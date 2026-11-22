في حين تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، تبرز أهمية الإعلام في نشر السردية الفلسطينية التاريخية ومواجهة محاولات طمسها، لا سيما مع تزايد محاولات استخدام الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في «تزييف الحقائق». وفي هذا الشأن، رأى خبراء حاورتهم «الشرق الأوسط» أن «معركة الروايات التاريخية» ما عادت سهلة، لا سيما في فترات الصراع.

للعلم، كان مجلس وزراء الإعلام العرب قد دعا، في ختام دورته الـ56 بالقاهرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إلى تنسيق التحرّك الإعلامي العربي وتعزيز حضور الرواية الفلسطينية، والتصدّي لمحاولات تزييف الرواية والتاريخ، وتطوير خطاب مهني مقنع ومنفتح على الرأي العام الدولي. ويكتسب التصدي لمحاولات التزييف أهمية مع تصاعد القلق من التضليل المعلوماتي. فبحسب تقرير «الأخبار الرقمية 2026» الصادر عن «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، فإن نحو 62 في المائة من المستطلعة مواقفهم في التقرير أعربوا عن قلقهم بشأن انتشار «الأخبار الزائفة» على الإنترنت.

هموم المراسلين الإعلاميين ومعاناتهم (رويترز)

الدكتور عبد الحكيم القرالة، الكاتب والمحلل السياسي الأردني، اعتبر أن «مواجهة تزييف الحقائق بشأن فلسطين تتطلب التحقق من المعلومات قبل نشرها، من خلال جهات وأدوات متخصصة»، لا سيما في عصر الإعلام الرقمي. وشدد لـ«الشرق الأوسط» في لقائنا معه على ضرورة التركيز في الرواية العالمية، أو في التغطيات العالمية، على كشف ازدواجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في التعاطي مع القضية الفلسطينية.

ودعا القرالة إلى «الانتقال من الإعلام الناقل إلى إعلام منتج للمعرفة، قادر على تقديم الوثائق والشهادات والتحليلات التي تساعد الجمهور على فهم الملفات المختلفة وتسمية الأمور بأسمائها»، لافتاً إلى «الأهمية البالغة للاستثمار في الإعلام الرقمي من أجل إيصال الصوت الفلسطيني إلى المنصات الدولية، وكذلك حماية المهنية والاستقلالية». وأشار إلى «ضرورة العمل على إعادة سرد الرواية الفلسطينية بشكل قادر على إيصال الصورة الكاملة للجميع... فنحن لا نريد أن نكون فقط في موقف رد الفعل، بل لا بد أن تكون هناك مبادرات تحمل الرواية الفلسطينية وتنقلها إلى كل العالم، وتكون مُسندة وموثقة بالوثائق والأدلة والبراهين».

مطلوب خطة استشرافية

ومن ثم، تابع القرالة أنه «لا يمكن مواجهة الزيف بالزيف، لأن الأمر يحتاج إلى قدر أعلى من المصداقية حتى يصل الصوت الفلسطيني بقوة إلى كل دوائر وعواصم صنع القرار الدولي». وبناءً عليه دعا إلى «وضع خطة استشرافية لحماية السردية الفلسطينية، والتاريخ الفلسطيني، تعمل على تطويع المنصات والأدوات التكنولوجية في خدمة الرواية الفلسطينية، مقابل الرواية الإسرائيلية التي تقوم على الزيف والأخبار المضلّلة والمعلومات المفبركة».

من جهة ثانية، أقر القرالة بأن تحقيق ذلك «ليس بالأمر السهل» لأنه يتطلب «مأسسة العملية الإعلامية والتشبيك مع مختلف وسائل الإعلام، ومراكز الأبحاث، والمراكز القانونية، والجهات الحقوقية، والمؤسسات الدولية، والتعاطي مع القضية الفلسطينية كقضية متكاملة من دون اجتزاء». وفي هذا السياق لفت إلى ما فعله الإعلام العربي في نقل «حرب غزة»، فقال إن «الإعلام العربي لعب دوراً مهماً في هذا الشأن»، مشدّداً على «ضرورة الاستمرارية لتحقيق النتيجة المرجوة». وأردف أن «مواجهة التزييف الذي تتعرض له القضية الفلسطينية يحتاج إلى منظومة إعلامية عربية متكاملة، تمتلك كل أدوات الحاضر والمستقبل، والأدوات الرقمية والتقنية والتكنولوجية»، وأيضاً من الضروري التركيز على سردية القضية، لا سردية الحدث التي ترتبط بها المستجدات. وهذا يعني إبراز الأبعاد التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية التي تزيد من قوة الرواية الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع توثيق الرواية الفلسطينية للأجيال القادمة، وأنسنة هذه الرواية بهدف حشد الدعم لعدالة القضية.

حلقة الأمم المتحدة

في سياق موازٍ، يرى خبراء أن الإعلام يلعب دوراً في سرد الرواية التاريخية لا سيما في الحروب والصراعات. ولقد أشارت حلقة نقاشية عقدتها الأمم المتحدة نهاية عام 2024 لبحث التحديات في متابعة «حرب غزة»، إلى «تأطير الإعلام لإسرائيل كبطل للرواية، حيث تكون إسرائيل هي الأخيار... وفلسطين و(حماس) هما الأشرار»، وهذه أزمة تكرّرت خلال التغطية الإعلامية للحرب الأوكرانية. وهنا، يرى الصحافي الفلسطيني تحسين يقين في مقابلة مع «الشرق الأوسط» حول الموضوع «أن المواجهة الإعلامية لتزييف الواقع في فلسطين تأتي في سياق تزييف تاريخي بدأ قبل وعد بلفور عام 1917». وأردف أن «فكرة قيام دولة إسرائيل استندت إلى بث رواية بديلة للتاريخ الحقيقي بالقدر نفسه الذي اعتمدت فيه إسرائيل على دعم الدول الكبرى... وصارت قوة دولة الاحتلال تلاقي قبولاً في التزييف بسبب التحالف المعتمد على تحقيق المصالح والاستيلاء على الموارد»، مشيراً إلى أن «مواجهة التزييف تتمثّل أولاً في فهم التاريخ وتحالفات إسرائيل مع الغرب».

ومن ثم، قال يقين إنه «مع تطوّر منصات التواصل الاجتماعي وانتشارها باتت إمكانيات المواجهة أكبر؛ إذ أصبحت الشعوب شاهدة على جرائم حرب الاحتلال، التي ظهرت بوضوح إبان حرب غزة. وهذا يعني ضرورة حصر الجوانب المختلفة في تزييف الحقائق التاريخية، ودعوة المؤرّخين والخبراء للردّ العلمي والموضوعي عليها». وأضاف أن «مجرد عرض الواقع والتاريخ وكشف جرائم الاحتلال في ظل تعاطف الشعوب والحكومات يمنح الفرصة للقيام بمواجهة إعلامية معلوماتية مضادة للتزييف... ولكن لا بد من تعاون إعلامي وأكاديمي عربي عبر مراكز البحوث للتوعية بالقضية وعدالتها».

يرى خبراء أن الإعلام يلعب دوراً في سرد الرواية التاريخية لا سيما في الحروب والصراعات