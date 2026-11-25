تُوِّجت جينيفر باريتو، من بورتوريكو، بلقب «ملكة جمال الكون» لعام 2026 على أرض وطنها، في ختام عامٍ آخر اتسم بالاضطرابات لهذه المسابقة التي تلاحقها الفضائح.

ومع ظلالٍ ألقتها مزاعم التلاعب بالأصوات في نسخة العام الماضي، تمكنت باريتو -وهي اختصاصية اجتماعية تبلغ من العمر 27 عاماً- من التفوق على 115 متسابقة أخرى في الحفل الختامي الذي أقيم أمس الثلاثاء في سان خوان، عاصمة بورتوريكو (وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الأميركية). يُذكر أن عدد المتسابقات تقلص بشكل ملحوظ بسبب انسحاباتٍ في اللحظات الأخيرة، ناجمة عن مشكلات تتعلق بالتأشيرات ونزاعات تجارية حادة، حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.

تُوِّجت باريتو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2026 لتسجل بذلك اسمها في التاريخ كأول أم تحقق هذا الإنجاز (إ.ب.أ)

وتُعد باريتو أول امرأة متزوجة وأول أم تفوز بلقب «ملكة جمال الكون» منذ أن ألغى المنظمون، قبل ثلاث سنوات، الحظر المثير للجدل الذي كان يمنع مشاركة النساء اللواتي سبق لهن الزواج أو الإنجاب.

جنيفر ممثلة بورتوريكو تسير على منصة العرض بعد فوزها في النسخة الخامسة والسبعين من مسابقة ملكة جمال الكون (إ.ب.أ)

وقد استُهل الحفل مساء أمس بجولة استبعادٍ استندت إلى تقييمات الحكام في مسابقاتٍ تمهيدية مختلفة. ثم شاركت المتسابقات الثلاثون المتبقيات في عرضٍ بملابس السباحة على المسرح، تأهلت منه 12 متسابقة إلى جولة استعراض فساتين السهرة.

وفي المرحلة النهائية، واجهت المتسابقات الخمس الأخيرات أسئلةً من لجنة التحكيم حول موضوعات شملت أهمية مسابقة «ملكة جمال الكون» في الوقت الراهن، وما يحتاجه العالم من قادته.

وعند سؤالها عن القيمة الإنسانية التي ينبغي ألا نفقدها أبداً في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي، أجابت باريتو -باللغة الإسبانية- بأن «الأمر الأمثل هو استخدامه بمسؤولية»، مضيفة: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يضع قيمنا على المحك، فهذا يعني أنها لم تكن قيماً في الأساس؛ فالقيم تكمن في الاتساق بين أقوالنا وأفعالنا، لا سيما عندما يصبح التمسك بها أمراً بالغ الصعوبة».

جينيفر باريتو ملكة جمال بورتوريكو تبدي رد فعلها بعد فوزها بلقب ملكة جمال الكون في النسخة الخامسة والسبعين من المسابقة التي أقيمت في سان خوان ببورتوريكو (أ.ب)

ورغم أن الحفل الختامي البراق مرّ دون أي عقبات، فإن الكثير من الجدل الذي شهدناه هذا العام كان قد تفجر خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت الحدث.

اضطرت ملكات جمال من نيبال وخمس دول أفريقية -بينها جنوب السودان وجمهورية الكونغو اللتان تشاركان لأول مرة- إلى الانسحاب بسبب صعوبات أو تأخيرات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، أدى نزاع تعاقدي قائم بين «منظمة ملكة جمال الكون» (Miss Universe Organization) ورجل الأعمال التايلاندي ناوات إيتساراغريسل -الذي يتولى تنظيم مسابقات التأهيل في ست دول بجنوب شرق آسيا- إلى غياب ممثلات عن كل من إندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام عن الحفل النهائي.

باريتو وسط الأطفال خلال حفل التتويج (إ.ب.أ)

في وقت سابق من شهر مايو (أيار)، سحب منظمو مسابقة «ملكة جمال الكون - فرنسا» ممثلتهم احتجاجاً على مجريات التصفيات النهائية لعام 2025، التي شابتها مزاعم حول التلاعب بالأصوات والمحاباة. (وقد قامت «منظمة ملكة جمال الكون» لاحقاً بتشكيل لجنة اختيار عيّنت بديلةً لتمثيل فرنسا، وهي غارانس أوتيي، التي تمكنت من الوصول إلى قائمة المتأهلات الاثنتي عشرة الأوائل يوم الثلاثاء).

وتفوقت باريتو على 115 متسابقة أخرى خلال المسابقة (أ.ف.ب)

وفي العام الماضي، وقبل ثلاثة أيام من الحفل الختامي، استقال عضو لجنة التحكيم عمر حرفوش، معتبراً أن النتائج كانت مُعدّة مسبقاً من قِبل «لجنة تحكيم غير رسمية» تشكلت بشكل ارتجالي. كما زعم حرفوش أن الفائزة، ملكة جمال المكسيك فاتيما بوش - التي حضرت أمس لتتويج خليفتها على المسرح - قد فازت بفضل علاقات تجارية مزعومة تربط والدها براؤول روشا كانتو، أحد المالكين المشاركين لمنظمة «ملكة جمال الكون».