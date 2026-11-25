أول امرأة متزوجة وأم تتوج باللقب... ممثلة بورتوريكو «ملكة جمال الكون»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345489-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
أول امرأة متزوجة وأم تتوج باللقب... ممثلة بورتوريكو «ملكة جمال الكون»
تُوِّجت باريتو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2026 لتسجل بذلك اسمها في التاريخ كأول أم تحقق هذا الإنجاز (أ.ب)
تُوِّجت جينيفر باريتو، من بورتوريكو، بلقب «ملكة جمال الكون» لعام 2026 على أرض وطنها، في ختام عامٍ آخر اتسم بالاضطرابات لهذه المسابقة التي تلاحقها الفضائح.
ومع ظلالٍ ألقتها مزاعم التلاعب بالأصوات في نسخة العام الماضي، تمكنت باريتو -وهي اختصاصية اجتماعية تبلغ من العمر 27 عاماً- من التفوق على 115 متسابقة أخرى في الحفل الختامي الذي أقيم أمس الثلاثاء في سان خوان، عاصمة بورتوريكو (وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الأميركية). يُذكر أن عدد المتسابقات تقلص بشكل ملحوظ بسبب انسحاباتٍ في اللحظات الأخيرة، ناجمة عن مشكلات تتعلق بالتأشيرات ونزاعات تجارية حادة، حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
وتُعد باريتو أول امرأة متزوجة وأول أم تفوز بلقب «ملكة جمال الكون» منذ أن ألغى المنظمون، قبل ثلاث سنوات، الحظر المثير للجدل الذي كان يمنع مشاركة النساء اللواتي سبق لهن الزواج أو الإنجاب.
وقد استُهل الحفل مساء أمس بجولة استبعادٍ استندت إلى تقييمات الحكام في مسابقاتٍ تمهيدية مختلفة. ثم شاركت المتسابقات الثلاثون المتبقيات في عرضٍ بملابس السباحة على المسرح، تأهلت منه 12 متسابقة إلى جولة استعراض فساتين السهرة.
وفي المرحلة النهائية، واجهت المتسابقات الخمس الأخيرات أسئلةً من لجنة التحكيم حول موضوعات شملت أهمية مسابقة «ملكة جمال الكون» في الوقت الراهن، وما يحتاجه العالم من قادته.
وعند سؤالها عن القيمة الإنسانية التي ينبغي ألا نفقدها أبداً في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي، أجابت باريتو -باللغة الإسبانية- بأن «الأمر الأمثل هو استخدامه بمسؤولية»، مضيفة: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يضع قيمنا على المحك، فهذا يعني أنها لم تكن قيماً في الأساس؛ فالقيم تكمن في الاتساق بين أقوالنا وأفعالنا، لا سيما عندما يصبح التمسك بها أمراً بالغ الصعوبة».
ورغم أن الحفل الختامي البراق مرّ دون أي عقبات، فإن الكثير من الجدل الذي شهدناه هذا العام كان قد تفجر خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت الحدث.
اضطرت ملكات جمال من نيبال وخمس دول أفريقية -بينها جنوب السودان وجمهورية الكونغو اللتان تشاركان لأول مرة- إلى الانسحاب بسبب صعوبات أو تأخيرات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أدى نزاع تعاقدي قائم بين «منظمة ملكة جمال الكون» (Miss Universe Organization) ورجل الأعمال التايلاندي ناوات إيتساراغريسل -الذي يتولى تنظيم مسابقات التأهيل في ست دول بجنوب شرق آسيا- إلى غياب ممثلات عن كل من إندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام عن الحفل النهائي.
في وقت سابق من شهر مايو (أيار)، سحب منظمو مسابقة «ملكة جمال الكون - فرنسا» ممثلتهم احتجاجاً على مجريات التصفيات النهائية لعام 2025، التي شابتها مزاعم حول التلاعب بالأصوات والمحاباة. (وقد قامت «منظمة ملكة جمال الكون» لاحقاً بتشكيل لجنة اختيار عيّنت بديلةً لتمثيل فرنسا، وهي غارانس أوتيي، التي تمكنت من الوصول إلى قائمة المتأهلات الاثنتي عشرة الأوائل يوم الثلاثاء).
