​خلال زيارة لنادٍ يستضيف موائد خيريّة أسبوعيّة للمحتاجين والمتقدّمين في السنّ، جنوبي إنجلترا، الشهر الماضي، جلست كيت، أميرة ويلز وزوجة وريث العرش البريطاني، قرب سيّدة عجوز. أخبرتها كيف أنها تتعاون وزوجها الأمير ويليام على غسل الصحون في البيت، وكيف تستقلّ قطار الأنفاق برفقة ابنتها الأميرة شارلوت. ضحكتا معاً، وكانت الكاميرات حاضرة لتوثّق اللحظة وتعيد توزيعها.

كيت ميدلتون تتبادل الحديث مع سيدة متقدمة في السن خلال غداء خيري (أ.ف.ب)

«اشفَ مع أميرة ويلز»

كل ما وثّقته الكاميرات من لحظاتٍ إنسانيّة في مسيرة أمير ويلز وزوجته الممتدة منذ 15 سنة، لا يُقارَن باللقطات الاستثنائية التي يعرضها الفيلم الوثائقي الجديد «اشفَ مع أميرة ويلز» على قناة «بي بي سي» البريطانية.

هذا العمل التلفزيوني مَبني على مَشاهد من واقع رحلة كيت مع العلاج والتعافي من داء السرطان. تخترق الكاميرا يومياتها وهي تتحدّى المرض بتسلّق الجبال، وتتآلف معه بلقاء أشخاصٍ مصابين مثلها، ثم تدمع وهي تعانق زوجها وأولادها بعد بلوغها القمة وانتصارها على المرض.

هل تسير كيت ميدلتون على خطى ميغان ماركل، ويدخل ويليام الشاشة متشبّها بأخيه هاري؟ أم أنّ الأمر أعمق من مجرّد مشروع إعلامي؛ بل رسالة أخرى تبغي القول إنّ الأمراء بشَر عاديّون، قد يُصابون هم أيضاً بالسرطان.

«توك توك» وكريكت في الهند

في رحلتهما الأخيرة إلى الهند قبل أيام، حرصَ الثنائي الملَكي البريطاني على تظهير صورة عصريّة وقريبة من الناس. بدل التنقّل في السيارات الفخمة ضمن مواكب مصفّحة. استقلّ ويليام وكيت مترو مومباي وتجوّلا في عربة «توك توك» كهربائيّة قادها الأمير شخصياً. كما خصّصاً جزءاً من جدولهما المزدحم لممارسة لعبة الكريكت الهنديّة الشهيرة.

الأمير ويليام يقود عربة «توك توك» في شوارع مومباي وخلفه زوجته كيت (رويترز)

أما القضية التي أخذتهما إلى الهند بعد 4 سنوات من الانقطاع عن الرحلات الرسمية، فنابعة من خدمة الإنسان. العناوين البيئية كانت أساسية في لقاءاتهما وخطاباتهما، كما رفعا شعار الاستدامة شكلاً ومضموناً؛ إذ أعادت كيت ارتداء معطفٍ كانت قد ظهرت فيه قبل سنة. وليست هذه خطوة مستغربة، فهي غالباً ما تطلّ بملابس وأحذية كانت قد أطلّت فيها سابقاً.

دائماً في مومباي، وفي خطوة مفاجئة وغير مألوفة في بروتوكول العائلة البريطانية المالكة، ألقت كيت كلمة خلال حفل توزيع جوائز «إيرثشوت» البيئية التي أطلقها ويليام عام 2020، وسلّمت إحدى الجوائز.

ويليام وكيت يمارسان رياضة الكريكت الهندية التقليدية (رويترز/ أ.ف.ب)

إرضاءً للجيل الغاضب

خلال رحلتهما قبل 4 سنوات إلى جامايكا، وقد كانت الأخيرة قبل زيارتهما الهند منذ أيام، تعرّضَ الثنائي ويليام وكيت لانتقادات حادّة بسبب الصورة التي عكساها، وقد وُصفت بـ«الاستعماريّة». تنقّلا حينها في سيارة فخمة مكشوفة، وصافحا الأطفال بينما كان يفصل بينهم سياج شائك.

لكن يبدو أنّ وريث الملك تشارلز أَدركَ أنّ الزمن تَغيّر، وأنّ غالبيّة صنّاع الرأي والمتحكّمين في الإعلام الحديث هم من جيل الألفيّة والجيل «زد». ويقتضي الاستمرار في الحُكم حُسنَ التواصل معهم، والحديث بلغتِهم، والتشبّه بهِم وبسائر البشر العاديين. تجب استمالتهم وإقناعُهم، فهُم لا يتوانون عن الانتقاد اللاذع إن لم يعجبهم أداءٌ ما؛ على غرار تعاطي ويليام الحيادي والصامت مع فضائح عمّه الأمير أندرو الجنسيّة، والذي أغضبَ الرأي العام الشاب، إضافة إلى انتقادهم إياه على أسلوب تعامُله مع شقيقه الأمير هاري.

