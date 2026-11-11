لغز الجمعة 13 نوفمبر 2026... هل تقترب نهاية العالم؟

​تتداخل في ذهن الإنسان المعاصر أساطير الخرافة مع حقائق العلم، ولكن أحداً لم يكن يتوقع أن يتحول أسبوعنا الحالي إلى ساحة لأخطر سجال رياضي وفلكي في العصر الحديث، ونحن على بعد أيام قليلة من تاريخ الجمعة 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

لم يكن ارتباط يوم الجمعة الذي يوافق الثالث عشر من الشهر بالخوف وليد المصادفة، بل هو نتاج ضفيرة معقدة من الموروثات الدينية والسياسية التي تغلغلت في الوجدان الإنساني.

وتعود جذور هذا التوجس تاريخياً إلى العشاء الأخير؛ حيث كان المسيح محاطاً باثني عشر تلميذاً، ليكون الخائن هو الشخص الثالث عشر.

لكن الضربة السياسية القاضية التي رسخت هذه اللعنة في التاريخ الأوروبي حدثت في يوم الجمعة 13 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1307، عندما أصدر ملك فرنسا فيليب الرابع أمراً سرياً باعتقال فرسان الهيكل وتصفيتهم، ليتحول هذا التاريخ منذ ذلك الحين إلى مرادف للشؤم والمؤامرات الدموية التي تناقلتها الأجيال.

واليوم، يترقب المجتمع العلمي هذا التاريخ عينه كموعد محدد ومحسوم رياضياً لنهاية البشرية. ولم تكن هذه الفرضية مجرد قراءة في طالع النجوم؛ بل معادلة حسابية معقدة صاغها علماء كبار صدموا بها العالم، وجعلوا مراكز القرار الدولي تتابع المؤشرات السكانية الحالية بكثير من الحذر والفضول العلمي مع اقتراب ساعة الصفر.

الفيزيائي النمساوي الشهير هاينز فون فويرستر (ويكيبيديا)

المعادلـة الصادمة وولادة يوم القيامة الرقمي

بدأت فصول هذه الإثارة العلمية في عام 1960، عندما نشر الفيزيائي النمساوي الشهير هاينز فون فويرستر، رفقة فريق بحثي في مجلة «Science» المرموقة، دراسة ديموغرافية ورياضية فجرت ضجة واسعة ما زال صداها يتردد حتى اليوم.

ووفقاً للنموذج الحسابي الذي طوره فويرستر عبر دراسة نمو البشر على مدى ألفي عام، تبين له أن الإنسان يمتلك ميزة تفوق بقية الكائنات، وهي القدرة على استخدام الذكاء الجماعي للتغلب على الأوبئة والمجاعات. هذا التطور أدى إلى تسارع وتيرة الإنجاب بشكل خارق للعادة، وجعل المنحنى الرياضي يقود البشرية نحو نقطة حتمية سُميت بـ«النقطة الفريدة».

وتكشف مقارنات الأعمدة البيانية التراتبية الحديثة المنشورة عبر منصة «Our World in Data» كيف أن هذه الحسابات كانت تنظر للكتل البشرية الضخمة كقوى متصاعدة بشكل عمودي؛ حيث توقعت الحسابات بدقة مرعبة أن عدد سكان الأرض في تاريخ الجمعة 13 نوفمبر 2026 سيصل إلى اللانهاية، ما يعني حرفياً أن البشر لن يموتوا بسبب كارثة طبيعية؛ بل سيموتون مسحوقين ومخنوقين من شدة التكدس والازدحام في هذا اليوم.

الكون المحدود وهواجس الانفجار السكاني

أحدثت هذه الحسابات هزة في أوساط علماء الفلك والبيئة، الذين سارعوا على مدى العقود الماضية إلى إسقاط الأرقام على مساحة وجغرافيا كوكب الأرض. وتتساءل الأوساط الأكاديمية عن الكيفية التي يمكن للأرض، كجرم فلكي محدود الموارد والمساحة، أن تصمد أمام طوفان بشري يتحدى قوانين الفيزياء والكون.

وتقدم الخريطة الديموغرافية التفاعلية المعاصرة لـ«Our World in Data» تجسيداً واضحاً لهذه المعضلة الوجودية الجغرافية؛ إذ تكشف توزيع الثقل البشري على أطلس العالم، مظهرة كيف تتركز الكثافة الضخمة في نطاقات جغرافية محددة، بينما تظل مساحات أخرى شاسعة خارج الحسابات الحيوية.

ورغم أن الوعي العام حاول مراراً ربط هذا الأسبوع باحتمالات ارتطام كويكبات أو كوارث فلكية خارجية، فإن لغة الأرقام في الدراسة كانت واضحة وصارمة: التهديد الحقيقي ليس آتياً من الفضاء الخارجي؛ بل هو انفجار ديموغرافي داخلي سيلتهم الحيز المكاني المتاح للحياة على هذا الكوكب المأهول، ليتحول الخوف من الرقم 13 من مجرد فوبيا نفسية شعبية تُعرف بـ«باراسكافيديكاتريافوبيا» إلى معضلة توزيع وجودي متكاملة الأركان.

الإنقاذ الديموغرافي المفاجئ قبل ساعة الصفر

مع بقاء أيام معدودة على حلول هذا المنعطف الزمني، يترقب العالم المشهد باطمئنان علمي، يعود الفضل فيه إلى معجزة اجتماعية غير متوقعة حدثت في منتصف تسعينات القرن الماضي، ولم تتنبأ بها المعادلات الرياضية عام 1960. ففي عام 1993، شهد العالم تحولاً جذرياً مفاجئاً تمثل في هبوط حاد وغير مسبوق في معدلات الخصوبة العالمية؛ حيث تراجعت نسب المواليد إلى أقل من نصف ما كانت عليه وقت كتابة الدراسة.

وتتجلى أبعاد هذا الإنقاذ التاريخي بوضوح عند قراءة المنحنى البياني الحديث لنمو السكان الموثق عبر منصة «Our World in Data» (المستند إلى أحدث مراجعات الأمم المتحدة السنوية)، فحتى إغلاق مؤشرات الاستقراء الإحصائي لعام 2023، استقر إجمالي التعداد البشري عند حاجز الـ8 مليارات نسمة. وهو رقم يُثبت بالأدلة الدامغة نجاح «الكبح الذاتي» الذي مارسته البشرية عبر التخطيط الأسري والوعي الاقتصادي، وكيف نجح في تغيير اتجاه المنحنى الرياضي تماماً لتنحرف الأرض عن مسار الفناء ومحذور «اللانهاية السكانية» الذي كان من المفترض أن يسحقنا الجمعة المقبل، حسب الدراسة القديمة.

وبذلك، يدخل الكوكب هذا الأسبوع بأمان، ليتحول الجمعة المقبل من نبوءة فزع مرعبة إلى مجرد ذكرى لدرس علمي وتاريخي بليغ، يثبت أن سلوك الإنسان قادر على إعادة كتابة قدره ومواجهة أعتى المعادلات الحسابية.