قد يبدأ الأمر بتسوس عميق أو كسر، وينتهي بعلاج عصب السن، لكن العلاج لا يعيد ما فُقد من بنية السن؛ وقد لا يبقى منها ما يكفي لتثبيت التاج الذي يغطيها. هنا يواجه طبيب الأسنان سؤالين: هل يحتاج إلى كشف مزيد من الجزء السليم للسن كي يثبت التاج؟ وهل تحتاج السن إلى دعامة صغيرة داخل الجذر؟

في محاولة لمساعدة الطبيب على الإجابة، طوّر باحثون نظاماً للذكاء الاصطناعي يحلل صور الأشعة ويقدّم توصيات في هاتين المسألتين. ونُشرت الدراسة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في مجلة «The Journal of Prosthetic Dentistry»، التي تصدر عن دار «إلسيفير» في نيويورك.

الدكتورة لمياء سعيد الفضالي

وتقول الدكتورة لمياء سعيد الفضالي، الأستاذة المساعدة في طب الأسنان بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في مصر، وأحد مؤلفي الدراسة، في تصريح خاص، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس هدفنا استبدال الذكاء الاصطناعي بالطبيب، وإنما تزويد الأخير بأداة علمية متقدمة تدعم خبرته الإكلينيكية».

وتوضح أن النظام يحوّل ما يظهر في الأشعة إلى قياسات وتوصيات تساعد الطبيب، في حين يبقى القرار العلاجي بيده.

ماذا تعني «إطالة التاج»؟

قد يوحي الاسم بأن الطبيب يطيل السن نفسها، لكن المقصود كشف جزء أكبر منها. ويحدث ذلك بإعادة تشكيل اللثة، وأحياناً العظم المحيط، حتى يظهر مقدار كافٍ من السن الطبيعية لتثبيت التاج الصناعي.

ويحلل النظام صور الأشعة لتقدير مقدار السن السليمة المتبقية، وما إذا كان كافياً لدعم التاج. كما يبحث عن حافة من السن الطبيعية تحيط بالتاج وتساعد على تثبيتها ومقاومة ضغط المضغ. كلما بقي من السن الطبيعية مقدار مناسب حول التاج، أمكن أن يوفر ذلك دعماً أفضل للترميم.

وما «الوتد»؟

الوتد قطعة صغيرة تُثبّت داخل جذر السن بعد علاج العصب، عندما لا يبقى فوق اللثة ما يكفي لحمل الترميم. وهو يساعد على تثبيت الجزء الذي يُعاد به بناء السن، ثم يُركّب التاج فوقه. ولا يُستخدم الوتد في كل الحالات، ولا يُعدّ سناً جديدة أو زراعة، كما أنه لا يقوّي الجذر بحد ذاته.

ويحاول النظام قياس أبعاد الجذر والوتد في صور الأشعة، للمساعدة في اختيار وتد ملائم، مع الحفاظ على أكبر قدر ممكن من بنية الجذر. فإزالة كمية أكبر من اللازم من الجذر لإفساح مكان للوتد قد تضعف بنيته.

كيف يقرأ النظام صور الأشعة؟

واستخدم الباحثون نوعين من صور الأشعة: صوراً بانورامية للفكين، وأخرى مقرِّبة تُظهر سناً أو منطقة محددة. ويحلل النظام الصور لتقدير الحاجة إلى كشف مزيد من السن الطبيعية، ثم يقيّم الوتد وأبعاده. وهكذا يسعى لتحويل صورة الأشعة إلى معلومات يمكن أن تساعد الطبيب في التخطيط للترميم.

ومن الجوانب العملية في هذا البحث أن النظام يعتمد على صور الأشعة التقليدية ثنائية الأبعاد، ولا يتطلب التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد (CBCT). وهذه صور تستخدمها عيادات الأسنان، بالفعل، ما يجعل اختبار الفكرة ممكناً باستخدام أدوات مألوفة، دون اشتراط جهاز تصوير إضافي. لكن توافر الصورة لا يجعلها وحدها كافية لاتخاذ القرار؛ إذ يضم الطبيب إلى قراءتها ما يظهر في الفحص السريري وما يعرفه عن حالة السن واللثة. وهكذا يظل النظام أداة لتنظيم القياسات ومساندة التقييم، لا بديلاً عن تقدير الطبيب لكل حالة.

نتائج واعدة تحتاج إلى مزيد من التحقق

وقد أورد ملخص الدراسة أن النظام تجاوز دقة 99 في المائة في مهمتين محددتين: تحديد موضع الوتد، وتقييم وجود مقدار كافٍ من بنية السن لدعم التاج. لكن هذه النسبة لا تصف كل ما يفعله النظام. فعندما قاس الباحثون مدى تطابق الحدود التي رسمها البرنامج حول السن مع حدود الخبراء، سجّل مقياسين للتطابق 0.52 و0.66. وهذا يشير إلى أن أداء النظام في تحديد حدود السن لا يساوي دقته في المهمتين السابقتين.

وترى الدكتورة لمياء الفضالي أن النظام قد يساعد الأطباء الأقل خبرة على مراجعة القياسات، ويتيح للأطباء الأكثر خبرة توثيق تقديراتهم ومراجعتها، لكنها تؤكد أن الخطوة التالية هي اختباره على صور أكثر عدداً وتنوعاً، مأخوذة بأجهزة مختلفة، ثم مقارنة توصياته بتقييم أطباء الأسنان المتخصصين.

وتحتاج الدراسات اللاحقة أيضاً إلى معرفة ما إذا كان استخدام النظام يقلل الاختلاف بين قرارات الأطباء أو يختصر وقت التخطيط، وإلى متابعة أثر توصياته في نجاح الترميمات واستقرارها على المدى الطويل. فالنتائج الحالية تتعلق بأداء النظام على الصور، ولا تكفي وحدها لإثبات فائدته للمرضى في الممارسة اليومية.

وشارك في البحث، إضافة إلى الدكتورة لمياء سعيد الفضالي، الدكتور محمد مصطفى رزق، والدكتورة زينب عبد الحليم طه، من الجامعة. وجمع العمل بين تخصصات من كليتيْ طب الأسنان وعلوم الحاسوب. وتمثل الدراسة خطوة بحثية نحو استخدام الذكاء الاصطناعي لمساندة قرارات ترميم الأسنان، لكن تحديد فائدتها السريرية يتطلب اختبارات أوسع ومتابعة نتائج العلاج لدى المرضى.