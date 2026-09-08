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لعنة الإصابات تلاحق يوفنتوس... لوكاتيلي سيغيب «عدة أشهر»

مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس سيغيب لعدة أشهر (د.ب.أ)
مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس سيغيب لعدة أشهر (د.ب.أ)
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لعنة الإصابات تلاحق يوفنتوس... لوكاتيلي سيغيب «عدة أشهر»

مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس سيغيب لعدة أشهر (د.ب.أ)
مانويل لوكاتيلي قائد يوفنتوس سيغيب لعدة أشهر (د.ب.أ)

تواصل لعنة الإصابات ملاحقة يوفنتوس الإيطالي، إذ لحق القائد مانويل لوكاتيلي بكل من التركي كينان يلديز والفرنسي خيفرين تورام، بعدما خضع لعملية جراحية الثلاثاء ستبعده عن الملاعب لأشهر عدة.

وقال يوفنتوس في بيان الثلاثاء: «بعد إصابته في ركبته اليمنى خلال مباراة الدوري الإيطالي أمام ميلان، خضع مانويل لوكاتيلي الثلاثاء لعملية جراحية لترميم الغضروف الهلالي الخارجي».

وأضاف النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية: «أُجريت العملية بنجاح تام على يد الدكتور برتران سونري - كوتيه، بحضور طبيب النادي الدكتور ماركو فريسكي، في مستشفى جان ميرموز في ليون، وسيبدأ اللاعب برنامج إعادة التأهيل اعتباراً من الأربعاء».

ولم يحدد يوفنتوس مدة غياب لوكاتيلي، لكن وسائل إعلام إيطالية أشارت إلى أنه قد يبتعد عن الملاعب لفترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر.

وتعرض لوكاتيلي (28 عاماً) للإصابة خلال تعادل فريقه الأحد على أرضه مع ميلان 1 - 1 في المرحلة الثالثة من الدوري.

وسينضم لاعب الوسط الدفاعي الذي خاض 36 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي وسجل ثلاثة أهداف، إلى يلديز وتورام في مركز «جيه ميديكل» الطبي التابع ليوفنتوس.

وتعرض يلديز لكسر في العظم المشطي الخامس لقدمه اليسرى خلال افتتاح الموسم، ومن المتوقع أن يغيب ما بين شهرين وثلاثة أشهر.

أما تورام، فقد خضع الأسبوع الماضي أيضاً لجراحة في ركبته اليمنى على يد الدكتور برتران سونري - كوتيه، ومن المتوقع أن يستمر غيابه حتى مطلع العام المقبل على الأقل.

وجمع يوفنتوس الذي أنهى الموسم الماضي من الدوري الإيطالي سادساً ويغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا، سبع نقاط من مبارياته الثلاث الأولى في «سيري أ» في بداية الموسم الجديد.

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لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)
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باريوس نجم أتلتيكو متحمس للعب وسط «أجواء آنفيلد»

لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)
لوكاس باريوس نجم وسط أتلتيكو مدريد (د.ب.أ)

بدا لوكاس باريوس، نجم وسط أتلتيكو مدريد، متحمساً لمواجهة ليفربول على ملعب «آنفيلد»، الأربعاء، في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال باريوس في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: «أشعر بحماس كبير، وأتشرف بأنني القائد الرابع للفريق، وأتطلع بقوة لمواجهة ليفربول، وتحقيق أفضل بداية ممكنة».

وأضاف: «خلال الصيف كنت متحمساً للغاية لانطلاق الموسم، لأن الموسم الماضي لم ينته بالسيناريو الذي أتمناه، وحالياً أشعر أنني بحالة جيدة».

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أرى أن أجواء ملعب (آنفيلد) مثيرة أكثر من كونها صعبة، إنه أحد أفضل الملاعب في أوروبا».

وبشأن إقامة نهائي دوري الأبطال في معقل أتلتيكو مدريد، قال: «أمامنا مشوار طويل، وتركيزنا حالياً على مباراة الغد».