وفي العام الماضي، وقبل ثلاثة أيام من الحفل الختامي، استقال عضو لجنة التحكيم عمر حرفوش، معتبراً أن النتائج كانت مُعدّة مسبقاً من قِبل «لجنة تحكيم غير رسمية» تشكلت بشكل ارتجالي. كما زعم حرفوش أن الفائزة، ملكة جمال المكسيك فاتيما بوش - التي حضرت أمس لتتويج خليفتها على المسرح - قد فازت بفضل علاقات تجارية مزعومة تربط والدها براؤول روشا كانتو، أحد المالكين المشاركين لمنظمة «ملكة جمال الكون».
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«الشرق الأوسط» (لندن)
أول امرأة متزوجة وأم تتوج باللقب... ممثلة بورتوريكو «ملكة جمال الكون»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345489-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A8-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%88-%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
أول امرأة متزوجة وأم تتوج باللقب... ممثلة بورتوريكو «ملكة جمال الكون»
تُوِّجت باريتو بلقب ملكة جمال الكون لعام 2026 لتسجل بذلك اسمها في التاريخ كأول أم تحقق هذا الإنجاز (أ.ب)
تُوِّجت جينيفر باريتو، من بورتوريكو، بلقب «ملكة جمال الكون» لعام 2026 على أرض وطنها، في ختام عامٍ آخر اتسم بالاضطرابات لهذه المسابقة التي تلاحقها الفضائح.
ومع ظلالٍ ألقتها مزاعم التلاعب بالأصوات في نسخة العام الماضي، تمكنت باريتو -وهي اختصاصية اجتماعية تبلغ من العمر 27 عاماً- من التفوق على 115 متسابقة أخرى في الحفل الختامي الذي أقيم أمس الثلاثاء في سان خوان، عاصمة بورتوريكو (وهي إقليم يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الأميركية). يُذكر أن عدد المتسابقات تقلص بشكل ملحوظ بسبب انسحاباتٍ في اللحظات الأخيرة، ناجمة عن مشكلات تتعلق بالتأشيرات ونزاعات تجارية حادة، حسب ما ذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية.
وتُعد باريتو أول امرأة متزوجة وأول أم تفوز بلقب «ملكة جمال الكون» منذ أن ألغى المنظمون، قبل ثلاث سنوات، الحظر المثير للجدل الذي كان يمنع مشاركة النساء اللواتي سبق لهن الزواج أو الإنجاب.
وقد استُهل الحفل مساء أمس بجولة استبعادٍ استندت إلى تقييمات الحكام في مسابقاتٍ تمهيدية مختلفة. ثم شاركت المتسابقات الثلاثون المتبقيات في عرضٍ بملابس السباحة على المسرح، تأهلت منه 12 متسابقة إلى جولة استعراض فساتين السهرة.
وفي المرحلة النهائية، واجهت المتسابقات الخمس الأخيرات أسئلةً من لجنة التحكيم حول موضوعات شملت أهمية مسابقة «ملكة جمال الكون» في الوقت الراهن، وما يحتاجه العالم من قادته.
وعند سؤالها عن القيمة الإنسانية التي ينبغي ألا نفقدها أبداً في ظل تنامي الذكاء الاصطناعي، أجابت باريتو -باللغة الإسبانية- بأن «الأمر الأمثل هو استخدامه بمسؤولية»، مضيفة: «إذا كان الذكاء الاصطناعي يضع قيمنا على المحك، فهذا يعني أنها لم تكن قيماً في الأساس؛ فالقيم تكمن في الاتساق بين أقوالنا وأفعالنا، لا سيما عندما يصبح التمسك بها أمراً بالغ الصعوبة».
