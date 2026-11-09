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يوميات الشرق

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

عن «الشرق بلومبرغ» و«GOAT»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»
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«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

حصدت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) جائزتين ضمن «جوائز أسبو برودكاست برو 2026»، التي أُعلنت نتائجها خلال حفل أقيم في دبي، الخميس.

وفازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني لعام 2026»، فيما نال مشروعها الرياضي الرقمي «GOAT» جائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، في إنجاز يعكس تميز المجموعة بمجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.

ويؤكد هذا التتويج المزدوج نجاح استراتيجية المجموعة في الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية المتطورة وتطوير منتجات رقمية متخصصة، تجمع بين الخبرة التحريرية والتقنيات الحديثة، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والبثّ والمحتوى الرياضي على مستوى المنطقة.

احتفاء بالابتكار والتميز الإعلامي

تُعد «جوائز أسبو برودكاست برو 2026» من أبرز الجوائز المتخصصة في صناعة البثّ والإعلام والإنتاج الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وصلت هذا العام إلى نسختها السادسة عشرة، لتواصل تكريم المؤسسات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز في المحتوى والتقنيات والتجارب الإعلامية.

وجاء الفوز بالجائزتين في ظل منافسة مع مشاريع ومؤسسات إعلامية وتقنية بارزة في المنطقة؛ إذ تفوق مشروع «الشرق بلومبرغ» على 5 مشاريع أخرى، وصلت إلى القائمة النهائية لفئة التميز في التطبيق التقني، من بينها مشاريع لمنصة «TOD by beIN» وشبكة «Rudaw Media Network».

وفي فئة أفضل مبادرة رياضية، تفوق «GOAT» على مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية، من بينها مشاريع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ومنصة «STARZPLAY» ورابطة المحترفين الإماراتية.

«الشرق بلومبرغ»... منظومة بثّ وإنتاج متكاملة ومتميزة

فازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني» عن مشروع منشأة البث والإنتاج الإعلامي بمركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير عمليات شبكة الشرق، وتعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية.

ويضم المقر الجديد، الذي انطلقت منه عمليات البث في يونيو (حزيران) 2026؛ أربعة استوديوهات متعددة الاستخدامات، وغرفتي أخبار متطورتين، إلى جانب منظومة متكاملة للتحكم والإنتاج والمونتاج وإدارة المحتوى والبث.

وتعتمد المنشأة على بنية تقنية متقدمة قائمة على بروتوكول «SMPTE ST 2110»، وتقنيات التصوير الروبوتي والإنتاج الافتراضي والواقع المعزز، بما يعزز مرونة العمليات وجودة الإنتاج التلفزيوني والرقمي.

ومن أبرز إنجازات المشروع نجاح شبكة الشرق في الانتقال من منشآتها السابقة في مركز دبي المالي العالمي إلى مقرها الجديد بالرياض، مع الحفاظ على استمرارية البث المباشر دون انقطاع، في خطوة تعكس مستوى التخطيط والتكامل الهندسي والتشغيلي الذي تطلبه المشروع.

ويؤكد هذا الفوز مكانة «الشرق بلومبرغ» في تبنّي أحدث تقنيات البث والإنتاج الإعلامي، بما يدعم قدرتها على تقديم تغطيات اقتصادية ومالية متخصصة، ومحتوى متعدد المنصات يلبي احتياجات الجمهور وصنّاع القرار والمستثمرين.

«GOAT»... تجربة رقمية رياضية مبتكرة

في إنجاز آخر، فاز مشروع «GOAT» التابع للمجموعة بجائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، تقديراً لتميزه في تقديم تجربة رياضية رقمية تجمع بين الأخبار والتغطيات المباشرة والتحليلات ومقاطع الفيديو وبيانات المباريات ضمن منصة واحدة.

وأطلقت المجموعة تطبيق «GOAT» في يناير (كانون الثاني) 2026، لتقديم تجربة تضع المشجع في قلب الحدث، من خلال الأخبار العاجلة والتحديثات الفورية ونتائج المباريات والمحتوى المرئي، مع تركيز خاص على كرة القدم والدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب أبرز البطولات والمسابقات العالمية.