غالباً ما ينتقد الجيل الشاب الأمير ويليام على أسلوب تعامله مع شقيقه الأمير هاري (أ.ب)

ويليام وكيت ولعبة «إنستغرام»

ليس النشاط المستجدّ على صفحة «إنستغرام» الخاصة بأمير وأميرة ويلز عبثياً ولا اعتباطياً، إنما هو خطوة مدروسة. أما المحتوى المنشور هناك فجزءٌ من استراتيجيّة التواصل العصري مع الناس، والقول لهم: «نحن نشبِهُكم حتى وإن كنا نُقيم في قصور».

من الصور العائلية العفويّة الملتقطة فوق العشب أو على الشاطئ، إلى القيام بأنشطة رياضيّة أو منزليّة، يحاول ويليام وكيت أن يُظهِرا أسلوب حياة على قدرٍ عالٍ من البساطة شكلاً ومضموناً. ربما لا تُقنِع تلك المحاولات الجميع؛ لكنها نجحت في تظهير صورة لثنائي ملكي عصري يُشبه جيله، ويسعى لتقريب المسافات بينه وبين سائر البشر. مُرافقة أمنية أقلّ، غياب الخدم عن الصورة، مَظاهر ثراءٍ شبه معدومة في زمنٍ يصارع فيه البشر الغلاء والضرائب... هذه ليست تفاصيل إنما أساسيات يتنبّه لها ويليام وكيت. ربما تكون محصورة بالصورة بينما الواقع مغاير، إلا أنّ تلك الصورة تكاد تنجح في إقناع الغالبيّة، لا سيما بعدما دخل المرض بيت الأميرين، بالتزامن مع الإعلان عن إصابة الملك تشارلز بالسرطان.

يسعى ويليام وكيت إلى إظهار صورة عائلية بسيطة على وسائل التواصل (إنستغرام)

الأمير ويليام... منسّق موسيقى!

ولّى زمن الانطباع الصارم والمحكوم بالبروتوكول الذي كانت تعطيه الملكة إليزابيث عن أهل باكنغهام. هي الممتنعة عن الحوارات الصحافية والقائلة: «لا تتذمّر، لا تفسّر»، جاء مَن يناقض القواعد التي رسمتها ويفتح قلبه للناس. لا يُشارك الثنائي ويليام وكيت تفاصيل عن حياة عائلتهما الخاصة من خلال «السوشيال ميديا» فحسب؛ بل انتقلا إلى مرحلة الظهور الإعلامي.

إضافة إلى وثائقي كيت الجديد، حلّ الأمير ويليام ضيفاً على برنامج «ذا غراهام نورتون شو» الشهير؛ حيث شارك تفاصيل عن حياته اليوميّة وهواياته، وحلماً قديماً بأن يصبح منسّق موسيقى. كما تولّى تحرير عدد هذا الشهر من مجلّة «كاونتري لايف»، فارداً صفحاتها لجزءٍ من مذكّراته في الريف الإنجليزي، ولرَسمٍ بريشة ابنه الأمير جورج، إضافة إلى حوار مع كيت تضمّن معلومات خاصة عن معاناتها مع المرض.

ويليام وكيت يُغدقان القبلات

إذا كان التشبُّه بالبشر العاديين من ضمن الاستراتيجية الإعلامية المدروسة لأمير وأميرة ويلز، فإنّ ثمّة محفّزاً غير مخطّطٍ له لعب دوراً في تقصير المسافات بين الثنائي الملكي وسائر الناس. منذ الإعلان عن إصابة كيت بالسرطان، أصبح الزوجان أكثر مَيلاً لإظهار المودّة والتعبير عن مشاعرهما، من خلال عناق الناس وتقبيلهم في المناسبات العامة.

في عيد الميلاد الماضي، وعقِب القدّاس التقليدي، التقطت الكاميرات كيت وهي تعانق سيّدة سبعينيّة كانت مصابة بالسرطان. وقد تكرّرت مواقف كهذا خلال زياراتها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة؛ حيث التقت بالمرضى ولم تتردّد في معانقتهم. في السياق ذاته، وخلال مراسم تقليد أوسمة أقيمت مؤخراً في قلعة وندسور، خالف الأمير ويليام الأعراف الملكيّة، وعانق مدرّسة متقاعدة كان يجري تكريمها لجهودها في خدمة مجتمع الصمّ.

في تصرّف غير مألوف لدى العائلة البريطانية المالكة بات ويليام وكيت يعانقان الناس في المناسبات العامة (إكس)

شبيهة الناس والمُلهِمة الأولى

غالباً ما يستذكر الأمير ويليام شغف والدته الأميرة ديانا بالأعمال الخيريّة والأنشطة الإنسانية. وهو يردّد أنّ أكثر مكان اصطحبته إليه في طفولته وكان له الأثر الأعمق فيه، هو إحدى دُور أيتام «ذا باساج» في لندن.

الأميرة ديانا وابنها ويليام في دار أيتام بلندن عام 1993 (صفحة دار «ذا باساج»)

لم تكن ديانا بحاجة إلى التشبّه بالناس كي تستميل قلوبهم. هم أحبّوها لأنهم شعروا بأنها تشبههم فعلاً، ومن دون بذل مجهود. لعلّها بذلك الملهمة الأولى لوريث العرش البريطاني ولزوجته، في مسعاهما لجعل إطلالتهما العامة أكثر إنسانيّة ودفئاً.