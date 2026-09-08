خوليان ألفاريز لن يبدأ مواجهة ليفربول

خوليان ألفاريز لن يبدأ مواجهة ليفربولhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5316150-%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B2-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84
الأرجنتيني خوليان ألفاريز لن يشارك أساسياً في مواجهة ليفربول (رويترز)
استبعد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مشاركة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز أساسياً في مواجهة ليفربول، الأربعاء، على ملعب أنفيلد في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
قال سيميوني في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «هناك سيناريوهات عدة محتملة للمباراة، ولكن سيحسم ذلك بمجرد إطلاق صافرة البداية، وقد تحدث بعض الأمور التي تفوق التوقعات، وهذا سيتحدد مع بداية المباراة».
وبسؤاله ماذا تغير في ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، رد المدرب الأرجنتيني: «إنه يحاول تطبيق الأسلوب الذي عمل به في تجاربه السابقة، فهو يميل للعمل الجماعي المميز، ولكنه بحاجة لوقت، لكن الفريق الإنجليزي يتطور، ولديه لاعبون مميزون، يقوده مدرب مميز، أتوقع له النجاح».
وتطرق مدرب أتلتيكو مدريد للحديث عن خط هجوم الفريق، قائلاً إن جوناثان ديفيد في مرحلة الانسجام لانضمامه متأخراً لصفوف أتلتيكو.
واصل: «أما خوليان ألفاريز فهو في مرحلة التأقلم، ولا أتوقع أن يشارك أساسياً، ولكن أثق أنه سيكون إضافة لنا».
وشدد سيميوني: «ينتظرنا عمل مكثف في ظل انضمام عدد من اللاعبين الجدد، وموقف خوليان ألفاريز، وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين بعد المشاركة في كأس العالم».
وختم تصريحاته: «لن يهتم أحد بكل هذه التفاصيل، لكنه الأمر الواقع، لذا علينا أن نجد إيقاعنا تدريجياً».
يثق هانزي فليك مدرب برشلونة في قدرة فريقه على التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك قبل مواجهة فينورد الهولندي، الأربعاء.
«الشرق الأوسط» (برشلونة)
أزمة في خط وسط «نابولي» قبل بداية مشوار الفريق بـ«دوري الأبطال»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5316151-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%B7-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%80%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84
أزمة في خط وسط «نابولي» قبل بداية مشوار الفريق بـ«دوري الأبطال»
الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغويسا لاعب نابولي (أ.ف.ب)
يُعاني «نابولي» الإيطالي من مشاكل في خط الوسط، قبل مباراته الافتتاحية في «دوري أبطال أوروبا» ضد «آرسنال» الإنجليزي، الأربعاء، حيث يغيب كل من الأسكوتلندي سكوت مكتوميناي، والكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغويسا.
وخضع مكتوميناي لعملية جراحية، لعلاج عدم انتظام ضربات القلب، الثلاثاء، بينما يُعاني أنغويسا إصابة بدنية.
وقال ماسيميليانو أليغري، مدرب «نابولي»، الثلاثاء: «سنلعب بـ4 لاعبين في خط الوسط: كيفن دي بروين، وبيلي غيلمور، وستانيسلاف لوبوتكا، وأنطونيو فيرغارا».
وبصفته حامل لقب «الدوري الإيطالي»، خرج نابولي من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الثلاثين من بين 36 فريقاً في «دوري أبطال أوروبا»، الموسم الماضي.
وتولّى أليغري منصب المدرب خلفاً لأنطونيو كونتي، بعد الموسم الماضي.
وقال أليغري: «نحتاج إلى 12 نقطة لضمان التأهل. نعلم أننا نواجه فريقاً فاز لتوِّه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى نهائي هذه البطولة. لقد أحسن ميكيل أرتيتا تنظيم دفاعه، ولم يستقبل الفريق سوى عدد قليل جداً من الأهداف».