ويستفيد المشروع من الخبرات التحريرية والمحتوى الرياضي الذي تقدمه العلامات الإعلامية التابعة للمجموعة، ومن بينها «الرياضية» و«الشرق الأوسط» و«الشرق رياضة» و«سبورت 24»، كما يوظف البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم وتقديم محتوى أكثر ارتباطاً باهتماماته.

ويعكس فوز «GOAT» توجه المجموعة نحو تطوير منتجات إعلامية رقمية مبتكرة تستجيب لتغير سلوك الجماهير الرياضية، وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

تعزيز الريادة في مستقبل الإعلام

يمثل الفوز بالجائزتين محطة جديدة في مسيرة المجموعة، ويعكس تكامل استثماراتها في تطوير البنية التحتية الإعلامية والابتكار في المنتجات الرقمية، بما يجمع بين التميز التقني وجودة المحتوى وتجربة المستخدم.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير منظومة إعلامية متكاملة تواكب التحولات في صناعة الإعلام والرياضة، وتعزز حضورها الإقليمي والدولي، انطلاقاً من السعودية إلى المنطقة والعالم.

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عبد الهادي حبتور (الرياض)
يوميات الشرق

«بيروت ترنّم» في سنته الـ19 رحلة من الموسيقى والإيمان

الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)
الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)
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«بيروت ترنّم» في سنته الـ19 رحلة من الموسيقى والإيمان

الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)
الفائزتان بجائزة مسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» صوفي وايللا (الشرق الأوسط)

على مشارف عامه العشرين، أعلن مهرجان «بيروت ترنّم» برنامج دورته الـ19، خلال لقاء عُقد في نادي اليخوت وسط العاصمة. ويقدّم المهرجان باقة متنوعة من الترانيم والموسيقى الكلاسيكية والطرب والجاز، عبر حفلات متتالية تمتد على مدى 23 يوماً، وتتوزّع على مسارح جامعات وكنائس ومتاحف. ومن الأول من ديسمبر (كانون الأول) حتى 23 منه، سيكون في وسع اللبنانيين من مختلف الشرائح حضور هذه الأمسيات مجاناً.

ويفتتح المهرجان فعالياته مع عازف البيانو اللبناني العالمي عبد الرحمن الباشا، الذي يشاركه نجله كميل في أمسية تجمعهما للمرة الأولى أمام جمهور العاصمة. ويقدّم الاثنان معاً ثنائية موسيقية تحتضنها كنيسة مار يوسف اليسوعية في منطقة مونو البيروتية.

ويستضيف المهرجان أيضاً أسماء موسيقية عالمية بارزة، من بينها عازف الكمان الصيني نينغ فانغ، أحد أشهر عازفي الكمان الكلاسيكي في العالم، الذي يحيي حفلاً في 21 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية في بيروت.

خلال إعلان برنامج «بيروت ترنّم» في نسخته الـ19 (الشرق الأوسط)

كما يشارك فريق «تريو دي بارما»، أحد أبرز الفرق الإيطالية في موسيقى الحجرة، في الليلة السادسة من المهرجان، بحفل يقام في الجامعة نفسها. أما عازفة الكمان الإسبانية ليتيسيا مورينو، فتحيي أمسيتها الموسيقية في 20 ديسمبر في كنيسة مار الياس بمنطقة القنطاري.

ومن الأسماء التي تسجّل مشاركتها الأولى في «بيروت ترنّم» عازف البيانو البولندي زايمون نهرينغ، الذي يقدّم حفله في 18 ديسمبر في قاعة «الأسمبلي هول» بالجامعة الأميركية. وهو من الحائزين على جوائز مرموقة في مسابقات دولية.

ويتضمّن البرنامج لفتة تكريمية للفنانة الفرنسية الراحلة داليدا، في 12 ديسمبر، على مسرح «إروين هول أوديتوريوم» في الجامعة اللبنانية الأميركية. وتتولى إحياء الأمسية الميزو سوبرانو المصرية فرح الديباني، ترافقها الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي.

وفي حديث لـ«الشرق الأوسط»، تؤكد مديرة المهرجان ومؤسسته ميشلين أبي سمرا أن جمهور «بيروت ترنّم» يشكّل نموذجاً حياً عن لبنان الكبير، إذ يقصد لياليه أشخاص من مختلف المناطق احتفاءً بالموسيقى. وتضيف: «يتأثر ضيوفنا العالميون كثيراً بجمهور المهرجان، ولا يتوانون عن التحدث عن تفاعله وثقافته الموسيقية الواسعة في بلدانهم».

