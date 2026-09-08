عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولونhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5316154-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86
عودة إمام عاشور وغياب طاهر عن قائمة الأهلي المصري لمواجهة المقاولون
إمام عاشور يدعم الأهلي أمام المقاولون (النادي الأهلي)
أعلن المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.
وشهدت القائمة عودة إمام عاشور بعد غيابه عن المباريات الثلاث الأولى للفريق في الدوري، بسبب عدم اكتمال جاهزيته عقب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، كما ظهر أكرم توفيق في القائمة للمرة الأولى هذا الموسم.
وضمت القائمة كلاً من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وياسين مرعي، وهادي رياض، وياسر إبراهيم، ومحمد هاني، وعمرو الجزار، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد رضا، ومروان عطية، وأكرم توفيق، وإمام عاشور، ومحمد مجدي أفشة، وعلي محمود، وأحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي، وسفيان بن جديدة، ومنصف بقرار، وأقطاي عبد الله.
ويغيب عن القائمة طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد، بعدما شاركا في مواجهة سموحة الماضية، فيما يستمر غياب المغربيين أشرف داري ورضا سليم.
واختتم الأهلي تدريباته، الثلاثاء، على «ملعب مختار التتش» بالجزيرة، حيث عقد عموتة محاضرة مطولة مع اللاعبين، شرح خلالها عدداً من الجوانب الخططية والمهام المطلوبة خلال المباراة.
ويسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي، بعدما استهل مشواره في الدوري بالفوز على إنبي 3 - 2، ثم تغلب على زد 2 - صفر، قبل أن يفوز على سموحة 1 - صفر في الجولة الماضية، ليجمع تسع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى.
المغربي عادل تاعرابت يعتزل كرة القدم رسمياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5316081-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84-%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B
لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزل رسمياً (رويترز)
أعلن لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت اعتزال كرة القدم رسمياً، الثلاثاء، بعد مسيرة حافلة.
وتدرّج تاعرابت في صفوف «لانس» الفرنسي، ولفت الأنظار في أوروبا، خلال فترة لعبه مع «كوينز بارك رينجرز» الإنجليزي، لينتقل بعدها إلى أعلى مستويات كرة القدم، حيث لعب تباعاً مع «توتنهام» الإنجليزي و«ميلان» و«جنوا» الإيطاليين و«بنفيكا» البرتغالي، الذي أعاد توظيفه في مركز أكثر عمقاً بخط الوسط، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية بالدوري الإماراتي من بوابة ناديي «النصر» و«الشارقة».
وخاض تاعرابت، البالغ من العمر 37 عاماً، 30 مباراة دولية مع المنتخب المغربي سجل خلالها 4 أهداف، وأكد قرار اعتزاله من خلال رسالة عبر حسابه بمنصة «إنستغرام» لتبادل الصور.
وقال تاعرابت: «كنتُ أعلم أن هذا اليوم سيأتي، وقد حان الوقت لإغلاق هذا الفصل. كانت كرة القدم جزءاً مهماً للغاية من حياتي لسنوات عدة. منحتني ذكريات رائعة، وسمحت لي بلقاء أشخاص رائعين وخوض لحظات لن أنساها أبداً».
الكويت تستهل تحضيراتها لـ«خليجي 27»... ومواجهة السعودية في صدارة حساباتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/5315919-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%80%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-27-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
الكويت تستهل تحضيراتها لـ«خليجي 27»... ومواجهة السعودية في صدارة حساباتها
جانب من تحضيرات المنتخب الكويتي لكأس الخليج (الاتحاد الكويتي)
بدأ المنتخب الكويتي لكرة القدم تحضيراته لبطولة كأس الخليج (خليجي 27)، وسط تركيز على مواجهته الافتتاحية أمام السعودية، في وقت أكد لاعبوه أن «الأزرق» يتطلع إلى دخول المنافسات بصورة تنافسية وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة قوية في بقية مشواره.
وأوقعت القرعة الكويت في المجموعة الأولى إلى جانب السعودية وعُمان والعراق، فيما تضم الثانية البحرين والإمارات وقطر واليمن.
وتستهل الكويت مشوارها أمام السعودية في 23 سبتمبر (أيلول) الحالي في جدة، قبل مواجهة العراق (26) وعمان (29).
وتوقفت منافسات الدوري الكويتي بعد ختام جولته الثالثة الأحد، على أن تستأنف عقب انتهاء مشاركة المنتخب في «خليجي 27».
وخاض المنتخب الكويتي الاثنين، أولى تدريباته على ملعب نادي النصر، غداة إعلان المدرب البرتغالي هيليو سوزا قائمة تضم 27 لاعباً للمشاركة في التحضيرات.
ويغادر الوفد إلى الدوحة الأربعاء، لإقامة معسكر قصير، قبل التوجه إلى جدة في 15 سبتمبر لاستكمال تحضيراته، وخوض مباراة ودية أمام اليمن في 18 منه.
وتكتسب المباراة الأولى أمام السعودية أهمية خاصة بالنسبة إلى المنتخب الكويتي، ليس فقط لكونها بداية مشواره في البطولة، بل أيضاً لما تحمله من طابع تنافسي باعتبارها إحدى أبرز مواجهات كرة القدم الخليجية.
وقال لاعب الكويت محسن فلاح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الانطلاقة في (خليجي 27) ستكون من خلال المواجهة السعودية»، مشيداً بالمستوى الكبير الذي بلغته الكرة السعودية والتطور الذي تشهده مسابقاتها المحلية.
وأضاف فلاح أن المنتخب الكويتي يدرك صعوبة البداية، لكنه يدخلها برغبة في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة تمنحه دفعة معنوية في بقية مشوار الدور الأول.
بدوره، أعرب جاسم المطر عن سعادته بالوجود مع المنتخب في مستهل مشواره الدولي ببطولات الخليج، مؤكداً أن مواجهة السعودية «اختبار مهم للاعبين وفرصة لإظهار جاهزيتهم منذ المباراة الأولى».
«حسابات خاصة»
قال مدافع منتخب الكويت يوسف الحقان إن مباراة السعودية «لها حسابات خاصة» باعتبارها «ديربي الخليج»، معرباً عن أمله في تقديم مباراة تليق بسمعة منتخب الكويت، المتوج باللقب في 10 نسخ (رقم قياسي) آخرها عام 2010.
وأشار الحقان إلى أن المنتخب الكويتي سيعمل على دخول اللقاء «بتركيز كبير والاستفادة من التحضيرات والمعسكرين في الدوحة وجدة، من أجل الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية».
من جهته، قال ناصر فالح إن الأزرق «يأمل في حصد نقاط الفوز أمام المنتخب السعودي»، مؤكداً أن اللاعبين يتطلعون إلى ترجمة استعداداتهم إلى أداء إيجابي منذ صافرة البداية.
وأوضح طبيب المنتخب عبد المجيد البناي، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش أولى التدريبات، أن الحارس سعود الحوشان يعاني من وعكة قد تحول دون مشاركته في تمارين الثلاثاء.
وأضاف: «يتعامل الجهاز الطبي بحذر مع بداية الموسم، في ظل تفاوت معدلات اللياقة البدنية بين اللاعبين مع أنديتهم، مقارنة بوحدة نسق التدريبات داخل المنتخب، ما قد يزيد من احتمالات الإصابات العضلية».