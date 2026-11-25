اتهام اثنين بالسطو بعد اقتحام المنزل الريفي للأمير وليام وزوجته كيت
الأمير البريطاني وليام أمير ويلز (على اليمين) والملكة البريطانية كاثرين أميرة ويلز يغادران بعد الترحيب الاحتفالي في Quadrangle في قلعة وندسور بوندسور (أرشيفية-أ.ف.ب)
ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه جرى توجيه اتهامين بالسطو والتسلل لرجلين، بعد واقعة اقتحام المنزل الريفي للأمير البريطاني وليام وزوجته كيت.
وأوضحت شرطة نورفولك أنه جرى توجيه تهمتيْ دخول مسكن بقصد السرقة والتعدي على ممتلكات الغير لكل من ميرجن دوكو (34 عاماً) وأريلين ندوتشي (32 عاماً). ومن المقرر أن يَمثلا أمام محكمة نورويتش الجزئية، في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
واستُدعيت الشرطة، ليلة الاثنين، عقب بلاغ عن نشاط مشبوه بأحد عقارات العائلة المالكة في ساندرينجهام، في نورفولك شرق إنجلترا.
وكانت صحيفة «ذا صن» أول من أفاد بأن الشرطة تحقق في عملية اقتحام منزل أنمر هول، وهو منزل يضم عشر غرف نوم أهدته الملكة إليزابيث إلى وليام وكيت عند زفافهما في 2011.
وقالت الشرطة إن العقار كان خالياً وقت عملية الاقتحام. ويستخدم وليام وكيت المنزل لقضاء العطلات والإجازات القصيرة، لكن منزلهما الرئيسي يقع في منطقة قلعة وندسور إلى الغرب من لندن. وقال متحدث باسم وليام إن الأسرة لن تُعلّق على المسائل الأمنية.
في زيارة مفاجئة لأوكرانيا استغرقت يومين، التقى الأمير البريطاني هاري بجرحى الحرب، وعبر لهم عن ثقته في قدرة كييف على الانتصار على روسيا.
«الشرق الأوسط» (كييف)
وثائقي «شفاء»... كيت ميدلتون تروي رحلتها الإنسانية مع السرطانhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345539-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82%D9%8A-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
وثائقي «شفاء»... كيت ميدلتون تروي رحلتها الإنسانية مع السرطان
الأميرة البريطانية كيت ميدلتون (أ.ف.ب)
في خطوة إنسانية جريئة تكسر جدار الصمت الملكي المعتاد، تطل أميرة ويلز، كيت ميدلتون، على العالم بفيلم وثائقي استثنائي يحمل عنوان «شفاء» (هيل)، لتروي بصدقٍ وعفوية تفاصيل معركتها الشخصية مع مرض السرطان.
لا يقدم هذا العمل سرداً تقليدياً لتطورات الحالة الصحية فحسب، بل يأخذ المشاهد في رحلة وجدانية عميقة تكشف الوجه الإنساني للأميرة بعيداً عن الأضواء، والبروتوكولات.
ويأتي هذا الوثائقي ليوثق محطات فارقة بدأت بصدمة التشخيص في مطلع عام 2024، مروراً بانتهاء رحلة العلاج الكيميائي في سبتمبر (أيلول) من العام ذاته، ووصولاً إلى إعلان دخولها مرحلة الهدأة في يناير (كانون الثاني) 2025، ومقدماً شهادة حية عن القوة الكامنة في الضعف البشري.
Introducing Heal, a deeply personal new documentary from The Princess of Wales, exploring life beyond diagnosis and the many ways people find comfort, strength and hope in the face of serious illness.⁰⁰Through this documentary, The Princess hopes to help others navigate... pic.twitter.com/a31NzTMz9x
تأخذنا كاميرا الوثائقي إلى المساحات الأكثر خصوصية في حياة كيت، مسلطة الضوء على كيف يمكن لمرض السرطان أن يقلب موازين الحياة اليومية رأساً على عقب.
بصوتٍ يملأه التأثر والصلابة في آنٍ واحد، تتحدث الأميرة عن الثمن الجسدي والنفسي الباهظ الذي يفرضه المرض، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الألم العضوي وحده، بل في ذلك التحول العميق الذي يطول طريقة تفكير الإنسان، وشعوره، ونظرته للحياة.
كما يرسخ الفيلم رسالة جوهرية مفادها بأن التعافي ليس محطة عابرة تُغلق أبوابها بمجرد انتهاء الجرعات الدوائية، بل هو مسار طويل وممتد يتطلب رعاية طبية دقيقة، ومتابعة نفسية مستمرة، مع الإقرار بأن لكل مريض تجربته الخاصة التي لا تشبه سواها.