وتصف أبي سمرا الدورة الـ19 بأنها استكمال لرحلة طويلة من الإيمان بلبنان. وتؤكد أنه، رغم الظروف القاسية التي يمرّ بها، لا بدّ أن تشرق الشمس على شعبه، تماماً كما تطلّ في عزّ أيام الشتاء.

وتشير إلى أن داعمي المهرجان ينتمون إلى لبنان الحقيقي، الفخور بكل أطيافه من دون استثناء، مشيرة إلى أن هذا الالتفاف هو ما أتاح للمهرجان الوصول إلى ما هو عليه اليوم.

وجرى اللقاء الصحافي بحضور وزيرة السياحة اللبنانية لورا الخازن لحود، التي أكدت في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن «بيروت ترنّم» أصبح جزءاً من المدينة، وأن حفلاته المجانية تجمع اللبنانيين من مختلف المناطق والخلفيات حول الموسيقى خلال فترة الأعياد.

من جهته، وزّع ريشار عازوري، مدير مشروع «بيروت ترنّم السيستيما»، الجوائز على الفائزين الستة في مسابقة لعزف الكمان، تُنظّم بالتعاون مع السفارة البولندية في لبنان. وتتراوح أعمار الفائزين بين 8 و17 عاماً، وقدّموا في ختام اللقاء مقطوعات موسيقية مباشرة أمام الحضور.

وفي حديث معها، أكدت الفائزة إيلا أنها تحلم بالوقوف يوماً ما على مسرح «بيروت ترنّم»، أسوة بأسماء لبنانية وعالمية مرموقة تشارك في فعالياته. وتقول: «يتطلّب الأمر مهارة وجهداً، لكنه حلم يستحق التعب الذي يبذله صاحبه، لأنه يزيده تألقاً». وعن عازف الكمان الذي ترك أثراً فيها، تجيب: «أكنّ كل الإعجاب والتقدير لأستاذي وقائد أوركسترا (بيروت ترنّم) رمزي قندلفت. فهو مصدر إلهامي، ومن علّمني حب الالتزام بما أقوم به في عالم الموسيقى».

اختتم المهرجان بعزف على الكمان للفائزين بمسابقة «بيروت ترنّم السيستيما» (الشرق الأوسط)

أما الفائزة الأصغر سناً، صوفي، فتؤكد أن حلمها الأول والأخير هو أن تصبح عازفة كمان من مستوى رفيع، فيما وجدت في عازف الكمان البولندي شيمون تيليسكي الصورة المثالية للموسيقي الذي يلهمها.

ويخصّص المهرجان مساحة للموسيقيين اللبنانيين المشاركين في حفلاته، وفي مقدّمهم المغني وعازف العود فراس عينداري، الذي يجتمع في أمسية 9 ديسمبر مع عازف القانون محمد نحاس، وخليل البابا على الكمان، ومجدي زين الدين على آلة البركشن. وتُقام الأمسية في كاتدرائية مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.

أما السوبرانو شوغيغ طوروسيان، اللبنانية من أصول أرمنية، فتحيي حفلاً غنائياً برفقة عازفين على البيانو في 11 ديسمبر، في كنيسة مار مارون بالجميزة.

وتحلّ جوقة الفيحاء الوطنية ضيفة على المهرجان في أمسية 13 ديسمبر، لتؤدي مجموعة من الأغاني اللبنانية بقيادة المايسترو باركيف تاسلاكيان، وبمشاركة ضيف الشرف جورج خباز. ويجتمع الفنانون في هذه الأمسية تحت سقف كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في بيروت.

ولمحبي موسيقى فيفالدي، موعد في 19 ديسمبر مع أوراتوريو «Du Fiat au Gloria»، في كنيسة مار يوسف بمنطقة مونو البيروتية.

ويختتم المهرجان فعالياته في 23 ديسمبر مع حفل «بصيص أمل»، الذي تحييه جوقة جامعة سيدة اللويزة بقيادة الأب خليل رحمة، بمشاركة الميزو سوبرانو ماري جو أبي ناصيف، وزميلتها ماييل جافلو، إلى جانب التينور غاييل لوفيفر.

