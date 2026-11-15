مواقع إخبارية كبرى تسعى لفك الارتباط عن «غوغل»

شهدت مواقع إخبارية كبرى أخيراً تراجعاً لافتاً في ظهورها على محرك البحث «غوغل»، ويعود ذلك إلى التغييرات الجذرية التي أجرتها الشركة على الخوارزميات المتحكمة في ظهور الأخبار. ويرى خبراء أن «الوقت قد حان لأن تسعى مواقع الأخبار لفك الارتباط مع (غوغل) وتعزيز العلاقة المباشرة مع المستخدمين».

شركة «سيستريكس» الألمانية المتخصّصة في أدوات تحسين محرّكات البحث، نشرت بيانات جديدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، تذكر فيها أن أكثر من ثلثي أكبر المواقع الإخبارية شهدت تراجعاً في الظهور على «غوغل» خلال الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2025 وحتى الشهر نفسه من العام الحالي، وشمل التراجع مؤسسات بارزة مثل «البي بي سي» و«الغارديان» و«النيويورك تايمز».

وعزا باري آدامز، مستشار تحسين محركات البحث للمواقع الإخبارية في شركة «بوليميك ديجيتال» البريطانية التراجع إلى أن «غوغل» قرّر السماح للمواقع الأصغر بالظهور في نتائجه، ما أثّر على العلامات الإخبارية البارزة. وأفاد آدامز «البريس غازيت» أخيراً بأن «غوغل» يعمل على تحقيق قدر أكبر من التنوع في نتائجه، وليست المسألة في أن هذه المواقع ارتكبت خطأً ما.

بالمناسبة، شهد العام الماضي عدة تغييرات في خوارزميات «غوغل»، من بينها تحديث لخدمة «ديسكفر» التي كانت مصدراً لزيارات الأخبار، ما يعني أن «الناشرين باتوا يتنافسون على مساحة ظهور آخذة في التقلص، لا سيما بعد ملخّصات الذكاء الاصطناعي التي باتت تُغني المستخدمين عن التمرير لأسفل للوصول إلى الروابط المباشرة لمحتوى المواقع الإخبارية».

محمد مالك، رئيس قسم الاتصال في جامعة خورفكان بالإمارات العربية المتحدة أعرب في لقاء مع «الشرق الأوسط» عن اعتقاده أن «المؤسسات الإخبارية مطالبة الآن بإعادة النظر في طريقة وصولها إلى الجمهور... ذلك أن الاعتماد المفرط على محركات البحث بات يشكل مخاطرة حقيقية». ثم أضاف: «لا يكمن الحل في البحث عن وسائل تقنية لاستعادة الزيارات فقط، بل أيضاً في تطوير المحتوى الصحافي نفسه، من خلال التركيز على التحقيقات المعمقة والتقارير الحصرية والصحافة التفسيرية التي تقدم للقارئ قيمة مضافة لا يجدها بسهولة في المنصات الأخرى».

مالك أوضح أيضاً «أن تنويع مصادر الزيارات غدا ضرورة، سواء من خلال التطبيقات الإخبارية أو النشرات البريدية أو منصات التواصل الاجتماعي، والأهم هو الانتقال من مجرد استقطاب الزائر إلى بناء علاقة مستمرة معه، لأن المؤسسة التي تمتلك جمهوراً وفياً ستكون أقل تأثراً بتقلبات خوارزميات (غوغل)».

وحول سبل الجذب المباشر للمستخدم، شرح مالك قائلاً: «لا يدخل المستخدم إلى موقع إخباري بشكل مباشر إلا عندما يشعر أن هذا الموقع يقدم له شيئاً مختلفاً... الأخبار العاجلة أصبحت متاحة في كل مكان، ولم يعد نشر الخبر بسرعة كافياً لضمان ولاء الجمهور».

وأردف: «تقديم محتوى يتصل بالحياة اليومية للجمهور، مثل الاقتصاد والتعليم والصحة والخدمات، يمكن الآن أن يشجع المستخدم على العودة بصورة منتظمة، ومن المهم الاهتمام بتجربة المستخدم، من حيث سهولة التصفّح وسرعة الوصول إلى المعلومات، إلى جانب تطوير تطبيقات وخدمات تفاعلية تجعل زيارة الموقع جزءاً من العادات اليومية للجمهور».