خوليان ألفاريز لن يبدأ مواجهة ليفربول

استبعد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد مشاركة المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز أساسياً في مواجهة ليفربول، الأربعاء، على ملعب أنفيلد في افتتاح مشوار الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

قال سيميوني في مؤتمر صحافي الثلاثاء: «هناك سيناريوهات عدة محتملة للمباراة، ولكن سيحسم ذلك بمجرد إطلاق صافرة البداية، وقد تحدث بعض الأمور التي تفوق التوقعات، وهذا سيتحدد مع بداية المباراة».

وبسؤاله ماذا تغير في ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد أندوني إيراولا، رد المدرب الأرجنتيني: «إنه يحاول تطبيق الأسلوب الذي عمل به في تجاربه السابقة، فهو يميل للعمل الجماعي المميز، ولكنه بحاجة لوقت، لكن الفريق الإنجليزي يتطور، ولديه لاعبون مميزون، يقوده مدرب مميز، أتوقع له النجاح».

وتطرق مدرب أتلتيكو مدريد للحديث عن خط هجوم الفريق، قائلاً إن جوناثان ديفيد في مرحلة الانسجام لانضمامه متأخراً لصفوف أتلتيكو.

واصل: «أما خوليان ألفاريز فهو في مرحلة التأقلم، ولا أتوقع أن يشارك أساسياً، ولكن أثق أنه سيكون إضافة لنا».

وشدد سيميوني: «ينتظرنا عمل مكثف في ظل انضمام عدد من اللاعبين الجدد، وموقف خوليان ألفاريز، وتأخر انضمام اللاعبين الدوليين بعد المشاركة في كأس العالم».

وختم تصريحاته: «لن يهتم أحد بكل هذه التفاصيل، لكنه الأمر الواقع، لذا علينا أن نجد إيقاعنا تدريجياً».