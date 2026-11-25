تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للكشف عن نتائج تحقيق تجاري واسع النطاق يستهدف ما تصفه بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية لدى 16 من أبرز شركاء الولايات المتحدة التجاريين، تمهيداً لفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة واسعة من السلع المستوردة، في خطوة تهدد بتجديد التوترات التجارية العالمية وتعقيد مساعي واشنطن وبكين لتمديد الهدنة التجارية بينهما.

وبينما سارعت الصين إلى التحذير من تداعيات التصعيد الجمركي، تراجعت الأسهم العالمية، الأربعاء، تحت وطأة المخاوف من تجدد الحروب التجارية، بالتزامن مع انحسار موجة الصعود التي قادتها أسهم الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية.

ونقلت «رويترز» عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية تستعد لإعلان نتائج التحقيق، وأن مكتب الممثل التجاري الأميركي يُتوقع أن يقترح رسوماً جديدة تضاف إلى الرسوم التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتهدف الإجراءات المرتقبة إلى التعويض جزئياً عن الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) الماضي، وإعادة بناء منظومة الحماية التجارية التي أطلقتها إدارة ترمب تحت مسمى رسوم «يوم التحرير».

رسوم متفاوتة حسب الدول

ولم تتضح بعد مستويات الرسوم الجمركية المقترحة، لكن أحد المصادر أشار إلى أنها ستختلف من دولة إلى أخرى، وفق نتائج التحقيق، مع استبعاد فرض رسوم فورية على السلع المستوردة من المكسيك والنرويج على الأرجح.

ويشمل التحقيق، الذي يجري بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأميركي لعام 1974، كلاً من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وفيتنام وتايوان وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا وسويسرا والنرويج وسنغافورة وبنغلاديش وكمبوديا، إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تلتزم الإدارة الأميركية بالسقوف الجمركية المنصوص عليها في الاتفاقات التجارية النهائية مع شركائها، بما في ذلك سقف الرسوم البالغ 15 في المائة على سلع الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، و19 في المائة على المنتجات الماليزية.

وقال رايان ماجيروس، المسؤول التجاري السابق في وزارة التجارة الأميركية والشريك في شركة المحاماة «كينغ آند سبالدينغ»، إنه يتوقع صدور تقرير مفصل يتضمن تدابير جمركية متفاوتة لكل شريك تجاري.

ورجح أن تقترح الإدارة رسوماً تتراوح بين 15 و25 في المائة على واردات الدول التي تعتبر أنها تمتلك طاقات إنتاجية فائضة في قطاعات مختلفة، تضاف إلى رسوم قائمة تبلغ 10 أو 12.5 في المائة، فُرضت بموجب تحقيق منفصل بشأن ضعف إنفاذ القوانين المناهضة للعمل القسري.

وأشار إلى احتمال اعتماد رسوم أولية أقل، تتضمن بنوداً للتصعيد التدريجي ما لم تتخذ الدول المعنية خطوات للحد من فائض قدراتها الإنتاجية.

ولم يرد مكتب الممثل التجاري الأميركي أو البيت الأبيض على استفسارات «رويترز» بشأن الإعلان المرتقب.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال إعلانه عن التعريفات العالمية للمرة الأولى عام 2025 (أ.ب)

إعادة بناء الحواجز الجمركية

وأطلقت واشنطن تحقيق فائض الطاقة الإنتاجية في مارس (آذار) الماضي، بالتزامن مع تحقيق منفصل بشأن ضعف إنفاذ قوانين مكافحة العمل القسري في 59 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتسعى الإدارة، من خلال المسارين، إلى إعادة فرض جانب من الحواجز الجمركية التي فقدت أساسها القانوني عقب قرار المحكمة العليا.

وتتهم واشنطن الصين بأنها أكبر مصدر لفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية عالمياً، معتبرةً أن إنتاجها يُغرق الأسواق العالمية بالصلب والألمنيوم والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومنتجات الطاقة الشمسية وغيرها من السلع.

كما يستهدف التحقيق جزئياً الاستثمارات الصينية في دول جنوب شرقي آسيا، خصوصاً فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا، التي تقول واشنطن إنها تُستخدم لتصنيع سلع موجَّهة إلى السوق الأميركية وتجاوز الرسوم المفروضة سابقاً على المنتجات الصينية.

وتواجه الإدارة الأميركية في المقابل تحديات داخلية، بعدما أسهمت الرسوم الجمركية جزئياً في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز - إبسوس» عقب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، أن 62 في المائة من المشاركين يؤيدون جهود إلغاء الرسوم.

