كشفت باريس فيوري، زوجة الملاكم البريطاني تايسون فيوري، أن زوجها تم تشخيصه بمرض الفصام بعد أشهر قليلة من تتويجه بطلاً موحداً للعالم في الوزن الثقيل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن فيوري حقق مفاجأة مدوية عندما تغلب على الأوكراني فلاديمير كليتشكو في دوسلدورف في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، لينهي فترة هيمنته الطويلة على عرش الوزن الثقيل، لكنه دخل بعدها في نوبة اكتئاب، وكشف مؤخراً أنه كان يسمع «أصواتاً داخل عقلي».

وتحدث فيوري عن معاناته في فيلم وثائقي جديد تعرضه منصة «نتفليكس» بداية من يوم الجمعة، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام مواطنه أنتوني جوشوا في نزال أطلق عليه «معركة بريطانيا»، والمقرر إقامته في كارديف يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وقال فيوري: «لا تستطيع الكلمات وصف الظلام الذي كنت أعيش فيه. لقد خرجت من جحيم حقيقي، وكنت أعتقد بنسبة 100 في المائة، في بعض الأحيان، أنني سأنتهي في غرفة مبطنة، والباب مغلق عليَّ، وكان ذلك يخيفني بشدة».

وأضاف: «كنت أستيقظ في الليل، وكان القلق يشل حركتي. لم أكن قادراً على التغلب عليه، وكنت قد وصلت إلى حالة سيئة للغاية؛ لذلك ذهبت لرؤية طبيبة نفسية في لندن».

وتابع: «طرحت عليَّ كمّاً هائلاً من الأسئلة، وكانت إجاباتي تتوافق مع كل الأعراض، أياً كان ما كنت أعاني منه، سواء الاكتئاب أو القلق أو الاضطراب ثنائي القطب».

وقالت باريس فيوري: «إنه مصاب بالفصام بدرجة بسيطة، وحتى في ذلك الوقت لم يدرك الأمر».

ولم يتردد فيوري في الحديث علناً عن معاناته النفسية منذ فوزه على كليتشكو، وهي الفترة التي ابتعد خلالها عن الملاكمة لما يقرب من 3 أعوام، وزاد وزنه بشكل كبير، بينما كان يصارع أفكاراً انتحارية وإدمان الكحوليات.

وقال الملاكم البالغ من العمر 38 عاماً: «وصل الأمر إلى درجة أنني كنت أسمع أصواتاً داخل عقلي. لم أكن أستطيع الجلوس وإجراء محادثة؛ لأنني كنت أسمع أشياء في رأسي».

وأضاف: «أعتقد أن نقطة التحول في حياتي جاءت خلال ليلة عيد الهالوين عام 2017، عندما خرجت وكنت محرجاً من منظري، كنت بحالة مزرية بسبب وزني الزائد، وكنت أرتدي زياً ضخماً -عبارة عن بدلة هيكل عظمي تتوهج في الظلام - ظناً مني أنه لن يتعرف عليَّ أحد بسببها».

وقال: «نظرت حولي، ورأيت الشباب من حولي، وفكرت: لقد كان العالم بين يدي، لكنني أهدرت كل شيء. والآن أصبحت مجرد شخص بدين للغاية، ومدمن كحوليات».