ورغم أن الحفل الختامي البراق مرّ دون أي عقبات، فإن الكثير من الجدل الذي شهدناه هذا العام كان قد تفجر خلال الأسابيع والأشهر التي سبقت الحدث.
اضطرت ملكات جمال من نيبال وخمس دول أفريقية -بينها جنوب السودان وجمهورية الكونغو اللتان تشاركان لأول مرة- إلى الانسحاب بسبب صعوبات أو تأخيرات في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
ومن ناحية أخرى، أدى نزاع تعاقدي قائم بين «منظمة ملكة جمال الكون» (Miss Universe Organization) ورجل الأعمال التايلاندي ناوات إيتساراغريسل -الذي يتولى تنظيم مسابقات التأهيل في ست دول بجنوب شرق آسيا- إلى غياب ممثلات عن كل من إندونيسيا ولاوس وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وفيتنام عن الحفل النهائي.
في وقت سابق من شهر مايو (أيار)، سحب منظمو مسابقة «ملكة جمال الكون - فرنسا» ممثلتهم احتجاجاً على مجريات التصفيات النهائية لعام 2025، التي شابتها مزاعم حول التلاعب بالأصوات والمحاباة. (وقد قامت «منظمة ملكة جمال الكون» لاحقاً بتشكيل لجنة اختيار عيّنت بديلةً لتمثيل فرنسا، وهي غارانس أوتيي، التي تمكنت من الوصول إلى قائمة المتأهلات الاثنتي عشرة الأوائل يوم الثلاثاء).
وفي العام الماضي، وقبل ثلاثة أيام من الحفل الختامي، استقال عضو لجنة التحكيم عمر حرفوش، معتبراً أن النتائج كانت مُعدّة مسبقاً من قِبل «لجنة تحكيم غير رسمية» تشكلت بشكل ارتجالي. كما زعم حرفوش أن الفائزة، ملكة جمال المكسيك فاتيما بوش - التي حضرت أمس لتتويج خليفتها على المسرح - قد فازت بفضل علاقات تجارية مزعومة تربط والدها براؤول روشا كانتو، أحد المالكين المشاركين لمنظمة «ملكة جمال الكون».
التشبُّه بالبشر العاديين... على قائمة أهداف الأمير ويليام وزوجته كيتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345357-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%91%D9%8F%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%83%D9%8A%D8%AA
التشبُّه بالبشر العاديين... على قائمة أهداف الأمير ويليام وزوجته كيت
أكثر من أي وقت مضى يسعى الآن وريث العرش البريطاني وزوجته للظهور بصورة بسيطة تشبه الناس العاديين (إنستغرام)
خلال زيارة لنادٍ يستضيف موائد خيريّة أسبوعيّة للمحتاجين والمتقدّمين في السنّ، جنوبي إنجلترا، الشهر الماضي، جلست كيت، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني، قرب سيّدة عجوز. أخبرتها كيف أنها تتعاون وزوجها الأمير ويليام على غسل الصحون في البيت، وكيف تستقلّ قطار الأنفاق برفقة ابنتها الأميرة شارلوت. ضحكتا معاً، وكانت الكاميرات حاضرة لتوثّق اللحظة وتعيد توزيعها.
«اشفَ مع أميرة ويلز»
كل ما وثّقته الكاميرات من لحظاتٍ إنسانيّة في مسيرة أمير ويلز وزوجته الممتدة منذ 15 سنة، لا يُقارَن باللقطات الاستثنائية التي يعرضها الفيلم الوثائقي الجديد «اشفَ مع أميرة ويلز» على قناة «بي بي سي» البريطانية.
هذا العمل التلفزيوني مَبني على مَشاهد من واقع رحلة كيت مع العلاج والتعافي من داء السرطان. تخترق الكاميرا يومياتها وهي تتحدّى المرض بتسلّق الجبال، وتتآلف معه بلقاء أشخاصٍ مصابين مثلها، ثم تدمع وهي تعانق زوجها وأولادها بعد بلوغها القمة وانتصارها على المرض.
