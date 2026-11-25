تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، الأربعاء، مع انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية بفعل تجدد الشكوك حيال قطاع الذكاء الاصطناعي، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو السندات الحكومية باعتبارها ملاذاً أكثر أماناً، بالتزامن مع تراجع أسعار الطاقة.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، الذي يُعد مؤشراً مرجعياً لسوق السندات في منطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.235 في المائة، مقترباً من أدنى مستوياته في أسبوعين. كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين 4 نقاط أساس إلى 3.028 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات، وفق «رويترز».

وكانت عوائد السندات في منطقة اليورو قد تراجعت من مستوياتها المرتفعة المسجلة في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، سواء على مدى عدة سنوات أو عقود، مع انحسار أسعار الطاقة وتراجع أسواق الأسهم.

وهبطت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2 في المائة الأربعاء، بعدما سجل المؤشر التراجع نفسه في الجلسة السابقة، ما عزّز الإقبال على سندات الخزانة الأميركية وغيرها من السندات الحكومية العالمية، في ظل سعي المستثمرين إلى أصول أكثر أماناً.

وكانت عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» العملاقة لصناعة الرقائق، الاثنين، قد دعّمت الأسهم الأميركية، لكن الشكوك المحيطة بقطاع الذكاء الاصطناعي لا تزال قائمة، وسط انتقادات من مشرعين أميركيين لإعادة تعيين هوانغ.

وزادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حذر الأسواق، مع استعدادها للكشف عن نتائج تحقيق موسع يشمل 16 شريكاً تجارياً للولايات المتحدة، في خطوة قد تمهد الطريق لفرض رسوم جمركية جديدة.

وأسهم انخفاض أسعار الطاقة في تراجع عوائد السندات بمنطقة اليورو على نطاق واسع. وهبط خام برنت بنسبة 2 في المائة إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، مقترباً من أدنى مستوياته منذ أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وفي فرنسا وإيطاليا، تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات بنحو نقطتين إلى ثلاث نقاط أساس، الأربعاء.

ومن المقرر أن تطرح ألمانيا سندات لأجل عشر سنوات بقيمة 5 مليارات يورو، في آخر إصدار لها هذا العام من السندات التي تُعد المعيار المرجعي الفعلي لسوق منطقة اليورو.