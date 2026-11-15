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العالم الولايات المتحدة​

«أمازون» تفقد 40 قمراً اصطناعياً إثر تحطم صاروخ «فولكان» بعد إطلاقه (فيديو)

صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
TT
TT

«أمازون» تفقد 40 قمراً اصطناعياً إثر تحطم صاروخ «فولكان» بعد إطلاقه (فيديو)

صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
صاروخ «فولكان» (أرشيفية)

فقدت شركة أمازون 40 قمراً اصطناعياً من كوكبتها المخصصة لخدمات الإنترنت الأحد إثر فشل صاروخ خلال أول رحلة من عشرات الرحلات التي تعاقدت عليها المجموعة، مما يمثل انتكاسة في السباق الذي يخوضه جيف بيزوس ضد مشروع «ستارلينك» التابع لإيلون ماسك.

وانطلق صاروخ «فولكان» الذي تشغله شركة «يونايتد لونش ألاينس» عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي (17:40 بتوقيت غرينتش) من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41 دون أن يتضح بعد السبب في ذلك، وفق ما ذكرت الشركة في بيان. لكن هذا الأمر شكل انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد للشركة التي تأسست منذ عقدين في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة الأقمار الاصطناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لـ«أمازون».

و«يونايتد لونش ألاينس» هو مشروع مشترك بين «بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، وذكرت الشركة عبر «إكس» أنها «وُجدت بهدف توفير وصول مضمون إلى الفضاء لبلادنا وللعملاء الذين يعتمدون علينا» من خلال تولي «بعض أصعب المهمات في مجال الرحلات الفضائية».

وتعاقدت «أمازون» على 38 عملية إطلاق مع «يونايتد لونش ألاينس» ومن المقرر على المدى البعيد أن يتولى صاروخ «فولكان» إطلاق نحو نصف أقمار الجيل الأول من شبكة أمازون المدارية «أمازون ليو» والتي ستتألف من 3232 قمراً اصطناعياً.

وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة التي أسسها بيزوس، نحو 400 قمر اصطناعي منذ أبريل (نيسان) 2025. وكانت «أمازون» أعلنت خططاً لاستخدام الأقمار الاصطناعية لإطلاق خدمتها للإنترنت التجاري «أمازون ليو» في عام 2026.

وكتبت «أمازون ليو» على منصة «إكس»: «تنطوي أي عملية إطلاق على أخطار، وهذا ينطبق بشكل خاص على المهمات الأولى».

وجاءت هذه الانتكاسة بعد يوم من نشر شركة «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك 26 قمراً اصطناعياً كبيراً من أقمار ستارلينك خلال رحلة تجريبية لصاروخ «ستارشيب» العملاق، محققة بذلك أول عملية «استعادة» لمركبة فضائية لإثبات جدوى الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وكانت رحلة يوم الأحد الخامسة لفولكان منذ ظهوره الأول في 2024، والأولى في تسعة أشهر، بعد توقف الإطلاقات فترة طالت بسبب تحقيقات فنية منفصلة في معززاته الجانبية العاملة بالوقود الصلب ومحركاته الأساسية من طراز «بي.إي-4»، التي توفرها شركة «بلو أوريجن» الفضائية التابعة لمؤسس «أمازون» جيف بيزوس.

وقال مصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «بلو أوريجن» تتعاون مع «يونايتد لونش ألايانس» في التحقيق في إخفاق أمس.

وكان يجري فحص المعززات بسبب مشكلات ظهرت في آخر رحلتين لفولكان، من بينهما مهمة لصالح قوة الفضاء الأميركية في فبراير (شباط). ونجحت المهمتان في إيصال حمولتيهما إلى المدار، لكن «البنتاغون» لم يوافق بعد على استئناف الصاروخ حمل حمولات للأمن القومي، في انتظار تقييم أدائه في مهمة «أمازون» يوم الأحد.

