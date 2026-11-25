تراجعت الأسهم العالمية، الأربعاء، تحت ضغط تقارير عن تهديدات أميركية بفرض رسوم جمركية جديدة، فيما فقدت موجة الصعود التي قادها قطاع التكنولوجيا زخمها، في حين ارتفع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم العالمية 0.4 في المائة، متأثراً بتراجع الأسهم الآسيوية، باستثناء اليابان، بنسبة 3.2 في المائة، وفق «رويترز».

في المقابل، أبدت الأسهم الأوروبية قدراً أكبر من التماسك، مرتفعة 0.5 في المائة، بدعم من مكاسب أسهم السلع الشخصية والمنزلية وشركات التجزئة. وتصدرت أسهم شركات السيارات مكاسب القطاعات، بارتفاعها 2.4 في المائة، بعدما لامست أدنى مستوياتها في أكثر من ست سنوات خلال الأسبوع الحالي.

وأفادت الوكالة، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تستعد للإعلان قريباً عن نتائج تحقيق يستهدف التصدي لما تصفه بالطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة لدى 16 شريكاً تجارياً رئيسياً للولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تترتب على التحقيق رسوم استيراد جديدة تشمل مجموعة واسعة من السلع.

وقال محللون في «آي إن جي»، في مذكرة، إن هذه الخطوة تمثل تذكيراً جديداً بأن «تغير المبررات القانونية للرسوم الجمركية لا يبدد حقيقة أن النزعة الحمائية الأميركية باتت أكثر صعوبة في التراجع عنها». وأضافوا أنه إذا اعتقد أحد أن حكم المحكمة العليا الصادر في وقت سابق من العام الحالي شكّل بداية نهاية الحواجز الجمركية الأميركية، فعليه إعادة النظر في ذلك.

وكانت العقود الآجلة للأسهم الأميركية تشير إلى استمرار الخسائر في «وول ستريت»، إذ تراجعت عقود مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة، وعقود «ناسداك» بنسبة 1.9 في المائة.

وكان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قد انخفض 0.5 في المائة خلال تعاملات يوم الثلاثاء، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 1.5 في المائة. وتخلت شركة «إنفيديا» عن جانب من مكاسبها التي حققتها عقب عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي في وقت سابق من الأسبوع، متراجعة 5.9 في المائة، في حين هبطت أسهم «أنثروبيك» 6.5 في المائة، لتتراجع دون سعر طرحها العام الأولي.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء ارتفاع ثقة المستهلكين الأميركيين في نوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من المتوقع، لتبلغ أعلى مستوياتها في نحو عامين.

ترقب بيانات التضخم ومسار الفائدة

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها في وقت لاحق الأربعاء، قبل عطلة «عيد الشكر» يوم الخميس.

وارتفع الدولار، مدعوماً بتجدد الحديث عن الرسوم الجمركية الأميركية قبيل صدور البيانات، التي قد تعزز رهانات الأسواق على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.13 في المائة إلى 103.97 نقطة، مستعيداً جزءاً من خسائره البالغة 0.4 في المائة خلال الجلسة السابقة.

وقال رئيس أبحاث الأسواق العالمية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأوراق المالية الدولية لدى بنك «إم يو إف جي» في لندن، ديريك هالبيني، إن ارتفاع أسعار الفائدة يفرض تحديات على المستثمرين، ويقوض الثقة باستدامة هياكل التمويل القائمة التي تدفع توسع قطاع الذكاء الاصطناعي.

وفي أسواق العملات، تراجع اليورو 0.16 في المائة إلى 1.0946 دولار، وانخفض الين 0.04 في المائة إلى 159.3 ين للدولار، فيما هبط الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.3081 دولار.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.2 نقطة أساس إلى 4.898 في المائة.

كما تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو، مع انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو السندات الحكومية التي تُعد ملاذاً أكثر أماناً نسبياً، بالتزامن مع هبوط أسعار الطاقة. وانخفض عائد السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.235 في المائة، مقترباً من أدنى مستوياته في أسبوعين.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 90.56 دولار للبرميل، بعد جلسة متقلبة الثلاثاء، أنهى خلالها الخام التعاملات مرتفعاً بأكثر من 2 في المائة، وسط تقارير عن هجمات جديدة استهدفت سفناً في مضيق هرمز ومحيطه.