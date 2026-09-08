لعنة الإصابات تلاحق يوفنتوس... لوكاتيلي سيغيب «عدة أشهر»

تواصل لعنة الإصابات ملاحقة يوفنتوس الإيطالي، إذ لحق القائد مانويل لوكاتيلي بكل من التركي كينان يلديز والفرنسي خيفرين تورام، بعدما خضع لعملية جراحية الثلاثاء ستبعده عن الملاعب لأشهر عدة.

وقال يوفنتوس في بيان الثلاثاء: «بعد إصابته في ركبته اليمنى خلال مباراة الدوري الإيطالي أمام ميلان، خضع مانويل لوكاتيلي الثلاثاء لعملية جراحية لترميم الغضروف الهلالي الخارجي».

وأضاف النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية: «أُجريت العملية بنجاح تام على يد الدكتور برتران سونري - كوتيه، بحضور طبيب النادي الدكتور ماركو فريسكي، في مستشفى جان ميرموز في ليون، وسيبدأ اللاعب برنامج إعادة التأهيل اعتباراً من الأربعاء».

ولم يحدد يوفنتوس مدة غياب لوكاتيلي، لكن وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أنه قد يبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعرض لوكاتيلي (28 عاماً) للإصابة خلال تعادل فريقه الأحد على أرضه مع ميلان 1 - 1 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وسينضم لاعب الوسط الدفاعي الذي خاض 36 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وسجل ثلاثة أهداف، إلى يلديز وتورام في مركز «جيه ميديكل» الطبي التابع ليوفنتوس.

وتعرض يلديز لكسر في العظم المشطي الخامس لقدمه اليسرى خلال افتتاح الموسم، ومن المتوقع أن يغيب ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

أما تورام، فقد خضع الأسبوع الماضي أيضاً لجراحة في ركبته اليمنى على يد الدكتور برتران سونري - كوتيه، ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى مطلع العام المقبل على الأقل.

وجمع يوفنتوس الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي سادساً ويغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا، سبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في «سيري أ» في بداية الموسم الجديد.