ومع اقتراب المهرجان من الاحتفاء بعقده الثاني، تشير ميشلين أبي سمرا إلى أن اللبنانيين على موعد مع نسخة حافلة بالمفاجآت، وتقول: «أنتظر بفارغ الصبر حلول عامنا العشرين، وما سيحمله من حفلات تكون بمثابة تحية استثنائية تفيض بالدهشة لعاصمة تستحقّها».

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يوميات الشرق

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»
TT
TT

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

«السعودية للأبحاث والإعلام» تحصد جائزتين من «أسبو برودكاست برو 2026»

حصدت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» (SRMG) جائزتين ضمن «جوائز أسبو برودكاست برو 2026»، التي أُعلنت نتائجها خلال حفل أقيم في دبي، الخميس.

وفازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني لعام 2026»، فيما نال مشروعها الرياضي الرقمي «GOAT» جائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، في إنجاز يعكس تميز المجموعة بمجالي التقنيات الإعلامية والابتكار الرقمي.

ويؤكد هذا التتويج المزدوج نجاح استراتيجية المجموعة في الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية المتطورة وتطوير منتجات رقمية متخصصة، تجمع بين الخبرة التحريرية والتقنيات الحديثة، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام والبثّ والمحتوى الرياضي على مستوى المنطقة.

احتفاء بالابتكار والتميز الإعلامي

تُعد «جوائز أسبو برودكاست برو 2026» من أبرز الجوائز المتخصصة في صناعة البثّ والإعلام والإنتاج الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وصلت هذا العام إلى نسختها السادسة عشرة، لتواصل تكريم المؤسسات والمشاريع التي تسهم في تطوير القطاع من خلال الابتكار والتميز في المحتوى والتقنيات والتجارب الإعلامية.

وجاء الفوز بالجائزتين في ظل منافسة مع مشاريع ومؤسسات إعلامية وتقنية بارزة في المنطقة؛ إذ تفوق مشروع «الشرق بلومبرغ» على 5 مشاريع أخرى، وصلت إلى القائمة النهائية لفئة التميز في التطبيق التقني، من بينها مشاريع لمنصة «TOD by beIN» وشبكة «Rudaw Media Network».

وفي فئة أفضل مبادرة رياضية، تفوق «GOAT» على مبادرات وصلت إلى القائمة النهائية، من بينها مشاريع لرابطة الدوري السعودي للمحترفين ومنصة «STARZPLAY» ورابطة المحترفين الإماراتية.

«الشرق بلومبرغ»... منظومة بثّ وإنتاج متكاملة ومتميزة

فازت «الشرق بلومبرغ» بجائزة «التميّز في التطبيق التقني» عن مشروع منشأة البث والإنتاج الإعلامي بمركز الملك عبد الله المالي «كافد» في الرياض، الذي يمثل خطوة استراتيجية في تطوير عمليات شبكة الشرق، وتعزيز قدراتها التقنية والإنتاجية.

ويضم المقر الجديد، الذي انطلقت منه عمليات البث في يونيو (حزيران) 2026؛ أربعة استوديوهات متعددة الاستخدامات، وغرفتي أخبار متطورتين، إلى جانب منظومة متكاملة للتحكم والإنتاج والمونتاج وإدارة المحتوى والبث.

وتعتمد المنشأة على بنية تقنية متقدمة قائمة على بروتوكول «SMPTE ST 2110»، وتقنيات التصوير الروبوتي والإنتاج الافتراضي والواقع المعزز، بما يعزز مرونة العمليات وجودة الإنتاج التلفزيوني والرقمي.

ومن أبرز إنجازات المشروع نجاح شبكة الشرق في الانتقال من منشآتها السابقة في مركز دبي المالي العالمي إلى مقرها الجديد بالرياض، مع الحفاظ على استمرارية البث المباشر دون انقطاع، في خطوة تعكس مستوى التخطيط والتكامل الهندسي والتشغيلي الذي تطلبه المشروع.

ويؤكد هذا الفوز مكانة «الشرق بلومبرغ» في تبنّي أحدث تقنيات البث والإنتاج الإعلامي، بما يدعم قدرتها على تقديم تغطيات اقتصادية ومالية متخصصة، ومحتوى متعدد المنصات يلبي احتياجات الجمهور وصنّاع القرار والمستثمرين.

