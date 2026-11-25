​قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، إن إيرادات المملكة غير النفطية ارتفعت إلى ثلاثة أمثالها منذ إطلاق «رؤية 2030»، وأصبحت تغطي نحو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، مقارنة بنحو 17 في المائة قبل إطلاق «الرؤية»، في مؤشر على اتساع قاعدة الإيرادات وتنويع مصادرها.

وتطرق إلى التزام الصندوق الوطني للبنية التحتية بتقديم تمويلات تجاوزت قيمتها 10.5 مليار ريال (2.8 مليار دولار) لمشروعات تصل بحجم 60 مليار ريال (16 مليار دولار)، بما يعني استقطاب أكثر من 4 ريالات من القطاع الخاص والمستثمرين مقابل كل ريال يقدمه الصندوق؛ مشيراً إلى أن حجم الفرص المتاحة في المملكة خلال السنوات الثماني إلى العشر المقبلة يُقدَّر بنحو تريليون دولار.

وأوضح الإبراهيم، خلال حديثه في ملتقى ميزانية 2027، الأربعاء، أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية تعامل مع التحديات التي واجهت الملاحة في المنطقة عبر تحويل مسارات المنتجات والصادرات والواردات إلى منافذ البحر الأحمر، لترتفع حصة هذه المنافذ من الصادرات غير النفطية من 19 في المائة إلى نحو 41 في المائة خلال فترة قياسية، مضيفاً أن الشحن الجوي في منطقة الرياض استعاد سعته خلال فترة قياسية بعد أحداث أكتوبر (تشرين الأول)؛ بل تجاوز مستوياتها السابقة.

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع التحديات واستعادة مستويات إنتاج النفط، الذي بلغ 10.6 مليون برميل يومياً، مقترباً من مستويات ما قبل هذه التحديات، بينما وصلت الصادرات إلى 7.47 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها خلال السنوات الأربع الماضية.

جانب من الجلسة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط خلال ملتقى ميزانية 2027 (الشرق الأوسط)

ارتباط الاقتصاد بالنفط يتراجع

وأشار الإبراهيم إلى تراجع حصة الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنفط إلى 61 في المائة خلال عام 2024، مقارنة بنحو 70 في المائة في عام 2019، مؤكداً استمرار هذا الاتجاه مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.

وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.8 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، و1.9 في المائة خلال الربع الثالث وفق التقديرات السريعة، في وقت تراجعت فيه الأنشطة النفطية بنحو 15 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى، وبنسبة 20.4 في المائة في الربع الثالث.

وفي جانب المحتوى المحلي، أوضح الإبراهيم أن كل مائة ريال من الإنفاق الحكومي كان يبقى منها 28 ريالاً داخل الاقتصاد المحلي في عام 2018، بينما ارتفعت النسبة حالياً إلى 51 ريالاً، بما يعكس زيادة الأثر الاقتصادي للإنفاق داخل المملكة.

المملكة تتقدم إلى المرتبة الـ13 عالمياً

وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية، قال الإبراهيم إن تدفقات رأس المال الأجنبي ارتفعت خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024؛ مشيراً إلى تسجيلها نمواً من 78.75 مليار ريال (21 مليار دولار) إلى 123.75 مليار ريال (33 مليار دولار)، وفق إحصاء دولي، بينما أظهرت إحصائية أخرى ارتفاعها من 116.25 مليار ريال (31 مليار دولار) إلى 157.5 مليار ريال (42 مليار دولار).

وأشار إلى تقدم ترتيب المملكة 4 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ13 عالمياً، بينما ارتفع تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2.7 في المائة خلال الربع الثاني.

وتوقع أن تسجل الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7 في المائة خلال عام 2027، مدعومة باستمرار توسع دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

القطاع الخاص يضيف 190 ألف سعودي

وفيما يتعلق بأداء القطاع الخاص، أفاد الإبراهيم بأن نمو أنشطة التمويل والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بينما سجلت الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية والشخصية، التي تشمل التعليم والصحة والثقافة والترفيه، نمواً بنسبة 4.1 في المائة.

وأضاف أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص ارتفع بنحو 190 ألفاً خلال عام واحد.

وحسب الإبراهيم، فإن توسع القطاع الخاص ينعكس على الإنتاجية ومستويات الأجور والدخل، ويرفع كفاءة المنافسة وجودة الخدمات والمنتجات، إلى جانب تعزيز قدرة الاقتصاد على زيادة صادراته غير النفطية.