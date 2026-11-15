«أمازون» تفقد 40 قمراً اصطناعياً إثر تحطم صاروخ «فولكان» بعد إطلاقه (فيديو)

فقدت شركة أمازون 40 قمراً اصطناعياً من كوكبتها المخصصة لخدمات الإنترنت الأحد إثر فشل صاروخ خلال أول رحلة من عشرات الرحلات التي تعاقدت عليها المجموعة، مما يمثل انتكاسة في السباق الذي يخوضه جيف بيزوس ضد مشروع «ستارلينك» التابع لإيلون ماسك.

وانطلق صاروخ «فولكان» الذي تشغله شركة «يونايتد لونش ألاينس» عند الساعة 12:40 بالتوقيت المحلي (17:40 بتوقيت غرينتش) من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، وتعطل الصاروخ بعد نحو 10 دقائق من إقلاعه من مجمع الإطلاق الفضائي 41 دون أن يتضح بعد السبب في ذلك، وفق ما ذكرت الشركة في بيان. لكن هذا الأمر شكل انتكاسة كبيرة للصاروخ الرائد الجديد للشركة التي تأسست منذ عقدين في وقت كانت تسعى فيه إلى بدء سلسلة إطلاق منتظمة لمجموعة الأقمار الاصطناعية الخاصة بشبكة الإنترنت التابعة لـ«أمازون».

And LIFTOFF of the first Vulcan Amazon Leo mission, carrying 40 broadband satellites to low Earth orbit! pic.twitter.com/dv1MSjJUMF — ULA (@ulalaunch) November 15, 2026

و«يونايتد لونش ألاينس» هو مشروع مشترك بين «بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، وذكرت الشركة عبر «إكس» أنها «وُجدت بهدف توفير وصول مضمون إلى الفضاء لبلادنا وللعملاء الذين يعتمدون علينا» من خلال تولي «بعض أصعب المهمات في مجال الرحلات الفضائية».

وتعاقدت «أمازون» على 38 عملية إطلاق مع «يونايتد لونش ألاينس» ومن المقرر على المدى البعيد أن يتولى صاروخ «فولكان» إطلاق نحو نصف أقمار الجيل الأول من شبكة أمازون المدارية «أمازون ليو» والتي ستتألف من 3232 قمراً اصطناعياً.

وأطلقت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة التي أسسها بيزوس، نحو 400 قمر اصطناعي منذ أبريل (نيسان) 2025. وكانت «أمازون» أعلنت خططاً لاستخدام الأقمار الاصطناعية لإطلاق خدمتها للإنترنت التجاري «أمازون ليو» في عام 2026.

وكتبت «أمازون ليو» على منصة «إكس»: «تنطوي أي عملية إطلاق على أخطار، وهذا ينطبق بشكل خاص على المهمات الأولى».

NEWS : ULA's Vulcan rocket failed about 10 minutes after launch, and all 40 Amazon Leo satellites aboard were lost It is United Launch Alliance's first total mission failure since the company formed in 2006 pic.twitter.com/z4qco2mz7s — Latest in space (@latestinspace) November 16, 2026

وجاءت هذه الانتكاسة بعد يوم من نشر شركة «سبايس إكس» التي يملكها إيلون ماسك 26 قمراً اصطناعياً كبيراً من أقمار ستارلينك خلال رحلة تجريبية لصاروخ «ستارشيب» العملاق، محققة بذلك أول عملية «استعادة» لمركبة فضائية لإثبات جدوى الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وكانت رحلة يوم الأحد الخامسة لفولكان منذ ظهوره الأول في 2024، والأولى في تسعة أشهر، بعد توقف الإطلاقات فترة طالت بسبب تحقيقات فنية منفصلة في معززاته الجانبية العاملة بالوقود الصلب ومحركاته الأساسية من طراز «بي.إي-4»، التي توفرها شركة «بلو أوريجن» الفضائية التابعة لمؤسس «أمازون» جيف بيزوس.

وقال مصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن «بلو أوريجن» تتعاون مع «يونايتد لونش ألايانس» في التحقيق في إخفاق أمس.