وشهد صاروخ نيو جلين التابع لـ«بلو أوريجن» والمزود بمحرك «بي.إي-4» انفجاراً على منصة الإطلاق في مايو (أيار)، وخلص التحقيق إلى أن المحرك هو السبب. وقالت المتحدثة باسم «يونايتد لونش ألايانس» جيسيكا راي لـ«رويترز» في أغسطس (آب) إن ذلك دفع الشركة إلى تعديل المحركات التي سُلمت إلى «يونايتد لونش ألايانس» لاستخدامها في فولكان.

ولم يتضح ما إذا كانت محركات «بي.إي-4» لعبت دوراً في إخفاق مهمة يوم الأحد. وبدا أن الإخفاق وقع بعد انفصال المرحلة الثانية من «فولكان»، التي تحمل أقمار «أمازون» الاصطناعية، عن معزز المرحلة الأولى المزود بمحركات «بي.إي-4».

وتأسست «يونايتد لونش ألايانس» في 2006 نتيجة اندماج برنامج صواريخ «دلتا» التابع لـ«بوينغ» وبرنامج صواريخ أطلس التابع لـ«لوكهيد مارتن». وحافظت الشركة منذ ذلك الحين على سجل نجاح كامل للمهام. ولم تتعرض صواريخ «دلتا» و«أطلس» إلا لعدد محدود من الإخفاقات على مدى العقود السابقة للاندماج.

صعوبة وصول «أمازون» إلى الفضاء

يمثل الإخفاق انتكاسة أخرى لـ«أمازون» في سباقها لنشر الأقمار الاصطناعية باستخدام مزودي خدمات إطلاق من أطراف ثالثة، تعرض كثير منهم لوقف الإطلاقات وإخفاقات. ووقع انفجار «نيو جلين» في مايو (أيار) قبل أيام من موعد كان مقرراً لإطلاق أقمار «ليو» الصناعية التابعة لـ«أمازون».

وأخَّرت إخفاقات الصواريخ بشكل متكرر مساعي «أمازون» لمنافسة شبكة ستارلينك الواسعة للإنترنت التابعة لـ«سبيس إكس»، التي تضم أكثر من 11 ألف قمر اصطناعي وملايين العملاء حول العالم.

ويرجع التقدم الكبير لـ«سبيس إكس» على منافسيها في مجال الأقمار الاصطناعية لأسباب منها امتلاكها صاروخها الخاص لإطلاق أقمارها، في حين تنفق شركات أخرى مليارات الدولارات على الإطلاقات الخارجية.

ومنذ 2025، نُشر 398 قمراً اصطناعياً من شبكة «ليو» عبر 14 عملية إطلاق، أي ما يعادل نحو 12 في المائة من أصل 3236 قمراً اصطناعياً تحتاجها «أمازون» لتغطية الخدمة على مستوى العالم. وكانت الشركة تأمل في بدء خدمة الإنترنت الأولية هذا العام.

مواضيع
فضاء وفلك قمر صناعي أميركا

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العالم الولايات المتحدة​

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
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TT

واشنطن ستدعم مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال لعام إضافي

جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)
جنود من الاتحاد الأفريقي يقفون إلى جانب مركباتهم المدرعة بالقرب من نقطة تفتيش في مقديشو بالصومال يوم 7 فبراير 2017 (أرشيفية - أ.ب)

تعتزم الولايات المتحدة دعم تفويض مكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصومال لمدة عام إضافي، وفق ما أفاد ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، بعد تقييم «اتجاهات الأمن الإقليمي».

ويأتي ذلك عقب إعلان واشنطن في وقت سابق أنها ستوقف بحلول نهاية العام مدفوعاتها لصالح مكتب الأمم المتحدة الذي يتولى تقديم الدعم اللوجستي لبعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وهي قوة رئيسية تدعم الجيش الصومالي.

وقد ألقى ذلك بظلال من الشك على مستقبل المهمة.

وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال في هذا البلد المضطرب في منطقة القرن الإفريقي لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب. وحلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير (كانون الثاني)، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الإفريقي أُطلقت أساسا عام 2007.

ورغم المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة الشباب في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ عام 2024.

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أن تقديم المزيد من الدعم للمكتب من شأنه المساعدة في احتواء التهديدات الآتية من الصومال، و«منع نشوء أزمة أمنية أوسع في المنطقة من شأنها تقويض المصالح الأميركية».

لكنّه شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تكثف الصومال والاتحاد الإفريقي جهود التخطيط لتحويل الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه الأمم المتحدة نحو «حلول أمنية إقليمية أكثر استدامة».

مواضيع
الأمم المتحدة أميركا الصومال
العالم الولايات المتحدة​

«أمازون» تفقد 40 قمراً اصطناعياً إثر تحطم صاروخ «فولكان» بعد إطلاقه (فيديو)

صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
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TT

«أمازون» تفقد 40 قمراً اصطناعياً إثر تحطم صاروخ «فولكان» بعد إطلاقه (فيديو)

صاروخ «فولكان» (أرشيفية)
صاروخ «فولكان» (أرشيفية)

فقدت شركة أمازون 40 قمراً اصطناعياً من كوكبتها المخصصة لخدمات الإنترنت الأحد إثر فشل صاروخ خلال أول رحلة من عشرات الرحلات التي تعاقدت عليها المجموعة، مما يمثل انتكاسة في السباق الذي يخوضه جيف بيزوس ضد مشروع «ستارلينك» التابع لإيلون ماسك.

وانطلق صاروخ «فولكان» الذي تشغله شركة «يونايتد لونش ألاينس» عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي (17:40 بتوقيت غرينتش) من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41 دون أن يتضح بعد السبب في ذلك، وفق ما ذكرت الشركة في بيان. لكن هذا الأمر شكل انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد للشركة التي تأسست منذ عقدين في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة الأقمار الاصطناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لـ«أمازون».

و«يونايتد لونش ألاينس» هو مشروع مشترك بين «بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، وذكرت الشركة عبر «إكس» أنها «وُجدت بهدف توفير وصول مضمون إلى الفضاء لبلادنا وللعملاء الذين يعتمدون علينا» من خلال تولي «بعض أصعب المهمات في مجال الرحلات الفضائية».

وتعاقدت «أمازون» على 38 عملية إطلاق مع «يونايتد لونش ألاينس» ومن المقرر على المدى البعيد أن يتولى صاروخ «فولكان» إطلاق نحو نصف أقمار الجيل الأول من شبكة أمازون المدارية «أمازون ليو» والتي ستتألف من 3232 قمراً اصطناعياً.

وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة التي أسسها بيزوس، نحو 400 قمر اصطناعي منذ أبريل (نيسان) 2025. وكانت «أمازون» أعلنت خططاً لاستخدام الأقمار الاصطناعية لإطلاق خدمتها للإنترنت التجاري «أمازون ليو» في عام 2026.

وكتبت «أمازون ليو» على منصة «إكس»: «تنطوي أي عملية إطلاق على أخطار، وهذا ينطبق بشكل خاص على المهمات الأولى».

وجاءت هذه الانتكاسة بعد يوم من نشر شركة «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك 26 قمراً اصطناعياً كبيراً من أقمار ستارلينك خلال رحلة تجريبية لصاروخ «ستارشيب» العملاق، محققة بذلك أول عملية «استعادة» لمركبة فضائية لإثبات جدوى الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وكانت رحلة يوم الأحد الخامسة لفولكان منذ ظهوره الأول في 2024، والأولى في تسعة أشهر، بعد توقف الإطلاقات فترة طالت بسبب تحقيقات فنية منفصلة في معززاته الجانبية العاملة بالوقود الصلب ومحركاته الأساسية من طراز «بي.إي-4»، التي توفرها شركة «بلو أوريجن» الفضائية التابعة لمؤسس «أمازون» جيف بيزوس.