Heal. Premiering this Sunday. Through this documentary, The Princess hopes to help others navigate diagnosis, recovery and life beyond cancer and transform access to holistic cancer care which supports wellbeing, resilience and quality of life during and after diagnosis. All... pic.twitter.com/jugVnF1qCZ
وسط عواصف القلق والترقب يبرز الوثائقي الحقيقة الأسمى التي آمنت بها الأميرة، وهي أن الإنسان لم يُخلق ليحمل أعباء الحياة بمفرده. وتتجلى قيمة الدعم الأسري والمجتمعي في مشاهد دافئة تجمع كيت بزوجها الأمير ويليام وأطفالهما الثلاثة، إلى جانب حوار إنساني مؤثر مع شقيقها جيمس ميدلتون تكشف فيه عن سبب عزوفها عن تقليد «قرع الجرس» المعتاد في المستشفيات عند انتهاء العلاج.
وبدلاً من تلك اللحظة الرمزية، اختارت الأميرة أن تصنع انتصارها الخاص على قمم الجبال، حيث يوثق الفيلم خوضها لتحدي «القمم الثلاث الوطنية» في بريطانيا، الذي يتضمن تسلق أعلى الجبال في اسكوتلندا وإنجلترا وويلز لتصبح أول فرد في العائلة المالكة يتسلق أعلى ثلاثة جبال في البلاد خلال أربع وعشرين ساعة فقط، ملتقيةً في طريقها بمتعافين آخرين ليتبادلوا قصص الأمل، والنجاة.
رسالة تتجاوز الشاشات
بعد أن أشعل قصر كنسينغتون حماس الجماهير بإطلاق المقطع الترويجي في الحادي والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، يترقب العالم عرض الفيلم كاملاً على شاشة «بي بي سي وان» في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.
ولا يكتفي هذا العمل بكونه وثيقة إنسانية ملهمة فحسب، بل يتحول إلى جسر حقيقي للعطاء، حيث خُصصت جميع عائداته لدعم مستشفى رويال مارسدن الخيري الذي احتضن رحلة علاج الأميرة، ليبقى صوتها شاهداً على أن الأمل يولد دائماً من رحم المعاناة.
البحر لا يرتفع بالتساوي... فروق صغيرة قد تصنع فيضانات كبيرةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345525-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82-%D8%B5%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%82%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
البحر لا يرتفع بالتساوي... فروق صغيرة قد تصنع فيضانات كبيرة
خليج ساوث تاراناكي (ويكيبيديا)
قد يبدو البحر متساوياً في ارتفاعه على امتداد الشاطئ، لكن ما تراه العين لا يعكس دائماً ما يحدث تحت سطح الماء. فقد كشفت دراسة علمية جديدة أن مستويات المد والجزر قد تختلف بنحو متر واحد بين مناطق متقاربة على الساحل نفسه، وهو تفاوت قد يصنع فارقاً كبيراً بين منطقة آمنة وأخرى مهددة بالفيضانات، خصوصاً عندما تضرب العواصف الساحلية. وفقاً لصحيفة «الغارديان».
واعتمد باحثون من جامعة ميونيخ التقنية وجامعة أكسفورد على صور الأقمار الاصطناعية لرصد خطوط الشواطئ، واستخدموا الساحل نفسه أداةً طبيعية لقياس ارتفاع المدّ، في منهج مختلف عن أجهزة القياس التقليدية التي ترصد مستوى المياه في نقاط محددة.
ومن خلال تحليل صور التقطتها الأقمار الاصطناعية على مدى أربعة عقود لسواحل المحيط الهادئ، رصد الباحثون تفاوتات واضحة في مستويات المدّ على مسافات قصيرة نسبياً. وفي خليج ساوث تاراناكي (South Taranaki Bight) بنيوزيلندا، بلغ الفرق نحو متر واحد على امتداد قرابة 90 كيلومتراً، ما يكشف أن البحر لا يتحرك بالوتيرة نفسها حتى في المناطق الساحلية المتجاورة.
ولا تبدو هذه الفروق مجرد تفاصيل جغرافية صغيرة، إذ قد تكون لها انعكاسات مباشرة على حياة السكان، والمجتمعات الساحلية. ففي العاصفة نفسها، قد تواجه منطقة ارتفاعاً خطيراً في المياه، بينما تظل منطقة قريبة منها أقل عرضة للغمر، وهو ما يجعل تحديد المخاطر بدقة أكثر تعقيداً مما توحي به الخرائط الساحلية التقليدية.
