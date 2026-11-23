كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن استبعاد الأوروغواياني ناهيتان نانديز من بعثة القادسية المغادرة لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي؛ بسبب الإصابة، لينضم بذلك إلى زميله كريستوفر بونسو باه الغائب أيضاً عن القائمة.
وكان الفريق الشرقاوي قد اختتم تدريباته الميدانية في مقر النادي بمدينة الخبر قبل السفر، وهو الإجراء الذي يفضله عادة، الجهاز الفني بقيادة الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.
ويحلّ القادسية ضيفاً على شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويحتل القادسية المركز الخامس بسلم الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن شباب الأهلي صاحب المركز الرابع.
حقق جاستن نجينماه، لاعب فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، إنجازاً استثنائياً، الأحد، بعدما سجل هدفين في الفوز الكبير على هامبورغ 4 - 0.
«الشرق الأوسط» (بريمن )
بوستيكوغلو: أولويات النصر واضحة… سننافس على كل البطولاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344732-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%88-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%D8%A9%E2%80%A6-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA
بوستيكوغلو: أولويات النصر واضحة… سننافس على كل البطولات
الأسترالي أنجي بوستيكوغلو مدرب النصر (نادي النصر)
استعاد النصر خدمات أربعة من لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام السد القطري، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تأكدت جاهزية عبد الإله العمري، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينغسلي كومان، وعبد الرحمن غريب.
وأبدى الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، ارتياحه للتحضيرات التي سبقت اللقاء، مؤكداً خلال المؤتمر الصحافي أن الفريق أجرى حصة تدريبية أخيرة وصفها بالممتازة، وشهدت عودة عدد من العناصر التي غابت عن صفوفه خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن العمري التحق بالفريق عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب السعودي، فيما عاد ماني بعد غياب فرضته ظروف عائلية، في حين تجاوز كومان إصابته وأصبح جاهزاً للمشاركة، إلى جانب غريب الذي ينتظر أن تشكل عودته إضافة للفريق.
وأكد بوستيكوغلو أن النصر يعيش وضعاً جيداً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك أولويات واضحة، دون أن يؤثر ذلك في طموحاته بالمنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها.
من جهته، شدد عبد الرحمن غريب على أهمية تجاوز آثار المباراة الماضية، التي خسرها النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي، موضحاً أن تلك المواجهة كانت ضمن بطولة مختلفة، وأن تركيز اللاعبين ينصبّ حالياً على تحقيق الفوز في الاستحقاق الآسيوي.
وأشار غريب إلى أن السد يُعد من الأندية الكبيرة، مؤكداً استعداد النصر لخوض المواجهة وتقديم ما يلزم للخروج بنتيجة إيجابية.
ويدخل النصر اللقاء وهو يحتل المركز السابع في ترتيب منطقة الغرب برصيد ست نقاط، متقدماً بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز السادس، وفقاً لما أوردته مصادر إعلامية.
السعودية تكتسح أوزبكستان بسباعية وتعبر إلى ربع نهائي شاطئية آسياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5344707-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%B3%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7
السعودية تكتسح أوزبكستان بسباعية وتعبر إلى ربع نهائي شاطئية آسيا
فرحة سعودية بالسباعية في أوزبكستان (الاتحاد الآسيوي)
حجز المنتخب السعودي مقعده في الدور ربع النهائي من كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، المقامة في تايلاند، بعد فوزه الكبير على نظيره الأوزبكي بنتيجة 7-3، الاثنين، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
وأنهى المنتخب السعودي دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف المنتخب العُماني الذي تصدر بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، عقب تغلبه على الإمارات 6-1 في الجولة نفسها، بينما احتلت الإمارات المركز الثالث بثلاث نقاط، وحلت أوزبكستان أخيرة دون نقاط.
وضمن المنتخبان السعودي والعُماني التأهل المباشر إلى ربع النهائي، بينما رافقهما المنتخب الإماراتي بعدما حجز إحدى بطاقتي أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث في المجموعات الثلاث.
وتتواصل منافسات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2026، الأربعاء، بإقامة مواجهات الدور ربع النهائي على ملعب «بان نام خيم» الشاطئي في مقاطعة فانغ نغا التايلاندية، حيث يلتقي المنتخب السعودي نظيره الإيراني عند الساعة العاشرة صباحاً، بينما تواجه عُمان منتخب تايلاند المستضيف عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، بينما يلتقي المنتخب البحريني نظيره اللبناني عند الواحدة ظهراً، في مواجهات تتنافس خلالها المنتخبات على بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.
وفرض الأخضر أفضليته منذ بداية مواجهة أوزبكستان، واحتاج إلى دقيقة واحدة فقط لافتتاح التسجيل بواسطة أحمد الحمامي، الذي استثمر كرة عرضية، وسددها بقوة داخل الشباك، قبل أن يعزز نايف هادي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 11.
ومع انطلاق الشوط الثاني، واصل المنتخب السعودي تفوقه، وأضاف وليد محمد الهدف الثالث في الدقيقة 13، ثم سجل ربيع محمد علي الهدف الرابع بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 15.
وقلص حسن خان جانييف الفارق لأوزبكستان في الدقيقة نفسها، لكن ماجد حسن أعاد توسيع الفارق بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف هدفه الشخصي الثاني والسادس للأخضر في الدقيقة 30، بعدما تجاوز حارس المرمى، وأودع الكرة الشباك.
واختتم رمزي دكمان سباعية المنتخب السعودي في الدقيقة 35، بينما سجل المنتخب الأوزبكي هدفين متأخرين بواسطة جانييف وإلياس مالاييف في الدقيقة نفسها، لتنتهي المواجهة بفوز سعودي مستحق بنتيجة 7-3.
وكان الأخضر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على الإمارات بركلات الترجيح 6-5، قبل خسارته أمام عُمان 3-6 في الجولة الثانية، ليعود بقوة أمام أوزبكستان ويحسم بطاقة العبور.
وتنص لوائح البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى الدور ربع النهائي، إلى جانب أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، ليواصل المنتخب السعودي مشواره القاري ضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة.
كشفت مصادر «الشرق الأوسط» عن استبعاد الأوروغواياني ناهيتان نانديز من بعثة القادسية المغادرة لمواجهة شباب الأهلي الإماراتي؛ بسبب الإصابة، لينضم بذلك إلى زميله كريستوفر بونسو باه الغائب أيضاً عن القائمة.
وكان الفريق الشرقاوي قد اختتم تدريباته الميدانية في مقر النادي بمدينة الخبر قبل السفر، وهو الإجراء الذي يفضله عادة، الجهاز الفني بقيادة الآيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.
ويحلّ القادسية ضيفاً على شباب الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا للنخبة.
ويحتل القادسية المركز الخامس بسلم الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة عن شباب الأهلي صاحب المركز الرابع.