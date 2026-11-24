تُوِّجت صحيفة «إندبندنت عربية» التابعة لـ«المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)»، بـ«أفضل استخدام للبيانات في تحسين محركات البحث» ضمن «جوائز البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لعام 2026، وذلك بالشراكة مع وكالة «تشين راكشن» للتسويق الرقمي.

وذهب الفوز لمشروع «إندبندنت عربية» و«تشين راكشن» المشترك «تحويل بيانات البحث إلى قرارات تحريرية»، ليرتفع رصيد الصحيفة الموثق إلى 13 جائزة منذ إطلاقها في لندن عام 2019.

وأُعلنت النتائج خلال فعالية افتراضية، بعدما تأهل المشروع للمرحلة النهائية المعُلَن عنها في 17 من سبتمبر (أيلول)، إلى جانب مشروع لـ«كريو غلوبال و«شمس»، قبل أن تدرج لجنة التحكيم العمل المشترك لـ«إندبندنت عربية» و«تشين راكشن» في صدارة الفئة.

مسابقة إقليمية وتحكيم على مرحلتين

تنظم شركة الفعاليات البريطانية «دونت بانيك إيفنتس» المسابقة، التي تكرم مشاريع التسويق عبر محركات البحث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل فئاتها تحسين الظهور في نتائج البحث، والإعلانات المدفوعة، وتسويق المحتوى، وتحليل البيانات، واستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث.

ويقيم خبراء القطاع المشاركات على مرحلتين، تبدأ الأولى بمنح الدرجات لتحديد القائمة النهائية، ثم تناقش اللجنة الأعمال المتأهلة لاختيار الفائزين. وتشمل معايير التقييم وضوح الأهداف، وجودة التنفيذ، والنتائج القابلة للقياس.

وتنبع أهمية الفوز للصحيفة من ارتباط المشروع بعمل غرفة الأخبار، حيث تساعد بيانات البحث المحررين على معرفة الأسئلة التي يطرحها القراء والموضوعات التي يبحثون عن تفسير لها.

ويمكن الاستفادة من هذه المعرفة في اختيار زوايا المعالجة وتحسين فرص وصول القارئ إلى المادة الصحافية التي تجيب عن سؤاله، وهكذا يكرم الفوز جانباً من العمل الرقمي يبدأ عند التخطيط للتغطية ويمتد إلى وصولها إلى الجمهور.

13 جائزة منذ الانطلاق

كانت «إندبندنت عربية» حصدت جائزتها الـ12 في يونيو (حزيران) 2026، حين نالت الزميلة آية منصور المركز الثاني في أفضل تغطية لقضايا المناخ والبيئة، ضمن جوائز «قريب» للصحافة، عن تحقيق تتبع أثر مخلفات النفط على السكان بمحافظة ميسان العراقية.

وسبق ذلك فوز صلاح لبن بجائزة «فيتيسوف» عن تحقيق تناول «سماسرة التبني في مصر»، وفوز آية منصور بجائزة «كورت شورك» للصحافة الدولية عن فئة المراسل المحلي.

ويشمل سجل الصحيفة أيضاً جائزة «بطل حرية الصحافة» التي تسلَّمتها نيابة عن مراسلتها الراحلة في غزة مريم أبو دقة، و«التقرير الصحافي» في المنتدى السعودي للإعلام عام 2025 عن تقرير أيمن الغبيوي حول «مترو الرياض»، و«أفضل منصة إخبارية عربية» من نادي دبي للصحافة في 2022.

ويضيف الفوز الأخير إلى هذا السجل تكريماً للعمل المشترك بين التحرير وتحليل بيانات البحث.