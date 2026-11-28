يستعدّ طبق «البوتين»، أحد الأطباق التقليدية في مقاطعة كيبيك الكندية، للانطلاق قريباً نحو محطة الفضاء الدولية، حيث يقيم حالياً رائد الفضاء الكندي جوشوا كوتريك، وفق ما أعلنت وكالة الفضاء الكندية، الجمعة.

وستنطلق نسخة معدّلة ومجفّفة بالتجميد من هذا الطبق، المؤلَّف من البطاطا المقلية والجبن والصلصة، على مركبة فضائية يُرتقب إطلاقها من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية، في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، على أن تلتحم بالمحطة في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وأوضحت الوكالة الكندية، في بيان، أنّ هذه النسخة النباتية من «بوتين الفضاء» أُعدّت من دون لحوم أو منتجات ألبان، لتسريع إجراءات شحنها إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا).

وطُوّرت الوصفة بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية ومنظمة «لا تابليه دي شيف» غير الربحية، واستُخدم فيها التوفو بديلاً عن قطع خثارة الجبن، على أن يُعاد ترطيب الطبق وتسخينه على متن المحطة.

وأُضيف مزيد من الأعشاب والتوابل للتعويض عن تراجع حاسّة التذوّق لدى روّاد الفضاء في ظلّ الجاذبية الصغرى. فوفق وكالة الفضاء الكندية، تميل سوائل الجسم في الفضاء إلى الانتقال نحو الرأس، مما يتسبّب في احتقان الأنف، وقد يجعل مذاق الطعام باهتاً.

وقال مبتكر الوصفة، إيف لو، الذي يعمل أيضاً طاهياً لفريق «مونتريال كنديانز» لهوكي الجليد، عبر حسابه في «إنستغرام»: «تخيّلت جوش يتناول طبق البوتين ويشعر قليلاً بأنّه في وطنه».

وسيتمكّن كوتريك من مشاركة زملائه أول طبق «بوتين» يصل إلى الفضاء، وهم أفراد طاقم مهمة «كرو-13» التي أعقبت مهمة «كرو-12»، وكانت رائدة الفضاء الفرنسية صوفي أدينو من بين أفراد طاقمها.

ويُتوقّع أن يعود رائد الفضاء الكندي، الذي رُزق بطفلة منذ مغادرته الأرض في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، في حدود مارس (آذار) 2027.