هل تسير كيت ميدلتون على خطى ميغان ماركل، ويدخل ويليام الشاشة متشبّها بأخيه هاري؟ أم أنّ الأمر أعمق من مجرّد مشروع إعلامي؛ بل رسالة أخرى تبغي القول إنّ الأمراء بشَر عاديّون، قد يُصابون هم أيضاً بالسرطان.
«توك توك» وكريكت في الهند
في رحلتهما الأخيرة إلى الهند قبل أيام، حرصَ الثنائي الملَكي البريطاني على تظهير صورة عصريّة وقريبة من الناس. بدل التنقّل في السيارات الفخمة ضمن مواكب مصفّحة. استقلّ ويليام وكيت مترو مومباي وتجوّلا في عربة «توك توك» كهربائيّة قادها الأمير شخصياً. كما خصّصاً جزءاً من جدولهما المزدحم لممارسة لعبة الكريكت الهنديّة الشهيرة.
أما القضية التي أخذتهما إلى الهند بعد 4 سنوات من الانقطاع عن الرحلات الرسمية، فنابعة من خدمة الإنسان. العناوين البيئية كانت أساسية في لقاءاتهما وخطاباتهما، كما رفعا شعار الاستدامة شكلاً ومضموناً؛ إذ أعادت كيت ارتداء معطفٍ كانت قد ظهرت فيه قبل سنة. وليست هذه خطوة مستغربة، فهي غالباً ما تطلّ بملابس وأحذية كانت قد أطلّت فيها سابقاً.
دائماً في مومباي، وفي خطوة مفاجئة وغير مألوفة في بروتوكول العائلة البريطانية المالكة، ألقت كيت كلمة خلال حفل توزيع جوائز «إيرثشوت» البيئية التي أطلقها ويليام عام 2020، وسلّمت إحدى الجوائز.
إرضاءً للجيل الغاضب
خلال رحلتهما قبل 4 سنوات إلى جامايكا، وقد كانت الأخيرة قبل زيارتهما الهند منذ أيام، تعرّضَ الثنائي ويليام وكيت لانتقادات حادّة بسبب الصورة التي عكساها، وقد وُصفت بـ«الاستعماريّة». تنقّلا حينها في سيارة فخمة مكشوفة، وصافحا الأطفال بينما كان يفصل بينهم سياج شائك.
لكن يبدو أنّ وريث الملك تشارلز أَدركَ أنّ الزمن تَغيّر، وأنّ غالبيّة صنّاع الرأي والمتحكّمين في الإعلام الحديث هم من جيل الألفيّة والجيل «زد». ويقتضي الاستمرار في الحُكم حُسنَ التواصل معهم، والحديث بلغتِهم، والتشبّه بهِم وبسائر البشر العاديين. تجب استمالتهم وإقناعُهم، فهُم لا يتوانون عن الانتقاد اللاذع إن لم يعجبهم أداءٌ ما؛ على غرار تعاطي ويليام الحيادي والصامت مع فضائح عمّه الأمير أندرو الجنسيّة، والذي أغضبَ الرأي العام الشاب، إضافة إلى انتقادهم إياه على أسلوب تعامُله مع شقيقه الأمير هاري.
ويليام وكيت ولعبة «إنستغرام»
ليس النشاط المستجدّ على صفحة «إنستغرام» الخاصة بأمير وأميرة ويلز عبثياً ولا اعتباطياً، إنما هو خطوة مدروسة. أما المحتوى المنشور هناك فجزءٌ من استراتيجيّة التواصل العصري مع الناس، والقول لهم: «نحن نشبِهُكم حتى وإن كنا نُقيم في قصور».
