احتفت مصر بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه عبر تنظيم معرض «أسطول نابليون: حكايات يرويها البحر» بالمتحف القومي للحضارة المصرية، مسلطاً الضوء على أحد أبرز الأحداث التاريخية المرتبطة بالتراث الأثري البحري في مصر، حيث يستعرض قصة الأسطول الفرنسي الذي غرق أمام سواحل مدينة الإسكندرية خلال الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون بونابرت، من خلال مجموعة متميزة من القطع الأثرية التي تكشف جانباً من تفاصيل هذا الحدث، إلى جانب التعرف على الحياة اليومية والأنشطة التي مارسها أفراد أطقم السفن في ذلك العصر.

ويضم المعرض نحو 235 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة، تم اختيارها من مقتنيات إدارة الآثار الغارقة، وهي قطع تم انتشالها من بقايا أسطول نابليون، إلى جانب عدد من القطع من مجموعة من المتاحف، من بينها المتحف البحري، ومتحف الإسكندرية القومي، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، الاثنين.

ومن بين المعروضات مجموعة من العملات الذهبية، وأدوات الملاحة والكتابة، وأدوات الطهي التي استخدمها أفراد أطقم السفن، وعدد من الأسلحة التي انتشلت من مواقع حطام السفن، بما يقدم صورة متكاملة عن طبيعة الحياة البحرية والعسكرية خلال تلك الفترة.

بعض المقتنيات من الأسطول الغارق (وزارة السياحة والآثار)

المعرض الذي يستمر لثلاثة أشهر، بالقاعة المخصصة للنسيج المصري بالمتحف القومي للحضارة المصرية يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على إبراز أهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، بوصفه مصدراً غنياً بالشواهد المادية التي تسهم في توثيق الأحداث والشخصيات والحضارات التي تعاقبت عبر التاريخ، فضلاً عن دوره في إثراء الدراسات والبحوث الأثرية وإعادة قراءة جوانب من التاريخ من خلال الاكتشافات البحرية. ويتيح للجمهور فرصة التعرف على جانب مميز من التراث المصري، من خلال مشاهدة مقتنيات أثرية أصلية ظلت محفوظة تحت مياه البحر لقرون، وتحمل في تفاصيلها شواهد على حقبة تاريخية مهمة وحكايات عن الحياة البحرية في ذلك العصر.

جانب من الموازين المستخدمة في الأسطول (وزارة السياحة والآثار)

ويعزو الخبير الآثاري، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عبد البصير أهمية هذا المعرض إلى أنه «يستعيد عالماً كاملاً اختفى تحت المياه، وبقيت تفاصيله تنتظر من يعيد قراءتها».

ويوضح أنه «في الأول من أغسطس (آب) عام 1798، شهد خليج أبي قير واحدة من أهم المعارك البحرية في التاريخ الحديث. حيث كانت الحملة الفرنسية بقيادة نابليون قد وصلت إلى مصر قبل ذلك بأسابيع قليلة، حاملة مشروعاً عسكرياً وسياسياً وعلمياً طموحاً. لكن الأسطول الفرنسي تعرض لضربة قاصمة على يد الأسطول البريطاني بقيادة الأدميرال هوراشيو نيلسون في معركة أبي قير البحرية؛ حيث تحولت السفن الفرنسية إلى حطام، وتبددت أحلام السيطرة الفرنسية على البحر المتوسط، بينما احتفظت مياه الإسكندرية ببقايا تلك اللحظة التاريخية».

ويتابع: «من المثير أن البحر الذي شهد صراع الإمبراطوريات لم يحتفظ فقط ببقايا السفن والمدافع، بل احتفظ بتفاصيل الحياة اليومية لرجال كانوا على متنها. فالقطعة الأثرية الصغيرة قد تكون أكثر قدرة على رواية التاريخ من نصب تذكاري ضخم. عملة نقدية، أو أداة شخصية، أو قطعة من أدوات المائدة، أو جزء من تجهيزات السفينة، كلها أشياء تمنحنا فرصة للنظر إلى التاريخ من زاوية إنسانية، لا من منصة القادة والجنرالات».

عملات معدنية من آثار الأسطول الغارق (وزارة السياحة والآثار)

وفي النهاية، ربما يكون الدرس الأهم الذي تقدمه لنا سفن نابليون الغارقة، وفق عبد البصير أن «التاريخ لا يختفي، بل يغير مكانه أحياناً. قد يغادر الكتب إلى قاع البحر، وقد يتحول من حكاية مكتوبة إلى قطعة أثرية صامتة، لكنه يظل ينتظر من يكتشفه ويفهمه ويعيد تقديمه للأجيال الجديدة».

وعدّ الخبير الآثاري الاحتفال بيوم التراث الثقافي المغمور بالمياه، بالتزامن مع مرور 30 عاماً على تأسيس الإدارة العامة للآثار الغارقة في مصر، مناسبة مهمة لإعادة التفكير في مستقبل هذا المجال. فثلاثة عقود من العمل تتيح لنا أن ننظر إلى ما تحقق، وأن نضع تصوراً طموحاً لما ينبغي أن يتحقق خلال العقود المقبلة.