«GOAT»... تجربة رقمية رياضية مبتكرة

في إنجاز آخر، فاز مشروع «GOAT» التابع للمجموعة بجائزة «أفضل مبادرة رياضية لعام 2026»، تقديراً لتميزه في تقديم تجربة رياضية رقمية تجمع بين الأخبار والتغطيات المباشرة والتحليلات ومقاطع الفيديو وبيانات المباريات ضمن منصة واحدة.

وأطلقت المجموعة تطبيق «GOAT» في يناير (كانون الثاني) 2026، لتقديم تجربة تضع المشجع في قلب الحدث، من خلال الأخبار العاجلة والتحديثات الفورية ونتائج المباريات والمحتوى المرئي، مع تركيز خاص على كرة القدم والدوري السعودي للمحترفين، إلى جانب أبرز البطولات والمسابقات العالمية.

ويستفيد المشروع من الخبرات التحريرية والمحتوى الرياضي الذي تقدمه العلامات الإعلامية التابعة للمجموعة، ومن بينها «الرياضية» و«الشرق الأوسط» و«الشرق رياضة» و«سبورت 24»، كما يوظف البيانات والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم وتقديم محتوى أكثر ارتباطاً باهتماماته.

ويعكس فوز «GOAT» توجه المجموعة نحو تطوير منتجات إعلامية رقمية مبتكرة تستجيب لتغير سلوك الجماهير الرياضية، وتواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الرياضي في المملكة العربية السعودية والمنطقة.

تعزيز الريادة في مستقبل الإعلام

يمثل الفوز بالجائزتين محطة جديدة في مسيرة المجموعة، ويعكس تكامل استثماراتها في تطوير البنية التحتية الإعلامية والابتكار في المنتجات الرقمية، بما يجمع بين التميز التقني وجودة المحتوى وتجربة المستخدم.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام المجموعة بتطوير منظومة إعلامية متكاملة تواكب التحولات في صناعة الإعلام والرياضة، وتعزز حضورها الإقليمي والدولي، انطلاقاً من السعودية إلى المنطقة والعالم.

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أخبار السعودية الإعلام إعلام السعودية
يوميات الشرق

مصر: التحقيق مع صحافيين حضروا مؤتمراً لمرتضى منصور

نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي (حساب النقابة على «فيسبوك»)
نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي (حساب النقابة على «فيسبوك»)
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مصر: التحقيق مع صحافيين حضروا مؤتمراً لمرتضى منصور

نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي (حساب النقابة على «فيسبوك»)
نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي (حساب النقابة على «فيسبوك»)

قررت نقابة الصحافيين المصرية إحالة أعضاء النقابة الذين شاركوا في نقل وقائع مؤتمر للمحامي مرتضى منصور إلى التحقيق، على خلفية ما تضمنه المؤتمر مما وصفه بيان للنقابة بـ«إساءات» لعدة أشخاص من بينهم الفنانة إلهام شاهين التي تقدمت بشكوى إلى «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام»، وطالبت بإرفاق نتائجها ببلاغها إلى النائب العام ضد منصور.

وكان رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور قد أدلى بتصريحات في عدة أمور تطرق فيها إلى الفنانة إلهام شاهين وزميلتها هاله صدقي، بالإضافة إلى الزوجة السابقة لمدرب المنتخب المصري المقال حسام حسن مع الحديث عن الإعلامية نجوى إبراهيم والممثلة المعتزلة شمس البارودي.

وأكدت نقابة الصحافيين، وفق بيان، الاثنين، أن «هذه التغطيات مخالفة لضوابط (ميثاق الشرف الصحافي)، وانتهاك للوائح وأكواد وأخلاقيات النشر الصحافي»، مع الإعلان عن قرار مجلس النقابة إحالة رؤساء تحرير المواقع التي أرسلت متدربين من غير أعضاء النقابة لتغطية المؤتمر إلى التحقيق، إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد من وصفهم بيان النقابة بـ«منتحلي صفة الصحافي من أصحاب الصفحات» المشاركين في التغطية، لما ترتب عليها من إهانات تنال من سمعة الصحافة وكرامة الصحافيين.

