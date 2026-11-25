أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر أن منظومة النقل في المملكة أظهرت جاهزية ومرونة في التعامل مع اضطراب مسارات التجارة الإقليمية وتغير أنماط الشحن، من خلال خطط استباقية وإجراءات تشغيلية تضمن استمرارية الإمدادات واستيعاب تدفقات البضائع المتزايدة.

وقال الجاسر، خلال «ملتقى الميزانية 2026»، إن الاستثمارات الجديدة الملتزم بها في منظومة النقل والخدمات اللوجستية خلال العام الحالي بلغت 45 مليار ريال (12 مليار دولار) حتى الآن، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يقود الجزء الأكبر من استثمارات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار الجاسر إلى أن «مشاركة القطاع الخاص، والأنماط المختلفة من الشراكة، عامل أساسي لتمكيننا من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية»، موضحاً أن المملكة نجحت خلال السنوات الماضية في جذب مئات المليارات من الاستثمارات، بما في ذلك استثمارات نوعية في قطاعات المنظومة.

القطاع الخاص يقود الجزء الأكبر من الاستثمارات

وأوضح الجاسر أن مشاركة القطاع الخاص، محلياً ودولياً، تمثل أحد أهم عوامل تمكين الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن الاستثمارات التي جرى جذبها خلال السنوات الماضية شملت مشاريع نوعية في الموانئ والمناطق اللوجستية والبنية التحتية.

واستعرض تجربة شركة «ميرسك» العالمية في الاستثمار بالمناطق اللوجستية في ميناء جدة الإسلامي، موضحاً أن المملكة وصلت إلى 17 منطقة لوجستية في الميناء، وأن المنطقة التي استثمرت فيها الشركة شهدت استثماراً وصفه بأنه الأكبر عالمياً ضمن شبكة «ميرسك»، متجاوزاً استثماراتها في بلدها ومقرها الرئيسي.

وقال إن هذا الاستثمار جرى إقراره في وقت شهدت فيه منطقة البحر الأحمر تحديات خلال بدايات عام 2024، قبل أن يلتقي رئيس مجلس إدارة الشركة في الرياض أواخر العام نفسه.

وأضاف: «كنت أتوقع أن يكون حديثه عن الاستثمار الذي قاموا به، أو طلب دعم أو تنازل عن بعض الالتزامات، لكن حديثه كان منصباً على شكرنا على الإجراءات التي اتخذناها والتسهيلات والخطط المستقبلية للاستثمار».

ميناء جدة الإسلامي (الهيئة العامة للموانئ)

وأوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة أبلغه بأن الاستثمار «مستغل بالكامل، ومحجوز بنسبة 100 في المائة»، وأن الشركة طلبت خلال العام الاستثنائي توسعة استثماراتها، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، الثقة في البيئة الاستثمارية السعودية والبنية التحتية والموقع الاستراتيجي للمملكة.

وأشار الجاسر إلى أن القيادة السعودية أولت منذ إطلاق «رؤية 2030» اهتماماً كبيراً بصناعة النقل والخدمات اللوجستية، انطلاقاً من أهميتها للاقتصاد وتمكين الأنشطة الاقتصادية وبرامج الرؤية، مؤكداً أن نتائج الاستثمارات ظهرت بصورة أوضح خلال الظروف الصعبة.

مشاريع جديدة في الموانئ والسكك الحديدية

ولفت الوزير إلى توقيع اتفاقيات استثمارية كبيرة خلال العام الحالي، من بينها اتفاقيتان بمليارات الريالات مع شركة «سي إم إيه سي جي إم» للاستثمار في محطة جدة، إلى جانب توقيع خمس مناطق لوجستية جديدة.

كما أشار إلى طلب قطارات جديدة لعدد من خطوط السكك الحديدية، تشمل قطارات الشرق والشمال وقطار المعادن وقطار الحرمين، مبيناً أن طلب 20 قطاراً جديداً لقطار الحرمين يعكس حجم الدعم الذي يحظى به القطاع، إلى جانب الإقبال من المستثمرين المحليين والدوليين.

قطار الحرمين (واس)

وقال إن المنظومة تعمل كذلك على توقيع عقود ازدواج لطريق المعادن لخدمة شركة «معادن»، وإنها وصلت إلى المراحل الأخيرة من ترسية وصلة الرياض التي تستهدف ربط شبكات المملكة داخل العاصمة.

وأكد استمرار العمل على استكمال مشروع الجسر البري، من خلال توجيه الموارد الحكومية والعمل بالتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب عدد من المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة في برامج التخصيص.

