توخيل: رغبة كين عالية لتحطيم الأرقام القياسية

قال مدرب منتخب إنجلترا، الألماني توماس توخيل، إن قائد «الأسود الثلاثة» هاري كين مدفوع برغبة عالية في تحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية، وذلك مع اقتراب مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لمعادلة الرقم القياسي لعدد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده أمام تشيكيا.

وسيصل كين إلى 125 مباراة دولية، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم حارس مرمى إنجلترا السابق بيتر شيلتون، في حال مشاركته في مباراة الثلاثاء أمام تشيكيا ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي.

وستكون تلك محطة جديدة في مسيرة اللاعب البالغ 33 عاماً الحافلة بالإنجازات.

ويتصدر كين قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب بلاده، بعدما رفع رصيده إلى 89 هدفاً بتسجيله ثنائية خلال الفوز الكاسح على كرواتيا 7-0، السبت.

كما أصبح الهداف التاريخي لنادي توتنهام الإنجليزي، برصيد 280 هدفاً، قبل رحيله عن النادي اللندني وانضمامه إلى بايرن عام 2023.

وواصل كين تحطيم الأرقام القياسية منذ انتقاله إلى العملاق البافاري؛ إذ أنهى في سبتمبر (أيلول) رقماً قياسياً صمد 49 عاماً، بعدما أصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف في الدوري الألماني، محققاً ذلك في مباراته الـ98 بالمسابقة.

ويرى توخل أن نجاح كاين المتواصل تغذيه نزعة تنافسية قوية تدفعه باستمرار إلى ملاحقة المزيد من الأرقام القياسية.

وقال المدرب الألماني للصحافيين، الاثنين: «أعتقد أن جميع هؤلاء المهاجمين الصريحين في العالم، بغض النظر عن الدوري الذي يلعبون فيه أو حتى كرة القدم للفئات العمرية، تكوينهم مختلف قليلاً».

وأضاف: «هم لا يلعبون فقط من أجل فوز فريقهم، بل يفعلون ذلك أيضاً لأنفسهم، ومن أجل الأرقام القياسية».

وتابع: «كم هدفاً يمكنني تسجيله؟ كم تمريرة حاسمة يمكنني تقديمها؟ من هو هداف الدوري؟ من عليّ أن أتجاوزه؟ وأين الرقم القياسي التالي؟».

وأردف: «لن تجد هدافاً بهذا المستوى لا يضع هذه الأهداف الفردية أمامه، ولا تدفعه إلى بلوغ أقصى حدوده. هذا ما يحفزه، هكذا هو هاري».

وبعدما لم ينجح في إحراز أي لقب مع توتنهام، توج كاين بلقبين في الدوري الألماني خلال فترة وجوده في ميونيخ.

وجعل مستواه اللافت خلال عام 2026 منه أحد المرشحين لجائزة الكرة الذهبية المقرر الإعلان عنها في وقت لاحق من أكتوبر (تشرين الأول).

وقال توخيل: «لست متأكداً من وجود المزيد من الكلمات التي يمكنني قولها، لأنني أشعر بأنه يسجل باستمرار، ويقدم مستويات رائعة، وهو ضمن القائمة المختصرة للمرشحين للكرة الذهبية».

وأضاف: «كل ما يفعله، يفعله بأعلى مستوى، ويفعله باستمرار».

وتابع: «منذ أن تولى هذا الدور المحوري مع بايرن ميونيخ، ارتقى إلى مستوى جديد، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو الآن في أعلى المستويات».

وخسر توخل خدمات لاعب وسط بورنموث أليكس سكوت ومدافع آرسنال إزري كونسا أمام تشيكيا، بعدما انسحب الثنائي من معسكر المنتخب بسبب الإصابة.

وكان سكوت قد شارك أساسياً للمرة الأولى مع إنجلترا أمام كرواتيا، لكنه يعاني من إصابة في الفخذ ستبعده، حسب تقارير، نحو شهرين.

وتحتل إنجلترا المركز الثاني في المجموعة الثالثة من المستوى الأول لدوري الأمم برصيد ست نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف إسبانيا المتصدرة.