وقال مصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «بلو أوريجن» تتعاون مع «يونايتد لونش ألايانس» في التحقيق في إخفاق أمس.

وكان يجري فحص المعززات بسبب مشكلات ظهرت في آخر رحلتين لفولكان، من بينهما مهمة لصالح قوة الفضاء الأميركية في فبراير (شباط). ونجحت المهمتان في إيصال حمولتيهما إلى المدار، لكن «البنتاغون» لم يوافق بعد على استئناف الصاروخ حمل حمولات للأمن القومي، في انتظار تقييم أدائه في مهمة «أمازون» يوم الأحد.

وشهد صاروخ نيو جلين التابع لـ«بلو أوريجن» والمزود بمحرك «بي.إي-4» انفجاراً على منصة الإطلاق في مايو (أيار)، وخلص التحقيق إلى أن المحرك هو السبب. وقالت المتحدثة باسم «يونايتد لونش ألايانس» جيسيكا راي لـ«رويترز» في أغسطس (آب) إن ذلك دفع الشركة إلى تعديل المحركات التي سُلمت إلى «يونايتد لونش ألايانس» لاستخدامها في فولكان.

ولم يتضح ما إذا كانت محركات «بي.إي-4» لعبت دوراً في إخفاق مهمة يوم الأحد. وبدا أن الإخفاق وقع بعد انفصال المرحلة الثانية من «فولكان»، التي تحمل أقمار «أمازون» الاصطناعية، عن معزز المرحلة الأولى المزود بمحركات «بي.إي-4».

وتأسست «يونايتد لونش ألايانس» في 2006 نتيجة اندماج برنامج صواريخ «دلتا» التابع لـ«بوينغ» وبرنامج صواريخ أطلس التابع لـ«لوكهيد مارتن». وحافظت الشركة منذ ذلك الحين على سجل نجاح كامل للمهام. ولم تتعرض صواريخ «دلتا» و«أطلس» إلا لعدد محدود من الإخفاقات على مدى العقود السابقة للاندماج.

صعوبة وصول «أمازون» إلى الفضاء

يمثل الإخفاق انتكاسة أخرى لـ«أمازون» في سباقها لنشر الأقمار الاصطناعية باستخدام مزودي خدمات إطلاق من أطراف ثالثة، تعرض كثير منهم لوقف الإطلاقات وإخفاقات. ووقع انفجار «نيو جلين» في مايو (أيار) قبل أيام من موعد كان مقرراً لإطلاق أقمار «ليو» الصناعية التابعة لـ«أمازون».

وأخَّرت إخفاقات الصواريخ بشكل متكرر مساعي «أمازون» لمنافسة شبكة ستارلينك الواسعة للإنترنت التابعة لـ«سبيس إكس»، التي تضم أكثر من 11 ألف قمر اصطناعي وملايين العملاء حول العالم.

ويرجع التقدم الكبير لـ«سبيس إكس» على منافسيها في مجال الأقمار الاصطناعية لأسباب منها امتلاكها صاروخها الخاص لإطلاق أقمارها، في حين تنفق شركات أخرى مليارات الدولارات على الإطلاقات الخارجية.

ومنذ 2025، نُشر 398 قمراً اصطناعياً من شبكة «ليو» عبر 14 عملية إطلاق، أي ما يعادل نحو 12 في المائة من أصل 3236 قمراً اصطناعياً تحتاجها «أمازون» لتغطية الخدمة على مستوى العالم. وكانت الشركة تأمل في بدء خدمة الإنترنت الأولية هذا العام.

