة في الدقيقة 32، لكن حارس أبو قير نجح مجدداً في إبعادها.

وتحسن أداء أبو قير خلال الشوط الثاني، واقترب من تعديل النتيجة عندما اصطدمت تسديدة محمد علاء بالقائم الأيمن لمرمى الزمالك في الدقيقة 66.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح الزمالك في توجيه ضربة حاسمة، بعدما سجل أحمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 88، إثر انفراد بالمرمى أنهاه بمراوغة الحارس ثم وضع الكرة داخل الشباك.

وحافظ الزمالك على تقدمه خلال الدقائق المتبقية، ليخرج بانتصاره الثالث هذا الموسم مقابل تعادل واحد، فيما تلقى أبو قير للأسمدة هزيمته الثالثة مقابل انتصار وحيد.

حسين السيد قائد سيراميكا كليوباترا يحتفل بالهدف الثاني بمرمى سموحة (نادي سيراميكا)

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، فاز سيراميكا كليوباترا على مضيّفه سموحة 2 - صفر.

وتقدم سمير العراقي بهدف لسيراميكا في الدقيقة 49 ثم أضاف حسين السيد الهدف الثاني في الدقيقة 58.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى تسع نقاط من ثلاثة انتصارات مقابل هزيمة واحدة، محتلاً المركز الثالث وظل سموحة في المركز قبل الأخير بنقطة واحدة بعد تلقيه الهزيمة الثالثة مقابل تعادل وحيد.

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الرياضة كرة القدم رياضة مصرية نادي الزمالك مصر
الرياضة رياضة عربية

المغربي عادل تاعرابت يعتزل كرة القدم رسمياً

لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزل رسمياً (رويترز)
لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزل رسمياً (رويترز)
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المغربي عادل تاعرابت يعتزل كرة القدم رسمياً

لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزل رسمياً (رويترز)
لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزل رسمياً (رويترز)

أعلن لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزال كرة القدم رسمياً، الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة.

وتدرّج تاعرابت في صفوف «لانس» الفرنسي، ولفت الأنظار في أوروبا، خلال فترة لعبه مع «كوينز بارك رينجرز» الإنجليزي، لينتقل بعدها إلى أعلى مستويات كرة القدم، حيث لعب تباعاً مع «توتنهام» الإنجليزي و«ميلان» و«جنوا» الإيطاليين و«بنفيكا» البرتغالي، الذي أعاد توظيفه في مركز أكثر عمقاً بخط الوسط، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية بالدوري الإماراتي من بوابة ناديي «النصر» و«الشارقة».

وخاض تاعرابت، البالغ من العمر 37 عاماً، 30 مباراة دولية مع المنتخب المغربي سجل خلالها 4 أهداف، وأكد قرار اعتزاله من خلال رسالة عبر حسابه بمنصة «إنستغرام» لتبادل الصور.

وقال تاعرابت: «كنتُ أعلم أن هذا اليوم سيأتي، وقد حان الوقت لإغلاق هذا الفصل. كانت كرة القدم جزءاً مهماً للغاية من حياتي لسنوات عدة. منحتني ذكريات رائعة، وسمحت لي بلقاء أشخاص رائعين وخوض لحظات لن أنساها أبداً».

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الكويت تستهل تحضيراتها لـ«خليجي 27»... ومواجهة السعودية في صدارة حساباتها

جانب من تحضيرات المنتخب الكويتي لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)
جانب من تحضيرات المنتخب الكويتي لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)
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الكويت تستهل تحضيراتها لـ«خليجي 27»... ومواجهة السعودية في صدارة حساباتها

جانب من تحضيرات المنتخب الكويتي لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)
جانب من تحضيرات المنتخب الكويتي لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)

​بدأ المنتخب الكويتي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس الخليج (خليجي 27)، وسط تركيز على مواجهته الافتتاحية أمام السعودية، في وقت أكد لاعبوه أن «الأزرق» يتطلع إلى دخول المنافسات بصورة تنافسية وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في بقية مشواره.

وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، فيما تضم الثانية البحرين والإمارات وقطر واليمن.

وتستهل الكويت مشوارها أمام السعودية في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي في جدة، قبل مواجهة العراق (26) وعمان (29).

وتوقفت منافسات الدوري الكويتي بعد ختام جولته الثالثة الأحد، على أن تستأنف عقب انتهاء مشاركة المنتخب في «خليجي 27».

تشكيلة الكويت لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)

وخاض المنتخب الكويتي الاثنين، أولى تدريباته على ملعب نادي النصر، غداة إعلان المدرب البرتغالي هيليو سوزا قائمة تضم 27 لاعباً للمشاركة في التحضيرات.

ويغادر الوفد إلى الدوحة الأربعاء، لإقامة معسكر قصير، قبل التوجه إلى جدة في 15 سبتمبر لاستكمال تحضيراته، وخوض مباراة ودية أمام اليمن في 18 منه.

وتكتسب المباراة الأولى أمام السعودية أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتخب الكويتي، ليس فقط لكونها بداية مشواره في البطولة، بل أيضاً لما تحمله من طابع تنافسي باعتبارها إحدى أبرز مواجهات كرة القدم الخليجية.

وقال لاعب الكويت محسن فلاح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الانطلاقة في (خليجي 27) ستكون من خلال المواجهة السعودية»، مشيداً بالمستوى الكبير الذي بلغته الكرة السعودية والتطور الذي تشهده مسابقاتها المحلية.

وأضاف فلاح أن المنتخب الكويتي يدرك صعوبة البداية، لكنه يدخلها برغبة في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية في بقية مشوار الدور الأول.

بدوره، أعرب جاسم المطر عن سعادته بالوجود مع المنتخب في مستهل مشواره الدولي ببطولات الخليج، مؤكداً أن مواجهة السعودية «اختبار مهم للاعبين وفرصة لإظهار جاهزيتهم منذ المباراة الأولى».

مدافع منتخب الكويت يوسف الحقان قال إن مباراة السعودية «لها حسابات خاصة» (الاتحاد الكويتي)

«حسابات خاصة»

قال مدافع منتخب الكويت يوسف الحقان إن مباراة السعودية «لها حسابات خاصة» باعتبارها «ديربي الخليج»، معرباً عن أمله في تقديم مباراة تليق بسمعة منتخب الكويت، المتوج باللقب في 10 نسخ (رقم قياسي) آخرها عام 2010.

وأشار الحقان إلى أن المنتخب الكويتي سيعمل على دخول اللقاء «بتركيز كبير والاستفادة من التحضيرات والمعسكرين في الدوحة وجدة، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».

من جهته، قال ناصر فالح إن الأزرق «يأمل في حصد نقاط الفوز أمام المنتخب السعودي»، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى ترجمة استعداداتهم إلى أداء إيجابي منذ صافرة البداية.

وأوضح طبيب المنتخب عبد المجيد البناي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أولى التدريبات، أن الحارس سعود الحوشان يعاني من وعكة قد تحول دون مشاركته في تمارين الثلاثاء.

وأضاف: «يتعامل الجهاز الطبي بحذر مع بداية الموسم، في ظل تفاوت معدلات اللياقة البدنية بين اللاعبين مع أنديتهم، مقارنة بوحدة نسق التدريبات داخل المنتخب، ما قد يزيد من احتمالات الإصابات العضلية».

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