أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن الاقتصاد السعودي أثبت متانته وقدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية، مستنداً إلى التحولات الهيكلية التي شهدها خلال السنوات الماضية، والسياسات المالية المرنة التي أسهمت في تعزيز قدرته على مواجهة الأزمات.

وقال الجدعان، خلال المؤتمر الصحافي بعد إقرار مجلس الوزراء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2027، إن «رؤية 2030» انطلقت بهدف واضح يتمثل في إعادة هيكلة آلية عمل المالية العامة، والتعامل مع وضع اقتصادي كان يتطلب تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الخارجية.

وأضاف أن أثر هذا التحول ظهر بوضوح خلال السنوات الماضية، مستشهداً بتجربة جائحة كورونا في عام 2020، وقدرة الاقتصاد والحكومة السعودية على التصدي لتداعياتها، مشيراً إلى أن المملكة واصلت التعامل مع صدمات اقتصادية متتالية، شملت موجة التضخم العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الحكومة، بالتفاعل مع القطاع الخاص والمواطنين، استطاعت التعامل مع تلك التحديات، في ظل السياسات المالية التي عززت مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف.

وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أشار الجدعان إلى أن الناتج المحلي للأنشطة النفطية في عام 2026 تراجع بنسبة 2.1 في المائة، نتيجة انخفاض حجم الإنتاج النفطي، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً إيجابياً بلغ 2.5 في المائة، لترتفع مساهمتها إلى 57.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، إلى جانب تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد، يمثلان جزءاً أساسياً من التحول الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية 2030، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة الأزمات والتقلبات.

وقال إن ميزانية العام 2027 تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 10.9 في المائة خلال عام 2027.