وقال الجاسر إنه متفائل بمستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مشدداً على أن أولويات المنظومة خلال المرحلة الحالية تتمثل في التعامل مع الظروف الاستثنائية، واستمرار العمل اليومي بصورة طبيعية، ومواصلة تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية بكفاءة واقتدار.

خطط استباقية لمواجهة تغير أنماط التجارة

وفيما يتعلق بالتحديات التشغيلية التي شهدتها المنطقة، أكد الجاسر أن أنماط العمل التي اعتمدتها منظومة النقل خلال السنوات الأخيرة، ولا سيما خلال العام الحالي، تطلبت جاهزية عالية في ظل الظروف الاستثنائية التي بدأت منذ 28 فبراير (شباط) ووصلت إلى أكتوبر (تشرين الأول).

وقال إن «لدينا خططاً استباقية واضحة لمختلف السيناريوهات»، إلى جانب المرونة اللازمة لتعديلها وفق المستجدات التي قد لا تكون جميعها متوقعة.

وأوضح أن المنظومة تستند إلى إمكانات بشرية وطنية مدربة وقادرة، فضلاً عن التكامل بين مختلف الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، مبيناً أن اختلاف أنماط التشغيل خلال الظروف الاستثنائية قد يثير قلق التجار والمستفيدين.

وأضاف أن ذلك دفع المنظومة إلى المبادرة بالتواصل مع القطاع الخاص والمستفيدين بصورة استباقية، من خلال عقد اجتماعات مع الغرف التجارية وممثلي الأنشطة المختلفة، كل بحسب احتياجاته وتحدياته، بما في ذلك مستوردو السيارات والأغذية.

وأشار إلى أن دور المملكة لم يعد مقتصراً على استقبال المستوردات الموجهة إلى السوق المحلية، بل امتد إلى استقبال البضائع ونقلها ومناولتها لصالح عدد من الدول المجاورة، في ظل تغير مسارات التجارة الإقليمية.

تسهيلات للشاحنات وتعزيز الطاقة التشغيلية

وقال الجاسر إن تغير مسارات الشحن من الخليج العربي إلى البحر الأحمر أوجد احتياجات تشغيلية جديدة، خصوصاً في قطاع النقل البري، لافتاً إلى أن المملكة تمتلك أسطول شاحنات يتجاوز 500 ألف شاحنة، غير أن أنماط النقل غير المعتادة خلال الأزمة تطلبت توفير أعداد إضافية من الشاحنات المتخصصة.

وأضاف: «لاحظنا نقصاً في الشاحنات المخصصة لنقل المواد الكيميائية»، موضحاً أن نقل البضائع التي كانت تصل عبر موانئ الخليج إلى موانئ البحر الأحمر يتطلب أسطولاً كبيراً لم يكن متاحاً بالعدد الكافي.

وبيَّن أن المنظومة اتخذت إجراءات سريعة لتسهيل دخول شاحنات نقل المواد الكيميائية والحبوب الغذائية، من خلال منحها تسهيلات وإجراءات استثنائية خلال فترة التحديات، إلى جانب تمديد العمر التشغيلي للشاحنات.

إحدى ناقلات الكيماويات (البحري)

وأكد أن هذه التدابير أسهمت في توفير الطاقة المطلوبة واستعادة سلاسة العمليات، رغم ارتفاع كميات البضائع وتغير أنماط النقل.

موانئ الساحل الغربي تستوعب تدفقات تجارية متزايدة

وفيما يتعلق بحركة الموانئ، قال الجاسر إن موانئ المملكة على الساحل الغربي سجلت خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) حركة تجارية مرتفعة، مشيراً إلى أنها نقلت كميات تجاوزت ما نقلته موانئ المملكة مجتمعة خلال الشهرين نفسيهما من العام الماضي.

وأضاف أن عدد الشاحنات الداخلة إلى ميناء جدة الإسلامي تجاوز 12 ألف شاحنة يومياً، بعد أن بلغ نحو 10 آلاف شاحنة في مرحلة سابقة، متوقعاً أن يصل العدد إلى 15 ألف شاحنة يومياً خلال الأسابيع المقبلة.

ناقلة راسية في ميناء ينبع التجاري (موانئ)

وقال إن التعامل مع هذه الأعداد يتطلب تطويراً واسعاً في البنية التشغيلية للميناء، موضحاً أن عدد البوابات العاملة ارتفع من تسع بوابات قبل 28 فبراير إلى 18 بوابة، كما جرى استحداث مناطق لتجميع الشاحنات خارج الميناء، بهدف تخفيف الضغط على حركة المرور في جدة، وتنظيم دخول الشاحنات ورفع كفاءة التشغيل.

