سجل فائض الميزان التجاري السلعي السعودي في سبتمبر (أيلول) أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدفوعاً بانتعاش الصادرات النفطية، مع اقتراب الشحنات من مستويات ما قبل الحرب.

وبلغ فائض الميزان التجاري السلعي 41.4 مليار ريال (11 مليار دولار)، بزيادة 74.5 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر 2025، وهي أعلى وتيرة نمو منذ مايو، فيما زاد بأكثر من الضعف مقارنة بشهر أغسطس (آب)، حسب البيانات الأولية للهيئة العامة للإحصاء الصادرة الأربعاء.

وجاء هذا التحسن مع ارتفاع قيمة الصادرات السلعية الإجمالية بنسبة 14.2 في المائة على أساس سنوي إلى 115.5 مليار ريال (30.8 مليار دولار)، في حين تراجعت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 74.1 مليار ريال (19.8 مليار دولار). ويعكس اتساع الفائض اجتماع نمو الصادرات مع انخفاض قيمة السلع المستوردة، وإن كان هذا التراجع في الواردات مستمراً للشهر السابع على التوالي.

الصادرات النفطية تقود التحسن

كانت الصادرات النفطية المحرك الرئيسي لتحسن التجارة الخارجية، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 42.6 في المائة مقارنة بأغسطس، لتبلغ 87.1 مليار ريال (23.2 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار)، أول شهر كامل بعد اندلاع الحرب.

وعلى أساس سنوي، نمت الصادرات النفطية بنسبة 25.6 في المائة، بعدما سجلت تراجعاً لثلاثة أشهر متتالية. وارتفعت حصتها من إجمالي الصادرات السلعية إلى 75.4 في المائة، مقابل 68.6 في المائة في سبتمبر من العام الماضي، بما يعكس زيادة الوزن النسبي للنفط في هيكل الصادرات خلال الشهر.

وتزامن ذلك مع تعافي صادرات الخام السعودية بنحو 80 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 6.13 مليون برميل يومياً، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها «بلومبرغ».

وجاء هذا التعافي مع ارتفاع الشحنات عبر مضيق هرمز إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً، بعدما أعادت المملكة توجيه جزء من صادراتها إلى موانئ الخليج العربي إثر الهجوم الذي وقع في العاشر من سبتمبر، وأدى إلى توقف خط أنابيب «شرق - غرب» معظم الشهر.

وتعززت قدرة المملكة على تصدير النفط مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما رفعت «أرامكو» تدفقات الخام عبر خط الأنابيب إلى أكثر من 80 في المائة من طاقته الاستيعابية، ما أتاح نحو 4.5 مليون برميل يومياً للتصدير من الساحل الغربي.

الصادرات غير النفطية

في المقابل، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 7.2 في المائة مقارنة بأغسطس، لتبلغ 28.4 مليار ريال (7.6 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان). لكنها ظلت أقل بنسبة 10.8 في المائة على أساس سنوي، وفق بيانات الهيئة.

ويعود الانخفاض السنوي إلى تراجع الصادرات الوطنية غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، بنسبة 4.6 في المائة، إلى جانب انخفاض قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20.1 في المائة. وكان التراجع الأكبر في إعادة تصدير الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي هبطت بنسبة 67.6 في المائة، وتمثّل 23.7 في المائة من إجمالي السلع المعاد تصديرها.

وعلى مستوى تركيبة الصادرات غير النفطية، تصدّرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة السلع، بحصة بلغت 22 في المائة من الإجمالي، رغم انخفاض قيمتها بنسبة 3.8 في المائة مقارنة بسبتمبر 2025. وحلّت الصناعات الكيماوية ومنتجاتها في المرتبة التالية بحصة 19.6 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 23.3 في المائة.

أما الواردات فانخفضت إلى 74.1 مليار ريال (19.8 مليار دولار)، متأثرة خصوصاً بتراجع مشتريات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها، التي تشكل 25.3 في المائة من إجمالي الواردات، وانخفضت قيمتها بنسبة 20.7 في المائة على أساس سنوي. كما تراجعت واردات معدات النقل وأجزائها التي تمثّل 11.8 في المائة من الإجمالي، بنسبة 15 في المائة.

وبذلك انخفضت نسبة الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، إلى الواردات إلى 38.3 في المائة، مقارنة بـ41.1 في المائة في سبتمبر من العام الماضي، نتيجة تراجع الصادرات غير النفطية بوتيرة أسرع من انخفاض الواردات.

الفائض التجاري يرتفع في الربع الثالث

أسهم الانتعاش القوي للصادرات النفطية خلال سبتمبر في رفع فائض الميزان التجاري السعودي خلال الربع الثالث بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي، إلى 71.6 مليار ريال (19.1 مليار دولار)، رغم استمرار تراجع إجمالي الصادرات السلعية خلال الفترة، إذ انخفضت الواردات بوتيرة أسرع.

كما ارتفع الفائض بنحو 18 في المائة مقارنة بالربع الثاني، الذي شهد اضطرابات في تدفقات النفط السعودي إلى الأسواق العالمية على خلفية الحرب.

كوريا الجنوبية الوجهة الأولى للصادرات

على صعيد الشركاء التجاريين، تصدّرت كوريا الجنوبية قائمة الدول المستقبلة للصادرات السلعية السعودية في سبتمبر، مستحوذة على 18.9 في المائة من الإجمالي، تلتها الهند بنسبة 14.3 في المائة، ثم الصين بنسبة 12.9 في المائة.

وشملت قائمة أكبر عشر وجهات تصديرية أيضاً الإمارات ومصر واليابان وماليزيا والولايات المتحدة ومالطا والبحرين، واستحوذت هذه الدول مجتمعة على 76.2 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة.

وفي جانب الواردات، واصلت الصين تصدّر قائمة الدول الموردة إلى السعودية، بحصة بلغت 24.9 في المائة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 8.2 في المائة، ثم مصر بنسبة 6.2 في المائة. وشكلت الواردات من أكبر عشر دول موردة 65.7 في المائة من الإجمالي.

وتظهر بيانات المنافذ الجمركية استمرار الدور المحوري لميناء جدة الإسلامي، الذي استقبل 42.4 في المائة من إجمالي الواردات السلعية في سبتمبر، فيما تصدر أيضاً منافذ تصدير السلع غير النفطية بحصة بلغت 24.6 في المائة.