وأوضح المجلس أنه تلقى شكاوى بشأن عدد من التغطيات الخاصة بالمؤتمر، داعياً المتضررين من الانتهاكات، وكل من رصد مخالفات لميثاق الشرف الصحافي في المواد المنشورة، إلى تقديم شكاوى للتحقيق فيها، داعياً الصحافيين إلى «الامتناع التام عن تغطية مؤتمرات الخوض في الأعراض وانتهاك الخصوصية، ومقاطعة من يتبنون هذه الخطابات، وعدم منحهم أي مساحة إعلامية، وحظر نشر أخبار تتعلق بهم».

وقال نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي إن النقابة بدأت حصر المواد المنشورة بشأن المؤتمر على المواقع الصحافية المرخصة، وفحص شكاوى تلقتها من محامين تتضمن أسماء، إلى جانب شكاوى تقدم بها صحافيون، موضحاً أن «تحديد المسؤوليات سيستند إلى مراجعة ما نشره كل طرف وطبيعة مشاركته، بما يمنع تعميم الاتهامات أو التعامل مع جميع الحالات بوصفها مخالفة واحدة».

وأضاف البلشي لـ«الشرق الأوسط» في توضيحه لحدود المساءلة، أن «نشر مقاطع الفيديو الخام المتضمنة سباً وقذفاً يدخل ضمن الوقائع التي يمكن محاسبة المواقع عليها، وأن أعضاء النقابة يظلون ملتزمين بميثاق الشرف الصحافي عبر صفحاتهم الشخصية أيضاً»، مؤكداً أن نقل الإساءات يرتب مسؤولية وفق اللوائح النقابية، مع بقاء باب التصحيح مفتوحاً بحذف المواد المخالفة والاعتذار عنها، وفحص هذه الخطوات ضمن ملابسات كل حالة.

وأوضح البلشي أن «الإجراءات تمر بمراجعة قانونية داخل النقابة، ثم إعداد مذكرة إحالة مدعومة بالمستندات إلى لجنة التحقيق التي تضم مستشاراً من مجلس الدولة، بينما تتحدد العقوبات بحسب طبيعة المخالفة، وقد تتدرج من لفت النظر والغرامة إلى الوقف والشطب».

إضافة إلى ذلك، أشاد أستاذ الإعلام ونائب رئيس أكاديمية الشروق الدكتور محمد شومان بقرار نقابة الصحافيين، وعدّه «خطوة مهمة لضبط الأداء المهني، ومواجهة اندفاع بعض الصحافيين وراء الموضوعات الرائجة بحثاً عن نسب مشاهدة مرتفعة، بما يدفعهم إلى المشاركة في تغطيات تتجاوز المعايير المهنية؛ لأن حضور مؤتمر يتضمن إساءات من هذا النوع يستدعي مراجعة مهنية، ومساءلة أعضاء النقابة تسهم في تأكيد مسؤوليتهم عما ينقلونه إلى الجمهور».

وأضاف شومان لـ«الشرق الأوسط» أن «المسؤولية تمتد إلى وسائل الإعلام التي نشرت هذه المواد»، داعياً «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» إلى اتخاذ إجراءات بشأنها، إذ يفترض أن تخضع التغطيات لمراجعة تحريرية قبل إتاحتها للجمهور، تحول دون تمرير التجاوزات.

وميّز شومان بين معالجات صحافية حذفت الألفاظ البذيئة أو شوّشت عليها، وهو ما عدّه تصرفاً مهنياً يستحق التقدير، وأخرى أذاعتها، معتبراً أن نشرها يمثل خطأً مهنياً يستوجب المساءلة.

وأكدت العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط» أن «نقابة الصحافيين تمارس دورها في ضمان التزام أعضائها بميثاق الشرف الصحافي»، موضحة أن «الإحالة للتحقيق تستهدف فحص الوقائع، وتحديد المسؤوليات، وقد تقود إلى مجلس التأديب حال ثبوت المخالفة، أو تنتهي دون إدانة»، مشيرة إلى أن «احترام الآداب العامة والذوق العام من المعايير الواردة في الميثاق بما يستوجب الامتناع عن نشر مواد تتضمن تجاوزات أخلاقية، مع انتظار نتائج التحقيق قبل الحكم على مسؤولية المحالين إليه».

وأشادت عبد المجيد بموقف النقيب خالد البلشي ومجلس النقابة، خصوصاً أن التحرك سبقته بيانات متكررة تحذر الصحافيين من التورط في «مخالفات مهنية»، وأن استمرارها يستدعي وقفة تضمن احترام الضوابط المهنية.

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