الهدنة مع الصين أمام اختبار جديد

وتمثل الصين إحدى أكثر الدول تأثراً بالإجراءات المرتقبة، خصوصاً مع اقتراب انتهاء الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبموجب التفاهمات الحالية، يبلغ سقف الرسوم التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية على المنتجات الصينية 20 في المائة، تضاف إليها رسوم بنحو 25 في المائة فُرضت خلال ولايته الأولى.

وفرضت واشنطن بالفعل رسوماً بنسبة 12.5 في المائة على جميع الواردات الصينية بموجب التحقيق المتعلق بالعمل القسري، مما يترك هامشاً قدره 7.5 نقطة مئوية لفرض رسوم إضافية ضمن السقف الحالي.

لكن المصادر أشارت إلى أن عدم تمديد الهدنة قد يؤدي إلى رفع الرسوم المرتبطة بفائض الطاقة الإنتاجية إلى مستويات أعلى.

ويعمل البلدان بالتوازي على خفض الرسوم الجمركية على واردات غير استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، ضمن جهود إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية الثنائية.

وكان التصعيد الجمركي المتبادل خلال عام 2025 قد دفع الرسوم إلى مستويات بلغت 145 في المائة في إحدى مراحله، قبل التوصل إلى هدنة تجارية في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، جرى الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي على تمديدها شهرين إضافيين.

بكين ترفض الاتهامات الأميركية

وحذرت الصين، الأربعاء، الولايات المتحدة من فرض رسوم جمركية جديدة، داعيةً إلى الحفاظ على التطور المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتسوية الخلافات عبر المشاورات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غو جياكون، خلال مؤتمر صحافي: «حروب الرسوم الجمركية والحروب التجارية لا تخدم مصالح أحد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ووصف الاتهامات المتعلقة بفائض الطاقة الإنتاجية بأنها تقوم على «فرضية زائفة» وتشكل «ذريعة للتلاعب السياسي»، فيما تتمسك بكين بموقفها القائل إن قوة صادراتها تعكس مزاياها التنافسية.

ودعا غو الجانبين إلى العمل على تنفيذ التفاهمات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد أشاد الأسبوع الماضي باستقرار العلاقات مع الولايات المتحدة وتحسنها، خلال لقائه ترمب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في شنتشن الصينية، فيما يُنتظر أن يلتقي الرئيسان مجدداً خلال قمة مجموعة العشرين في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وفي بانكوك، قالت وزارة التجارة التايلاندية إن أي رسوم تعلنها واشنطن ستكون أولية ولن تدخل حيز التنفيذ فوراً، مشيرةً إلى احتمال تحديدها عند مستويات مرتفعة قابلة للتعديل لاحقاً.

مشاة يمرون أمام شاشات تعرض حركة الأسهم في تايوان (إ.ب.أ)

الأسواق العالمية تحت الضغط

وانعكست المخاوف من التصعيد التجاري على الأسواق المالية، إذ تراجع مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية بنسبة 0.4 في المائة، متأثراً بهبوط الأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 3.2 في المائة.

وأظهرت الأسهم الأوروبية تماسكاً نسبياً، مرتفعة 0.5 في المائة، فيما صعدت أسهم شركات السيارات 2.4 في المائة، بعدما لامست خلال الأسبوع أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، وعقود «ناسداك» بنسبة 1.9 في المائة، وسط تجدد الضغوط على أسهم التكنولوجيا.

وكان مؤشر «ناسداك» قد خسر 1.5 في المائة، الثلاثاء، فيما هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 5.9 في المائة، متخلياً عن جانب من مكاسبه عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بينما تراجع سهم «أنثروبيك» بنسبة 6.5 في المائة، ليهبط دون سعر طرحه العام الأولي.

وقال محللون لدى بنك «آي إن جي» إن التطورات تؤكد أن الحماية التجارية الأميركية أصبحت أكثر صعوبة في التراجع عنها، رغم تغير الأسس القانونية لفرض الرسوم.

مخاوف التضخم والفائدة

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13 في المائة إلى 103.97 نقطة، قبيل صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، الذي قد يعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وتراجع اليورو إلى 1.0946 دولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.3081 دولار، فيما بلغ سعر صرف العملة اليابانية 159.3 ين للدولار.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 4.898 في المائة، فيما تراجع نظيره الألماني إلى 3.235 في المائة، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

وفي أسواق الطاقة، انخفض خام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 90.56 دولار للبرميل، بعدما ارتفع بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، إثر تقارير عن هجمات جديدة على سفن في مضيق هرمز ومحيطه.

وتواجه الأسواق بذلك مزيجاً من المخاطر التجارية والنقدية والجيوسياسية، فيما ستتوقف حدة التداعيات المقبلة على مستويات الرسوم الأميركية النهائية، ومدى التزام واشنطن بالسقوف المتفق عليها مع شركائها، وقدرة الولايات المتحدة والصين على تمديد هدنتهما التجارية وتجنب موجة جديدة من التصعيد.