من الصور العائلية العفويّة الملتقطة فوق العشب أو على الشاطئ، إلى القيام بأنشطة رياضيّة أو منزليّة، يحاول ويليام وكيت أن يُظهِرا أسلوب حياة على قدرٍ عالٍ من البساطة شكلاً ومضموناً. ربما لا تُقنِع تلك المحاولات الجميع؛ لكنها نجحت في تظهير صورة لثنائي ملكي عصري يُشبه جيله، ويسعى لتقريب المسافات بينه وبين سائر البشر. مُرافقة أمنية أقلّ، غياب الخدم عن الصورة، مَظاهر ثراءٍ شبه معدومة في زمنٍ يصارع فيه البشر الغلاء والضرائب... هذه ليست تفاصيل إنما أساسيات يتنبّه لها ويليام وكيت. ربما تكون محصورة بالصورة بينما الواقع مغاير، إلا أنّ تلك الصورة تكاد تنجح في إقناع الغالبيّة، لا سيما بعدما دخل المرض بيت الأميرين، بالتزامن مع الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان.
الأمير ويليام... منسّق موسيقى!
ولّى زمن الانطباع الصارم والمحكوم بالبروتوكول الذي كانت تعطيه الملكة إليزابيث عن أهل باكنغهام. هي الممتنعة عن الحوارات الصحافية والقائلة: «لا تتذمّر، لا تفسّر»، جاء مَن يناقض القواعد التي رسمتها ويفتح قلبه للناس. لا يُشارك الثنائي ويليام وكيت تفاصيل عن حياة عائلتهما الخاصة من خلال «السوشيال ميديا» فحسب؛ بل انتقلا إلى مرحلة الظهور الإعلامي.
إضافة إلى وثائقي كيت الجديد، حلّ الأمير ويليام ضيفاً على برنامج «ذا غراهام نورتون شو» الشهير؛ حيث شارك تفاصيل عن حياته اليوميّة وهواياته، وحلماً قديماً بأن يصبح منسّق موسيقى. كما تولّى تحرير عدد هذا الشهر من مجلّة «كاونتري لايف»، فارداً صفحاتها لجزءٍ من مذكّراته في الريف الإنجليزي، ولرَسمٍ بريشة ابنه الأمير جورج، إضافة إلى حوار مع كيت تضمّن معلومات خاصة عن معاناتها مع المرض.
ويليام وكيت يُغدقان القبلات
إذا كان التشبُّه بالبشر العاديين من ضمن الاستراتيجية الإعلامية المدروسة لأمير وأميرة ويلز، فإنّ ثمّة محفّزاً غير مخطّطٍ له لعب دوراً في تقصير المسافات بين الثنائي الملكي وسائر الناس. منذ الإعلان عن إصابة كيت بالسرطان، أصبح الزوجان أكثر مَيلاً لإظهار المودّة والتعبير عن مشاعرهما، من خلال عناق الناس وتقبيلهم في المناسبات العامة.
في عيد الميلاد الماضي، وعقِب القدّاس التقليدي، التقطت الكاميرات كيت وهي تعانق سيّدة سبعينيّة كانت مصابة بالسرطان. وقد تكرّرت مواقف كهذا خلال زياراتها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة؛ حيث التقت بالمرضى ولم تتردّد في معانقتهم. في السياق ذاته، وخلال مراسم تقليد أوسمة أقيمت مؤخراً في قلعة وندسور، خالف الأمير ويليام الأعراف الملكيّة، وعانق مدرّسة متقاعدة كان يجري تكريمها لجهودها في خدمة مجتمع الصمّ.
شبيهة الناس والمُلهِمة الأولى
غالباً ما يستذكر الأمير ويليام شغف والدته الأميرة ديانا بالأعمال الخيريّة والأنشطة الإنسانية. وهو يردّد أنّ أكثر مكان اصطحبته إليه في طفولته وكان له الأثر الأعمق فيه، هو إحدى دُور أيتام «ذا باساج» في لندن.
لم تكن ديانا بحاجة إلى التشبّه بالناس كي تستميل قلوبهم. هم أحبّوها لأنهم شعروا بأنها تشبههم فعلاً، ومن دون بذل مجهود. لعلّها بذلك الملهمة الأولى لوريث العرش البريطاني ولزوجته، في مسعاهما لجعل إطلالتهما العامة أكثر إنسانيّة ودفئاً.
