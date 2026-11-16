نجم ميت يرسل إشارات راديوية غامضة كل 8 دقائق... ماذا اكتشف العلماء؟

في اكتشاف فلكي جديد قد يساعد على فك لغز بعض الإشارات الراديوية الغامضة الآتية من أعماق مجرة درب التبانة، تمكن علماء فلك من تحديد مصدر هذه الإشارات في نظام نجمي غير مألوف، يبعد أكثر من 5 آلاف سنة ضوئية عن الأرض، ويضم نجماً ميتاً يدور حول نفسه مرة كل 8 دقائق، ونجماً آخر يشبه الشمس إلى حد كبير.

وحسب موقع «ساينس ديلي» العلمي، فقد تم هذا الاكتشاف من قِبل باحثين في فرع جامعة كيرتن التابعة للمركز الدولي لبحوث علم الفلك الراديوي، حيث وجدوا أن النظام النجمي المكتشف يجمع بين قزم أبيض ونجم من النوع الطيفي «جي» (وهي فئة من النجوم متوسطة الحرارة يميل لونها إلى الأصفر المائل للأبيض، وتُعد الشمس أشهر مثال عليها) يدوران حول بعضهما بعضاً.

نظام نجمي غير مألوف وإشارات تحير العلماء

يحمل النظام النجمي المكتشف اسم «جي بي إم جاي 071507-114153»، وينتمي إلى فئة فلكية نادرة تُعرف باسم الأجسام العابرة طويلة الفترة، وهي أجسام تصدر إشارات راديوية تظهر وتختفي على فترات تتراوح بين عدة دقائق وساعات.

ويتكون النظام من قزم أبيض، وهو بقايا نجم شديد الكثافة استنفد وقوده النووي وتخلص من طبقاته الخارجية، إلى جانب نجم يشبه الشمس، ويدور القزم الأبيض حول نفسه مرة كل 8 دقائق.

وتكمن أهمية الاكتشاف في أنه يمثل المرة الأولى التي يرصد فيها العلماء إشارات راديوية غامضة صادرة عن نظام يجمع بين قزم أبيض ونجم شبيه بالشمس، بعدما اقتصرت الاكتشافات السابقة لهذه الظاهرة على أنظمة تضم أقزاماً بيضاء ونجوماً أصغر حجماً وأكثر برودة.

كيف حدد العلماء مصدر الإشارات؟

حلل الباحثون أكثر من 100 ساعة من المشاهدات الراديوية، مستعينين بإمكانات الحوسبة المتقدمة في مركز باوسي لأبحاث الحوسبة الفائقة.

وقد رصدوا مصدر النبضات التي كانت دقيقة بما يكفي لتحديد موقع النظام النجمي.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، الدكتور سام ماك سويني: «هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها النبضات واضحة بما يكفي لرؤية القزم الأبيض وهو يتحرك في مداره حول النجم المرافق له، ولذلك علمنا أن النبضات تأتي من منطقة قريبة من القزم الأبيض، أو ربما من القزم الأبيض نفسه».

عواصف مغناطيسية على بعد 5 آلاف سنة ضوئية

لم تقتصر أهمية الإشارات المكتشفة على تحديد موقع القزم الأبيض، بل كشفت أيضاً عن نشاط مغناطيسي قوي على النجم الشبيه بالشمس، تمثل في رصد توهجات نجمية واضطرابات مغناطيسية شديدة.

وقالت الأستاذة المشاركة في الدراسة، ناتاشا هيرلي ووكر: «كشفت الملاحظات عن نشاط يشبه العمليات المغناطيسية التي تحدث على سطح الشمس، والتي يمكن أن تؤدي إلى ظهور الشفق القطبي على الأرض عندما تتفاعل الجسيمات النشطة مع المجال المغناطيسي لكوكبنا وغلافه الجوي».

ورصد الفريق كذلك مرور القزم الأبيض خلف منطقة شديدة النشاط المغناطيسي بالقرب من النجم المرافق، يُرجح أنها «نتوء نجمي»، وهو عبارة عن حلقة كبيرة من البلازما تنبثق من سطح النجم، وتظل معلقة بفعل المجالات المغناطيسية.

وقالت هيرلي ووكر: «من المدهش أننا نستطيع، باستخدام الموجات الراديوية، رصد العواصف على نجم يبعد أكثر من 5 آلاف سنة ضوئية».

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية علم الفلك الطبيعي، تحت عنوان «جسم عابر طويل الفترة له نجم مرافق يشبه الشمس»، في خطوة علمية قد تساعد على فهم طبيعة الإشارات الراديوية الغامضة، والكشف عن مزيد من أسرار الأنظمة النجمية النادرة في مجرتنا.