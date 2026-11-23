قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نحو 5 في المائة، مع استعادة أسهم شركات الذكاء الاصطناعي جزءاً من خسائر الأسبوع الماضي، عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا».

وكانت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية قد سجلت ارتفاعات قوية قبل افتتاح تداولات الاثنين، مع توجه أسهم التكنولوجيا إلى التعافي من موجة بيع حادة طالت أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.9 في المائة، كما صعدت عقود «داو جونز» بنسبة 2.1 في المائة، و«ناسداك» بنسبة 3.6 في المائة.

وتصدرت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها «إنفيديا» و«برودكوم» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز»، موجة التراجع يوم الجمعة، لكنها سجلت ارتفاعات حادة قبل افتتاح السوق الاثنين. وقفز سهم «إنفيديا» بنسبة 8.2 في المائة في تداولات ما قبل الافتتاح، وارتفع سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 4.3 في المائة، فيما صعد سهم «برودكوم» بنسبة 5.5 في المائة.

كما ارتفع سهم «أنثروبيك»، المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي «كلود»، بنسبة 4.2 في المائة قبل بدء التداولات، بعد إدراج ناجح للشركة في البورصة يوم الخميس.

وتتعرض أسهم شركات الذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تشكيك بعض المستثمرين في مبررات التقييمات السوقية المرتفعة للغاية لهذه الشركات وحجم الإنفاق الضخم على تطوير تقنياتها.