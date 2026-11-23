تواجه عودة روسيا إلى الساحة الرياضية الدولية، بعد استبعادها على خلفية غزوها لأوكرانيا، معارضة متزايدة في أوروبا؛ ما يورط أكبر المنظمات الرياضية في العالم في تعقيدات قانونية.

ومنعت اللجنة الأولمبية الدولية روسيا من المشاركة في الألعاب الأولمبية والمسابقات الدولية عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، لكنها رفعت الإيقاف في يوليو (تموز) من هذا العام، وتسمح عدة اتحادات رياضية حالياً بمشاركة الرياضيين الروس في المنافسات.

ومع انطلاق التصفيات المؤهلة لأولمبياد لوس أنجليس 2028 في عشرات الرياضات بشكل جدي العام المقبل، باتت توصية اللجنة الأولمبية الدولية بالسماح بعودة روسيا إلى المنافسات الدولية موضع اختبار، في ظل وضع بعض الدول الأوروبية عراقيل أمام مشاركة الرياضيين الروس مجدداً.

وقال سبيروس كابرالوس، رئيس اللجان الأولمبية الأوروبية، إن هناك مخاوف من أن يؤثر الخلاف مع روسيا على تصفيات مهمة لأولمبياد لوس أنجليس، بما في ذلك الألعاب الأوروبية المقررة في يونيو (حزيران) 2027.

وستوفر الألعاب الأوروبية متعددة الرياضات، التي تستضيفها إسطنبول، بطاقات تأهل للألعاب الأولمبية في عدة رياضات، ومن المرجح أن تشكل أكبر اختبار لرد فعل أوروبا.

وقال كابرالوس لـ«رويترز»: «إنها مشكلة ضخمة تواجه أوروبا؛ لأن أوروبا منقسمة بشأن هذه المسألة، مع وجود حكومات تنسى أحياناً استقلالية الرياضة. إنهم ينسون أن أهم شيء هو مشاركة جميع الرياضيين».

وأصبحت القضية معروضة بالفعل أمام محكمة التحكيم الرياضية، وهي أعلى هيئة تحكيم في عالم الرياضة، وقالت المحكمة لـ«رويترز» إن اللجنة الأولمبية الروسية تقدمت باستئناف ضد اللجان الأولمبية الأوروبية بشأن شروط مشاركة الرياضيين الروس في المهرجان الأولمبي الأوروبي الشتوي للشباب، المقرر عقده في رومانيا في فبراير.

وطُلب من الرياضيين الروس التنافس تحت شعار اللجنة الأولمبية الوطنية بدلاً من المنافسة تحت علمهم ونشيدهم الوطني، وذلك في ظل توتر العلاقات بين رومانيا وروسيا.

وتتشارك رومانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، حدوداً برية يزيد طولها على 600 كيلومتر مع أوكرانيا. وقال رئيس رومانيا نيكوشور دان إن بلاده مستهدفة بحرب هجينة تشنها روسيا لزعزعة استقرار الدول الداعمة لكييف، وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

وقالت محكمة التحكيم الرياضية إن الطرفين اتفقا على إجراءات معجلة، ومن المتوقع صدور الحكم في موعد أقصاه 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتتطلع اللجنة الأولمبية الدولية إلى عودة روسيا، القوة الأولمبية الكبرى، بشكل كامل إلى الألعاب بعد مشاركة رياضييها في أولمبياد باريس 2024 ودورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026 بصفة محايدة، دون علم أو نشيد وطني.

ولا تزال بعض الاتحادات الرياضية الدولية، مثل الاتحاد الدولي لألعاب القوى الذي يشرف على واحدة من أبرز الرياضات الأولمبية، تفرض قيوداً على الرياضيين الروس.

علاوة على ذلك، مع اقتراب الحرب في أوكرانيا، التي تُعد أكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، من دخول عامها السادس، فإن العديد من الدول الأوروبية ليست متحمسة لتسهيل عودة روسيا إلى الساحة الرياضية.

ورفضت النرويج والسويد وبولندا منح تأشيرات دخول للرياضيين الروس، في حين رفضت بعض المنتخبات الوطنية خوض مباريات ضدهم.

وقالت بعض الدول إنها لن تتنافس ضد روسيا حتى في بطولات الناشئين، كما فعل منتخب النرويج لهوكي الجليد. وفي الوقت نفسه يدرس منظمو البطولات التكاليف المترتبة على استضافة المنافسين الروس.

وأصبحت بطولة العالم لهوكي الجليد التي ستقام، العام المقبل، في ألمانيا محط اهتمام كبير بعد أن قضت محكمة التحكيم الرياضية بأحقية روسيا في المشاركة، ملغية قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد باستبعاد المنتخب الروسي، وقال المنظمون الألمان إن وجود روسيا سيتطلب ترتيبات أمنية مشددة قد تثقل كاهل الميزانية.

لكن روسيا لا تنوي التراجع، فبعد أن درست لفترة وجيزة قبل عدة أعوام فكرة الانتقال من المنظومة الرياضية الأوروبية إلى الآسيوية، لمنح رياضييها فرصاً أفضل للمشاركة، باتت الآن تلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضية لضمان أماكن في البطولات.

ونجحت روسيا في وقت سابق من هذا العام أمام محكمة التحكيم الرياضية في ضمان مشاركة بعض رياضييها في أولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي.

وانتقد ميخائيل ديجتياريف، وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، القيود المفروضة على رياضيي بلاده، قائلاً إن روسيا ستدرس جميع الخيارات القانونية.

وقال ديجتياريف للتلفزيون الروسي في 12 نوفمبر (تشرين الثاني): «ننتظر بياناً قانونياً للمضي قدماً في تقديم جميع شكاوانا إلى السلطات. ويتبع اتحاد الهوكي (الروسي) نهجه الخاص، وسنتوجه نحن عبر اللجنة الأولمبية الدولية».

وترغب اللجنة الأولمبية الدولية، التي تقول إن منح تأشيرات الدخول مسؤولية سيادية للدول، في عودة روسيا إلى المنظومة الرياضية.

وقال متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية لـ«رويترز»: «لا ينبغي أن يتقيد وصول الرياضيين إلى المنافسات الدولية بجوازات سفرهم، أو يتأثر بانخراط حكوماتهم في حرب أو نزاع».

لكنها أوضحت أن التعامل مع قضية مشاركة الرياضيين الروس في البطولات خارج نطاق الألعاب الأولمبية يقع على عاتق الاتحادات الرياضية الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: «يتعين على الاتحادات الدولية التعامل مع الواقع المعقد والمتغير، وما يترتب عليه من آثار ملموسة، في ظل السياق الجيوسياسي الحالي، ولا سيما بالنسبة للبطولات التي سبق أن منحت حق استضافتها، وخططت لها».

ومع ذلك، قد تؤثر هذه العواقب في نهاية المطاف على فعاليات اللجنة الأولمبية الدولية نفسها، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.

وقال كابرالوس، وهو عضو أيضاً في المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، رداً عند سؤاله عما إذا كانت هذه الخلافات قد تؤثر في التصفيات الأولمبية: «بالتأكيد هناك قلق».

وأضاف: «كان أحد الأسباب التي دفعتنا إلى السماح للروس بالمشاركة هو تمكينهم من التأهل للألعاب».