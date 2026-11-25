سجّل الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.1 في المائة، خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالربع السابق، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي، يوم الأربعاء، في قراءة معدّلة بالخفض عن التقديرات الأولية التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.2 في المائة.

وأرجع المكتب هذا التعديل إلى أداء الصادرات ومبيعات تجارة التجزئة في سبتمبر (أيلول) الماضي، اللذين جاءا أضعف مما كان مقدَّراً في السابق، وفق «رويترز».

وقالت رئيسة مكتب الإحصاء، روث براند، إن أداء الاقتصاد الألماني كان متماسكاً، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، رغم الأزمات الجيوسياسية، لكن وتيرة النمو تباطأت في الربع الثالث.

وكان الاقتصاد الألماني قد نما بنسبة 0.4 في المائة خلال الربع الأول، و0.3 في المائة في الربع الثاني.

وسجّل إجمالي الاستهلاك نمواً محدوداً بلغ 0.1 في المائة، كما ارتفع استهلاك الأُسر، الذي يشكّل نحو 70 في المائة من إجمالي الاستهلاك، بالنسبة نفسها، مقارنة بالربع السابق.

في المقابل، زاد الاستهلاك الحكومي بوتيرة أسرع بلغت 0.3 في المائة، وفقاً لمكتب الإحصاء.

وعلى صعيد الاستثمار، تراجع بنسبة 1.2 في المائة على أساس فصلي، في مؤشر على تسارع الاتجاه الهبوطي الذي ظهر خلال النصف الأول من العام.

وبعد ارتفاع الصادرات والواردات، بشكل ملحوظ، في النصف الأول من العام، تبدّل الاتجاه خلال الربع الثالث، إذ انخفض إجمالي الصادرات بنسبة 1 في المائة، مقارنة بالربع الثاني.