وبشأن الفوارق الكبيرة بين أندية إنجلترا وإسبانيا على مستوى الإنفاق، ختم لوكاس باريوس: «الفوارق هائلة خارج حدود الملعب، ولكن داخل الملعب تتلاشى هذه الفوارق بين الأندية الكبيرة».

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الرياضة رياضة عالمية

«إن بي إيه»: صفقة تبادلية بين نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز

جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)
جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)
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«إن بي إيه»: صفقة تبادلية بين نيو أورليانز بيليكانز وممفيس غريزليز

جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)
جوردان هوكينز إلى ممفيس غريزليز (نادي نيو أورليانز)

أجرى فريق نيو أورليانز بيليكانز صفقة تبادلٍ مع فريق ممفيس غريزليز، حيثُ انتقل اللاعبان جوردان هوكينز، الذي اختير في الجولة الأولى من الدرافت، وميكا بيفي، مقابل إيه جيه جونسون وتاج جيبسون، حسبما أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء.

وأضاف المصدر، الذي تحدث إلى وكالة «أسوشييتد برس» شريطة عدم الكشف عن هويته لأن الصفقة لم تُعلن رسمياً، أن الفريقين تبادلا أيضاً اختيارات مستقبلية في الجولة الثانية من الدرافت.

وكان هوكينز، وهو لاعب بارع في التسديد من خارج القوس والاختراق، قد اختير في المركز الرابع عشر في درافت عام 2023؛ أي قبل عامين من تغيير الإدارة الذي شهد استبدال جو دومارس بديفيد جريفين بصفته رئيساً لعمليات كرة السلة.

وعانى هوكينز من أجل حجز مكان أساسي في تشكيلة نيو أورليانز منذ انضمامه للدوري، حيث بلغ متوسط نقاطه 8 نقاط في 2.‏18 دقيقة لكل مباراة خلال مواسمه الثلاثة الأولى.

أما جونسون، فقد اختاره ميلووكي في المركز 23 في درافت 2024، ولعب أيضاً مع واشنطن ودالاس خلال موسميه الأولين، مسجلاً متوسط 9.‏4 نقطة في 2.‏14 دقيقة.

ويُعدّ جيبسون لاعباً مخضرماً يمتلك خبرة 17 عاماً، حيث بلغ متوسط نقاطه 3.‏8 نقطة و7.‏5 متابعة خلال مسيرته. ونظراً لأن عقد جيبسون الأخير لم يكن مضموناً بالكامل، فقد يستغني عنه فريق بيليكانز لتوفير ما يقارب 8.‏3 مليون دولار من المساحة المتاحة ضمن سقف رواتب الدوري الأميركي للمحترفين.

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راسل يسير على خطى نوريس بحصوله على مدرج خاص في «حلبة سيلفرستون»

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)
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راسل يسير على خطى نوريس بحصوله على مدرج خاص في «حلبة سيلفرستون»

سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)
سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل (أ.ب)

تحققت أمنية السائق البريطاني جورج راسل بشأن المنافسة مع مواطنه لاندو نوريس بالحصول على مدرجات خاصة في سيلفرستون.

وسار سائق مرسيدس على خطى نوريس سائق ماكلارين، بعدما أعلنت حلبة سيلفرستون عن افتتاح مدرج جورج راسل في منعطف فارم كيرف استعداداً لسباق 2027.

وتم إطلاق مدرج نوريس في «لاندوستانغ» عام 2025 عندما حقق فوزه الأول في سباق الجائزة الكبرى البريطاني، حيث وجد به 16 ألف متفرج في سباق العام الجاري.

وأبدى راسل رغبته في الحصول على مدرج خاص به أيضاً في سباقه، ومازح خلال جولة سيلفرستون هذا العام، أنه يتمنى الجلوس في أحد مقاعد مدرجات نوريس.

وحصل راسل الآن على مكانه الخاص في الحلبة الشهيرة، حيث نشر فريقه مرسيدس صوراً للسائق البريطاني خلال مسيرته في سباقات الكارتينج والسباقات للناشئين مع قائد الفريق.

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