«إندبندنت عربية» تحصد جائزتها الـ13 عن تطوير الصحافة الرقميةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345211-%D8%A5%D9%86%D8%AF%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%8013-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
«إندبندنت عربية» تحصد جائزتها الـ13 عن تطوير الصحافة الرقمية
الفوز يرتفع رصيد الصحيفة إلى 13 جائزة منذ إطلاقها في لندن عام 2019 (إندبندنت عربية)
تُوِّجت صحيفة «إندبندنت عربية» التابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)»، بـ«أفضل استخدام للبيانات في تحسين محركات البحث» ضمن «جوائز البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2026، وذلك بالشراكة مع وكالة «تشين راكشن» للتسويق الرقمي.
وذهب الفوز لمشروع «إندبندنت عربية» و«تشين راكشن» المشترك «تحويل بيانات البحث إلى قرارات تحريرية»، ليرتفع رصيد الصحيفة الموثق إلى 13 جائزة منذ إطلاقها في لندن عام 2019.
وأُعلنت النتائج خلال فعالية افتراضية، بعدما تأهل المشروع للمرحلة النهائية المعُلَن عنها في 17 من سبتمبر (أيلول)، إلى جانب مشروع لـ«كريو غلوبال و«شمس»، قبل أن تدرج لجنة التحكيم العمل المشترك لـ«إندبندنت عربية» و«تشين راكشن» في صدارة الفئة.
مسابقة إقليمية وتحكيم على مرحلتين
تنظم شركة الفعاليات البريطانية «دونت بانيك إيفنتس» المسابقة، التي تكرم مشاريع التسويق عبر محركات البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل فئاتها تحسين الظهور في نتائج البحث، والإعلانات المدفوعة، وتسويق المحتوى، وتحليل البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث.
ويقيم خبراء القطاع المشاركات على مرحلتين، تبدأ الأولى بمنح الدرجات لتحديد القائمة النهائية، ثم تناقش اللجنة الأعمال المتأهلة لاختيار الفائزين. وتشمل معايير التقييم وضوح الأهداف، وجودة التنفيذ، والنتائج القابلة للقياس.
وتنبع أهمية الفوز للصحيفة من ارتباط المشروع بعمل غرفة الأخبار، حيث تساعد بيانات البحث المحررين على معرفة الأسئلة التي يطرحها القراء والموضوعات التي يبحثون عن تفسير لها.
ويمكن الاستفادة من هذه المعرفة في اختيار زوايا المعالجة وتحسين فرص وصول القارئ إلى المادة الصحافية التي تجيب عن سؤاله، وهكذا يكرم الفوز جانباً من العمل الرقمي يبدأ عند التخطيط للتغطية ويمتد إلى وصولها إلى الجمهور.
13 جائزة منذ الانطلاق
كانت «إندبندنت عربية» حصدت جائزتها الـ12 في يونيو (حزيران) 2026، حين نالت الزميلة آية منصور المركز الثاني في أفضل تغطية لقضايا المناخ والبيئة، ضمن جوائز «قريب» للصحافة، عن تحقيق تتبع أثر مخلفات النفط على السكان بمحافظة ميسان العراقية.
وسبق ذلك فوز صلاح لبن بجائزة «فيتيسوف» عن تحقيق تناول «سماسرة التبني في مصر»، وفوز آية منصور بجائزة «كورت شورك» للصحافة الدولية عن فئة المراسل المحلي.
ويشمل سجل الصحيفة أيضاً جائزة «بطل حرية الصحافة» التي تسلَّمتها نيابة عن مراسلتها الراحلة في غزة مريم أبو دقة، و«التقرير الصحافي» في المنتدى السعودي للإعلام عام 2025 عن تقرير أيمن الغبيوي حول «مترو الرياض»، و«أفضل منصة إخبارية عربية» من نادي دبي للصحافة في 2022.
ويضيف الفوز الأخير إلى هذا السجل تكريماً للعمل المشترك بين التحرير وتحليل بيانات البحث.