وتكتسب الطريقة الجديدة أهمية خاصة في المناطق التي تفتقر إلى محطات كافية لقياس المد والجزر، إذ يمكن لصور الأقمار الاصطناعية أن توفر معلومات أوسع عن التغيرات المحلية، وتساعد على كشف فروق ربما لا تظهر في القياسات المتباعدة، أو المحدودة.
ويرى الباحثون أن الاستفادة من الشواطئ بوصفها مقياساً طبيعياً، إلى جانب البيانات الفضائية، قد تفتح المجال أمام تطوير نماذج أكثر دقة للتنبؤ بالمد، والفيضانات. كما يمكن أن تساعد هذه المعلومات السلطات المحلية على تحديد المناطق الأكثر هشاشة، وتحسين خطط الحماية، والاستجابة، في وقت تواجه فيه المدن الساحلية تحديات متزايدة مع العواصف، وارتفاع مستويات المياه.
وفي مواجهة البحر، قد لا يكون الفارق بين الأمان والخطر كبيراً في المسافة، لكنه قد يكون كبيراً في مستوى المياه؛ متر واحد فقط -أحياناً- يكفي لتغيير المشهد كله.
إسطنبول توسّع عمليات البحث عن «اللبؤة الغامضة»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345523-%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%91%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A4%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A9
أغلقت السلطات في إسطنبول متنزّهاً طبيعياً في منطقة ساريير أمام المشاة والمركبات، بالتزامن مع توسيع فرق البحث نطاق عملياتها لرصد لبؤة يُعتقد أنها طليقة بعد رؤيتها في المنطقة مؤخراً.
وذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية أنّ رجال الأمن منعوا المواطنين من دخول المتنزّه، في حين فرضت قوات الدرك والشرطة المحلّية قيوداً على الوصول إلى منطقة البحث والمنازل المجاورة.
كما أُنشئ مركز قيادة داخل مقرّ حكومي محلّي بحي أوسكومروكوي، لتنسيق الجهود والعمل على الإمساك بالحيوان حياً.
وصرّح رئيس بلدية ساريير، مصطفى أوكتاي أكسو، أمام الصحافيين، بأنّ طائرات مسيّرة مزوّدة بكاميرات حرارية لم ترصد أي بصمة حرارية في المنطقة البالغة مساحتها 5 هكتارات، والتي ركّزت الفرق عملياتها فيها ليلة الأحد.
وأوضح أنه بحلول الاثنين، كانت الطائرات المسيّرة تتولّى مسح 5 مواقع عبر 3 أحياء سكنية، مشيراً إلى أنّ الغابة تُغطّي مساحة تصل إلى نحو 54 كيلومتراً مربّعاً.
مكان الحيوان لا يزال مجهولاً
وانطلقت عملية البحث بعد الإبلاغ عن رؤية حيوان يُعتقد أنه لبؤة في حيّ أوسكومروكوي، مساء الأحد، ممّا دفع السكان إلى إبلاغ قيادة الشرطة في المنطقة. وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة حيواناً يشبه اللبؤة، ممّا دفع السلطات إلى تحذير السكان ودعوتهم إلى توخّي الحذر.
وأعلنت المديرية العامة لحماية الطبيعة والمتنزّهات الوطنية، مساء الأحد، أنّ الفرق حدّدت موقع الحيوان في منطقة حرجية، وأنّ أطباء بيطريين يشاركون في جهود الإمساك به، وإنما مكانه ظلّ غير معلوم.
وذكر أكسو أنه كان يتوجّب على الحيوان عبور منطقة سكنية للوصول إلى الغابة من موقع آخِر مشاهدة مُبلَّغ عنها، لكن المسار الذي سلكه خلال الليل لا يزال مجهولاً. وحضَّ السكان على الإبلاغ عن أي مشاهدات لمساعدة الفرق على تضييق نطاق البحث.
وتشارك في العملية هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وسلطات المدينة والبلدية، ومسؤولو حماية الطبيعة، ووحدات الدرك.
الادّعاء العام يُحقّق في ملكية الحيوان
بالتزامن، فتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقاً للتعرُّف على مالك الحيوان والمكان الذي هرب منه.
وأشار أكسو إلى أنّ كاميرات المراقبة أظهرت الحيوان يمرّ بجوار مجموعة من الدجاج دون أن يؤذيها، ممّا أثار تكهّنات بأنه ربما تربَّى على يد أحد الأشخاص، لكنه شدَّد على أن هذا الأمر يظلّ غير مؤكّد، ولم يجرِ تحديد هوية أيّ مالك حتى الآن.