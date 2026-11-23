أبقى «بنك أوف أميركا» على توقعاته الأساسية لأسعار خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل في عام 2027، معتبراً أن العوامل الجيوسياسية ستظل المحرك الرئيسي لأسعار النفط، في وقت تترك فيه مستويات المخزونات العالمية المنخفضة نسبياً معظم أنحاء العالم عُرضةً لتداعيات أي اضطرابات في الإمدادات.

وتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل في 2027، و70 دولاراً في 2028، فيما رجّح أن يسجل خام غرب تكساس الوسيط متوسطاً قدره 74 دولاراً و66 دولاراً للبرميل على التوالي، وفق «رويترز».

وقال البنك، في مذكرة صدرت الأحد، إن المؤشرات السعرية للنفط في السوق الفعلية، مثل خام برنت المؤرخ، جرى تداولها بعلاوات مرتفعة مقارنةً بالعقود الآجلة لأقرب شهر، وهو ما يعكس بوضوح شحاً حاداً في الإمدادات الفعلية قصيرة الأجل، ناجماً عن هجمات مباشرة استهدفت البنية التحتية للطاقة.

وأضاف «بنك أوف أميركا» أنه يتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 3 ملايين برميل يومياً على أساس سنوي، في كل من عامي 2027 و2028.

وفي سوق الغاز الطبيعي، توقع البنك أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الأميركي في مركز «هنري هب» 3.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في 2027. كما رجّح أن يسجل متوسط أسعار الغاز الهولندي في مركز «تي تي إف» 55 يورو لكل ميغاواط/ساعة، مقارنةً بنحو 61 يورو في 2026.

وفي مذكرة أخرى صدرت الأحد، أشار البنك إلى أنه يرى تحديات أمام أسعار الذهب إلى حين انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتراجع مخاطر حدوث تصعيد جديد في الحرب مع إيران. لكنه أضاف أن أسعار المعدن النفيس قد تتجاوز مستوى 5 آلاف دولار للأونصة بعد انحسار هذه العوامل.

في المقابل، توقع بنك «جي بي مورغان» أن يتحرك سعر خام برنت عند مستويات مرتفعة من نطاق السبعين دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من 2027، قبل أن يتراجع إلى مستويات مرتفعة من نطاق الستين في النصف الثاني، مع ترجيح استمرار الهبوط إلى منتصف نطاق الستين خلال عام 2028.