ولفت إلى تفعيل أنظمة الحجز والمناولة المؤتمتة للشاحنات، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويسهل الإجراءات الإلكترونية.

تنسيق يومي بين الجهات الحكومية

وشدد الجاسر على أن التكامل بين إدارة الميناء والجمارك والجهات الأمنية وهيئة الغذاء والدواء، إلى جانب بقية الجهات العاملة، يمثل أحد العناصر الرئيسية لضمان انسيابية العمليات.

وأوضح أن العمل يجري على مستويات متعددة، تشمل الميناء وهيئة الموانئ والمنظومة بأكملها، من خلال اجتماعات يومية تضم كبار المسؤولين وممثلي الشركات والجهات التنظيمية.

وقال: «نخرج من كل تحدٍّ أقوى»، مشيراً إلى أن الإجراءات التي أثبتت فاعليتها خلال الظروف الاستثنائية يجري رصدها وتحويلها إلى ممارسات أساسية، بما يعزز جاهزية المنظومة للتعامل مع التحديات المستقبلية.

وأكد الوزير في الوقت ذاته الحرص على ألا تؤثر الإجراءات الاستثنائية في الخطط الاستراتيجية أو الأعمال اليومية الاعتيادية، مضيفاً أن العمل الاستثنائي يستمر بالتوازي مع العمل اليومي والاستراتيجي والتحولي الذي تنفذه المنظومة.

780 ألف وظيفة في منظومة النقل

وفي محور التوظيف، أكد الجاسر أن خلق فرص العمل للمواطنين والمواطنات يمثل أحد أهم أهداف رؤية المملكة، إلى جانب تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية سجلت نمواً كبيراً في أعداد الوظائف خلال السنوات الماضية.

وقال إن عدد الوظائف في قطاعات المنظومة وصل إلى نحو 780 ألف وظيفة، بما يعادل قرابة ثلاثة أضعاف العدد المسجل في عام 2019، وهو ما يعكس، بحسب الوزير، حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع وتوسع أنشطته.

أحد الموظفين في الشركة السعودية العالمية للموانئ (الشركة)

وأوضح أن المنظومة أطلقت مبادرات لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في هذه الوظائف، من بينها إنشاء أكاديميات متخصصة، تشمل الأكاديمية السعودية اللوجستية، وأكاديمية «سرب» للطيران، وأكاديمية الطيران المدني، إلى جانب الأكاديمية البحرية.

وأشار إلى أن هذه الأكاديميات تعتمد مناهج متقدمة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع العمل على مواءمة برامجها مع متطلبات القطاع الخاص، موضحاً أن معظم البرامج التدريبية تتضمن التزاماً بالتوظيف منذ بدء التدريب.

المرأة تمثل 33 % من العاملين في القطاع

وقال الجاسر إن هذه المنظومة المتكاملة أسهمت في زيادة مشاركة المواطنين والمواطنات، مبيناً أن النساء يمثلن اليوم 33 في المائة من العاملين في قطاع النقل، وهو قطاع لم يكن، قبل سنوات، من بين القطاعات الأكثر جذباً للمرأة.

وأضاف أن نسبة التوطين في الوظائف الحساسة، والوظائف التي تتطلب مهارات عالية أو ذات طابع قيادي، وصلت إلى نحو الثلثين في منظومة النقل.

وشدد الوزير على أن التوطين لا يُقاس بالأرقام والإحصاءات وحدها، رغم أهميتها، بل يجب أن يرتبط بجودة الأداء والكفاءة والاستدامة، في ظل طبيعة القطاع التنافسية.

وقال: «نحرص على أن يكون التوطين ليس فقط كإحصاءات وأعداد، وهذه أمور مهمة، لكن أيضاً نتأكد أنه يعمل بجودة عالية، ومحقق للكفاءة والاستدامة للقطاع».

وأكد أن قطاع النقل والخدمات اللوجستية يعمل في بيئة تنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، مما يستدعي تنفيذ مبادرات التوطين بطريقة تحافظ على استدامة القطاع وقدرته التنافسية.

واختتم الجاسر بالتأكيد على أن المنظومة تواصل التعامل مع الظروف الاستثنائية، مع الحفاظ على استمرارية أعمالها اليومية ومشاريعها المستقبلية، قائلاً إن التركيز ينصب على «تنفيذ استراتيجياتنا المستقبلية بكل كفاءة واقتدار».