توصل فريق دولي من علماء الفلك إلى تصور جديد لكوكب افتراضي قد يكون مختبئاً في الأطراف البعيدة للمجموعة الشمسية، وراء كوكب نبتون، وربما يفسر المدارات غير المعتادة لبعض الأجرام الجليدية البعيدة عن الشمس.

وأوضح الباحثون، بقيادة جامعة جنوب كوينزلاند في أستراليا، أن هذا الكوكب المحتمل، الذي أطلقوا عليه اسم «الكوكب إكس 2» (Planet X2)، قد تبلغ كتلته ما بين 1.5 ومرتين كتلة الأرض، ويدور حول الشمس على مسافة تزيد بمئات المرات على المسافة التي تفصل الأرض عنها، ونُشرت النتائج، الاثنين، بدورية «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society».

ويختلف هذا التصور عن فرضية «الكوكب التاسع» (Planet Nine)، التي تفترض وجود كوكب أكبر بكثير قد يكون مسؤولاً عن بعض الخصائص غير المعتادة لمدارات الأجرام الواقعة وراء نبتون، أبعد كواكب المجموعة الشمسية المعروفة عن الشمس. وتضم المنطقة الواقعة وراء نبتون أجساماً جليدية تُعرف باسم «الأجرام وراء النبتونية»، وينتمي معظمها إلى حزام كايبر، حيث تتحرك في مدارات ضمن قرص واسع يمتد على مسافات تتراوح بين 38 و50 وحدة فلكية من الشمس، علماً بأن الوحدة الفلكية تعادل متوسط المسافة بين الأرض والشمس.

وخلال العقدين الماضيين، اكتشف علماء الفلك أعداداً متزايدة من الأجرام البعيدة التي تتحرك في مدارات شديدة الميل أو الاستطالة، وهي أنماط يصعب تفسيرها بالاعتماد على تأثير جاذبية الكواكب المعروفة وحدها. ومن أبرز هذه الأجرام «سيدنا» (Sedna)، الذي يتخذ مداراً شديد الاستطالة يجعله يبتعد إلى مسافات هائلة عن الشمس، متجاوزاً بكثير المنطقة التي تشغلها الكواكب المعروفة.

وللتحقق من احتمال وجود كوكب بعيد يفسر هذه الظواهر، أجرى الباحثون عمليات محاكاة حاسوبية امتدت على مدى 4.5 مليار سنة، وهي الفترة التي تمثل عمر المجموعة الشمسية تقريباً، لدراسة تأثير جاذبية الكوكب المفترض في حركة الأجرام الجليدية البعيدة. وأظهرت نتائج المحاكاة أن جاذبية «الكوكب إكس 2» قد تؤثر في مسارات هذه الأجرام، فتفصل بعضها عن نطاق التأثير الجاذبي لنبتون، أو تدفع مداراتها إلى زوايا ميل أكبر من المعتاد.

ووفقاً للنموذج، قد يتحرك الكوكب المفترض في مدار إهليلجي (بيضاوي)، يتراوح نصف محوره الأكبر بين 350 و500 وحدة فلكية. وحتى عند أقرب نقطة له من الشمس، لن تقل المسافة بينهما عن 200 وحدة فلكية. ويعود البحث عن كوكب مجهول وراء نبتون إلى أكثر من قرن؛ إذ أسهمت محاولات عالم الفلك الأميركي بيرسيفال لويل للبحث عن كوكب افتراضي أطلق عليه اسم «الكوكب X» في اكتشاف بلوتو عام 1930. لكن الأدلة التي ظهرت لاحقاً كشفت أن كتلة بلوتو أصغر من أن تفسر الاضطرابات المدارية التي دفعت إلى البحث عن ذلك الكوكب.

وفي السنوات الأخيرة، عادت فرضية وجود كوكب بعيد إلى الواجهة لتفسير الخصائص المدارية غير المعتادة لبعض أجرام حزام كايبر والمناطق المحيطة به. ويرى الباحثون أن النموذج الجديد يقدم تفسيراً محتملاً للأنماط المدارية الغريبة للأجرام الموجودة وراء نبتون، وأن عمليات الرصد المستقبلية قد تساعد في اختبار الفرضية والتحقق من وجود الكوكب، لا سيما من خلال المسوحات التي يجريها مرصد «فيرا سي روبين» الفلكي في شمال تشيلي.