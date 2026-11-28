تتحدث كيت، أميرة ويلز في بريطانيا، عن الصعوبات والمخاوف التي عانتها لدى خضوعها للعلاج من السرطان في أحد أكثر الأفلام صراحة عن فرد في العائلة المالكة البريطانية، وتأمل أن يساعد هذا الفيلم آخرين يكافحون المرض أو يتعافون منه.

وفي الفيلم الوثائقي الذي من المقرر إذاعته على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) غداً الأحد، تظهر الأميرة البالغة من العمر 44 عاماً، زوجة ولي العهد الأمير وليام، وهي تبكي وتستمع إلى رسائل من أطفالها الثلاثة خلال تحدٍ خيري لتسلق أعلى ثلاث قمم في بريطانيا في غضون 24 ساعة، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت لشقيقها جيمس ميدلتون وهي تبكي، بعد أن شغل لها التسجيلات الصوتية من جورج (13 عاماً) وتشارلوت (11 عاماً) ولويس (ثمانية أعوام)، في منتصف الطريق خلال هذه المغامرة: «أعطوني الدافع للخروج من المستشفى. وسوف يعطونني الدافع لإكمال هذا التحدي».

اكتشاف الإصابة بالسرطان بعد الجراحة

قالت كيت في مارس (آذار) 2024 إنها تخضع للعلاج من نوع غير معلن من السرطان بعد أن كشفت الفحوصات التي أجريت عقب جراحة كبيرة في البطن عن الإصابة بالمرض، وذلك بعد فترة وجيزة من الكشف عن إصابة والد زوجها، الملك تشارلز، بالسرطان أيضاً. وهي الآن في مرحلة الهدوء بعد خضوعها لدورة من العلاج الكيميائي.

ويقدم الفيلم الوثائقي نظرة هي الأكثر قرباً حتى الآن على الحياة الخاصة لكيت وعائلتها، بما في ذلك الأثر الذي خلفه المرض عليها جسدياً ونفسياً.

ويرافق الفيلم الأميرة خلال مشاركتها في «تحدي القمم الوطنية الثلاث» الذي يتضمن تسلق جبال سكافيل بايك وبن نيفيس وسنودون، وهي أعلى القمم في إنجلترا واسكوتلندا وويلز، وأنهت التحدي في يونيو (حزيران) لجمع الأموال لصالح مؤسسة «رويال مارسدن» الخيرية للسرطان، وقالت لصحافيين خلال عرض للفيلم الأسبوع الماضي: «انطلقت في هذا التحدي لاستكشاف الحياة بعد التشخيص»، وأضافت: «إنها تجربة فردية، بشكل ما، كرحلة حج... آمل أن يشجع هذا الفيلم على التعاطف، وأن يظهر القيمة الحقيقية للوقوف إلى جانب بعضنا البعض في أصعب الأوقات».

وتقول كيت في التعليق الصوتي للفيلم، وفي مناقشات خلال التحدي ومقاطع من لقاءات مع مصابين آخرين بالسرطان، إنها واجهت فكرة فنائها، وإنه كان «من الصعب جداً العودة إلى الشخص الذي كنت عليه من قبل».

كيت أميرة ويلز في بريطانيا تسير برفقة أطفالها الأميرة شارلوت والأمير جورج والأمير لويس متوجهين لحضور قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور غرب لندن في 5 أبريل 2026 (أرشيفية - أ.ف.ب)

كما تحدثت عن تجاربها «الصعبة حقاً» في المستشفى، وقالت: «لا يوجد هواء نقي، ولا خضرة من حولك. المكان قاس وغريب ومجرد من كل شيء... كان الظلام تجربة مخيفة ومربكة حقاً. أعتقد أنني كنت أدخل في الوعي وأخرج منه. كانت فترة مظلمة حقاً»، لكن ربما تكون أكثر اللحظات لفتاً للانتباه تلك التي تجمعها بأطفالها، إذ تقول عنهم: «مجرد وجودي إلى جانبهم، معهم، يكفي. أن يحتضنوني».

ويقول لويس في رسالته إلى كيت: «مرحباً يا أمي. أحبك كثيراً وآمل أن تبلي بلاء حسناً في صعود الجبل. تذكري أنني دائماً في قلبك معك، وأحبك كثيراً».

وقالت الأميرة إن هدف المشروع هو رد الجميل لمن اعتنوا بها، إلى جانب مساعدة الآخرين على التكيف مع الحياة مع السرطان. وأضافت أنها تدرك أن قصتها تختلف عن قصص الآخرين، وأن كلماتها لا يمكن بأي حال أن تخفف «الحزن والألم اللذين يواجههما كثيرون».

وقالت: «لكن في الأيام التي أعيدت إلي، آمل أن أذكر الناس بأنه أياً كان الطريق الذي يواجهونه، وأياً كان التحدي المقبل، فهم ليسوا وحدهم. وأن الجمال والفرح لا يزالان ممكنين حتى في أحلك الأوقات».

وسيُعرض الفيلم الوثائقي على «بي بي سي» في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل بثه على «إن بي سي» في الولايات المتحدة، و«تشانل ناين» في أستراليا، و«سي تي في» و«نوفو» في كندا.