«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا في نصف النهائي للعام السادس على التواليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5316147-%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
«فلاشينغ ميدوز»: سابالينكا في نصف النهائي للعام السادس على التوالي
البيلاروسية أرينا سابالينكا أولى المتأهلات لنصف نهائي «فلاشينغ ميدوز» (رويترز)
واصلت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، زحفها نحو لقب ثالث على التوالي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخِر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بتأهلها إلى نصف النهائي، للعام السادس على التوالي، بفوزها الصعب جداً على بطلة ويمبلدون؛ ليندا نوسكوفا السادسة 7-6 (7-1) و3-6 و7-6 (10-7).
واحتاجت سابالينكا، التي لم تحقق أي لقب منذ تتويجها بثنائية إنديان ويلز-ميامي الألف نقطة (ثنائية صن شاين)، في مارس (آذار) الماضي، إلى ساعتين و22 دقيقة كي تحجز مقعدها في نصف النهائي، للعام السادس على التوالي.
وتتواجه البيلاروسية، التي ستتنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الكازاخستانية إيلينا ريباكينا في حال بلغت الأخيرة نصف النهائي على حساب الصينية تشينغ تشينوين، في اختبارها التالي مع الفائزة من المواجهة الأميركية بين جيسيكا بيغولا الثالثة وإيما نافارو السادسة والعشرين.
وكانت مواجهة ربع النهائي بين سابالينكا ونوسكوفا التي تصل إلى هذا الدور للمرة الأولى في البطولة الأميركية، إعادة لنهائي دورة أديلايد في عام 2023 ونصف نهائي إنديان ويلز الألف نقطة هذا الموسم، حين خرجت البيلاروسية فائزة أيضاً لكن بمجموعتين في كل من المناسبتين.
واعتقدت سابالينكا أنها خلقت الفارق في المجموعة الأولى حين انتزعت الشوط الرابع على إرسال منافِستها، لتتقدم 3-1 ثم 4-1 على إرسالها.
لكن التشيكية عادت إلى اللقاء وردّت الكسر في الشوط التاسع من أول فرصة تتاح لها، في طريقها لفرض التعادل 5-5 ثم 6-6، ليكون الحسم في شوط فاصل هيمنت عليه البيلاروسية تماماً وتقدمت 6-0 قبل أن تحسمه 7-1، منهية المجموعة في 47 دقيقة.
وخلافاً للمجموعة الأولى، بدت سابالينكا عاجزة عن خلق الفرق رغم حصولها على فرصة للكسر في الشوط الخامس لم تستثمرها، لتتقدم نيسكوفا 3-2 ثم 5-2 بعدما انتزعت الشوط السادس على إرسال البيلاروسية.
ثم حصلت التشيكية على فرصة لحسمها 6-2 على إرسال سابالينكا دون أن تترجمها، لكنها فازت بالشوط التاسع على إرسالها لتنهيها 6-3، فارضة مجموعة ثالثة حاسمة بدأتها بفرصة للكسر في الشوط الثاني لم تستغلَّها، فدفعت الثمن وتخلفت 2-4 بعد خسارتها إرسالها في الشوط الخامس.
لكنها لم تُلقِ سلاحها وأدركت التعادل 4-4 على إرسال منافستها، ثم تقدمت 5-4 و6-5، قبل الاحتكام إلى شوط فاصل حسمته البيلاروسية 10-7 بإرسال ساحق ومعه اللقاء الشاق.
وكانت المصنفة الرابعة الأميركية كوكو غوف قد تجاوزت مواطنتها إيفا يوفيتش 6-1 و6-4 لتضرب موعداً مع بطلة بطولة فرنسا المفتوحة ميرا أندريفا على مقعد في ما قبل النهائي.
وقالت غوف، للصحافيين: «ميرا لاعبة أواجهها دائماً في مباريات صعبة. بالتأكيد هي في حالة ذهنية مختلفة، الآن، بعد أن وصلت إلى قمة اللعبة عقب فوزها ببطولة كبرى... ستكون مباراة قوية وصعبة للغاية».
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