وكان يجري فحص المعززات بسبب مشكلات ظهرت في آخر رحلتين لفولكان، من بينهما مهمة لصالح قوة الفضاء الأميركية في فبراير (شباط). ونجحت المهمتان في إيصال حمولتيهما إلى المدار، لكن «البنتاغون» لم يوافق بعد على استئناف الصاروخ حمل حمولات للأمن القومي، في انتظار تقييم أدائه في مهمة «أمازون» يوم الأحد.

وشهد صاروخ نيو جلين التابع لـ«بلو أوريجن» والمزود بمحرك «بي.إي-4» انفجاراً على منصة الإطلاق في مايو (أيار)، وخلص التحقيق إلى أن المحرك هو السبب. وقالت المتحدثة باسم «يونايتد لونش ألايانس» جيسيكا راي لـ«رويترز» في أغسطس (آب) إن ذلك دفع الشركة إلى تعديل المحركات التي سُلمت إلى «يونايتد لونش ألايانس» لاستخدامها في فولكان.

T-minus 7 minutes and counting! The final phase of today's countdown is underway at Cape Canaveral Space Force Station for flight of the United Launch Alliance Vulcan rocket.Watch live: https://t.co/jpuvt6PPKk pic.twitter.com/sWXM1bLIGd — ULA (@ulalaunch) November 15, 2026

ولم يتضح ما إذا كانت محركات «بي.إي-4» لعبت دوراً في إخفاق مهمة يوم الأحد. وبدا أن الإخفاق وقع بعد انفصال المرحلة الثانية من «فولكان»، التي تحمل أقمار «أمازون» الاصطناعية، عن معزز المرحلة الأولى المزود بمحركات «بي.إي-4».

وتأسست «يونايتد لونش ألايانس» في 2006 نتيجة اندماج برنامج صواريخ «دلتا» التابع لـ«بوينغ» وبرنامج صواريخ أطلس التابع لـ«لوكهيد مارتن». وحافظت الشركة منذ ذلك الحين على سجل نجاح كامل للمهام. ولم تتعرض صواريخ «دلتا» و«أطلس» إلا لعدد محدود من الإخفاقات على مدى العقود السابقة للاندماج.

صعوبة وصول «أمازون» إلى الفضاء

يمثل الإخفاق انتكاسة أخرى لـ«أمازون» في سباقها لنشر الأقمار الاصطناعية باستخدام مزودي خدمات إطلاق من أطراف ثالثة، تعرض كثير منهم لوقف الإطلاقات وإخفاقات. ووقع انفجار «نيو جلين» في مايو (أيار) قبل أيام من موعد كان مقرراً لإطلاق أقمار «ليو» الصناعية التابعة لـ«أمازون».

وأخَّرت إخفاقات الصواريخ بشكل متكرر مساعي «أمازون» لمنافسة شبكة ستارلينك الواسعة للإنترنت التابعة لـ«سبيس إكس»، التي تضم أكثر من 11 ألف قمر اصطناعي وملايين العملاء حول العالم.

All polling is complete and launch team members, engineering specialists and leadership from ULA and Amazon have unanimously voted GO to enter the final phase of the countdown. We have permission to launch Vulcan Leo 1!Watch live: https://t.co/jpuvt6PPKkGo Vulcan! Go Centaur... pic.twitter.com/UZZCi9hqx8 — ULA (@ulalaunch) November 15, 2026

ويرجع التقدم الكبير لـ«سبيس إكس» على منافسيها في مجال الأقمار الاصطناعية لأسباب منها امتلاكها صاروخها الخاص لإطلاق أقمارها، في حين تنفق شركات أخرى مليارات الدولارات على الإطلاقات الخارجية.

ومنذ 2025، نُشر 398 قمراً اصطناعياً من شبكة «ليو» عبر 14 عملية إطلاق، أي ما يعادل نحو 12 في المائة من أصل 3236 قمراً اصطناعياً تحتاجها «أمازون» لتغطية الخدمة على مستوى العالم. وكانت الشركة تأمل في بدء خدمة الإنترنت الأولية هذا العام.