مواضيع
فضاء وفلك قمر صناعي أميركا
العالم الولايات المتحدة​

ماسك ومؤسس أوبر من بين أكثر من 150 ألف موقع يطالبون بعودة هوانغ

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
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TT

ماسك ومؤسس أوبر من بين أكثر من 150 ألف موقع يطالبون بعودة هوانغ

أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب محاطاً برئيس مجلس النواب مايك جونسون ووزير التجارة هوارد لوتنيك والرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ورئيس شركة «أوبن أيه آي» غريغ بروكمان ومؤسس شركة «سبايس أكس أيه آي» إيلون ماسك ورئيس شركة «انفيديا» جنسن هوانغ والرئيسة التنفيذية لشركة «أيه أم دي» ليزا سو، في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض (رويترز)

وقّع إيلون ماسك والعديد من الشخصيات البارزة في «سيليكون فالي» رسالة مفتوحة تطالب بعودة جنسن هوانغ إلى قيادة شركة «إنفيديا» ريثما يتمكن من الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي تسببت في إطاحته الخميس.

واستقال مؤسس إنفيديا الخميس من منصبه كمدير تنفيذي لها وسط فضيحة مدوية بعد الكشف عن علاقتين أقامهما خارج إطار الزواج واحدة مع أليس هوانغ التي تتهمها الاستخبارات الأميركية بالتجسس لصالح الصين، وأخرى مع مرؤوسة في الشركة.

وتطالب الرسالة التي وقّعها أكثر من 157 ألف شخص، مجلس إدارة الشركة الأميركية العملاقة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي بـ«إعادة جنسن إلى منصبه ريثما يكشف تحقيق مستقل عن ملابسات القضية» ما لم يقدّم المجلس «أدلة دامغة تثبت أن إقالته تصب في مصلحة إنفيديا». وأضاف الموقعون أن «جنسن يستحق أجراءات عادلة، لا محكمة شعبية».

وإلى جانب إيلون ماسك، تضم قائمة الموقعين تيم سويني الذي يرأس شركة «إيبك غيمز» لألعاب الفيديو، وغاري تان، رئيس «واي كومبينيتر» حاضنة الأعمال الأشهر في سان فرانسيسكو.

من جهته، كتب ترافيس كالانيك، مؤسس شركة «أوبر»، «لقد ارتكب أخطاء، نعم، الخطأ من طبيعة البشر، لكنني لا أعتقد أن أيّا مما فعله يبرر إبعاده عن شركته». وأكثر من 7500 موقع هم من موظفي «إنفيديا«، ما يمثل 18% من القوى العاملة في المجموعة.

وتظهر هذه المساندات المكانة الفريدة لجنسن الذي يعدّ بمثابة «عرّاب» للذكاء الاصطناعي. وتحت قيادته، تحولت شركة «إنفيديا» إلى مستثمر لا غنى عنه في «سيليكون فالي» إذ موّلت مراكز بيانات وشركات ناشئة حتى اكتسبت لقب «البنك المركزي للذكاء الاصطناعي»، لكنها واجهت في الوقت ذاته انتقادات بأنها تساهم في تغذية فقاعة مضاربة.

وكان جنسن يدافع عن نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة، بما في ذلك النماذج الصينية، ويعارض أي قيود قد تعيق سباق الذكاء الاصطناعي ما وضعه في موقف مضاد لشركة «أنثروبيك» المطورة لنموذج «كلود» ورئيسها داريو أمودي.

وبحسب صحيفة «فايننشل تايمز»، ناقش جنسن هوانغ إمكان العودة مع مقربين منه، وذكر أحد حلفائه أنه يجري تشكيل خلية أزمة تضم مسؤولين تنفيذيين بهدف الحصول على دعم البيت الأبيض. والجمعة، طالب مساهمان رئيسيان هما براد غيرستنر وغافين بيكر، مجلس الإدارة بإبقاء «كل الخيارات» مفتوحة.

وفي واشنطن، دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت شركة «إنفيديا» إلى البحث عن رئيسها القادم من «خارج» الشركة. وقال في تصريحات لقناة «فوكس نيوز» إن هناك حاجة إلى «تغيير جذري» مطالبا الشركة بتوضيح ما إذا كانت قد تغاضت عمدا عن تهريب رقائقها الإلكترونية إلى الصين.

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