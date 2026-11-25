الحكومة السودانية ترفض مبادرة إثيوبيا لاستضافة الحوار الوطني السودانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345407-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
الحكومة السودانية ترفض مبادرة إثيوبيا لاستضافة الحوار الوطني السوداني
مبنى مدمر جراء هجوم بمسيرات استهدف منازل في الخرطوم (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة السودان، اليوم الأربعاء، رفضَها القاطع للمبادرة التي أعلنها رئيسُ الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، ودعا فيها الأطرافَ السودانيةَ إلى حوارٍ شاملٍ ومفتوحٍ تستضيفه إثيوبيا وتتولّى تيسيرَ أعماله.
وأكدت الحكومةُ، في بيان لها، أنّ حيادَ الدولة المُضيفة واحترامَها سيادةَ السودان شرطانِ أساسيّانِ لقبول أيِّ دورٍ في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن حكومة السودان «تجدد موقفَها إزاء دعمِ قوات (الدعم السريع)، وإطلاقِ طائراتٍ مسيّرةٍ من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، وهما الأمران اللذان سبق أن وجّهت بشأنهما اتّهامات إلى الحكومة الإثيوبية. وفي ضوء هذه الاتّهامات، ترى حكومةُ السودان أنّ الحكومةَ الإثيوبيةَ لا تستوفي شرطَ الحياد اللازمَ لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله، وتدعو إلى تحقيقٍ مستقلٍّ يكشف الوقائعَ ويحدّد المسؤوليات، وتحتفظ بحقِّها في اتّخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية صوناً لسيادة البلاد».
كما دعا البيان حكومة الاتحاد الأفريقي والجهاتِ الإقليميةَ والدوليةَ المعنيّةَ إلى احترام موقف السودان واستبعاد إثيوبيا من أيِّ ترتيباتٍ لاستضافة الحوار السوداني أو تيسيره.
وأكدت الحكومة السودانية حرصَها على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وأشار البيان إلى أنّ تحديدَ مكان الحوار وجدول أعماله، واختيارَ الجهة التي تتولّى تيسيرَه، حقٌّ للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم الحرّة. وسيادةُ السودان واستقلالُ قراره الوطنيِّ لا يخضعان للمساومة.
أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الحكومة السودانية ترفض مبادرة إثيوبيا لاستضافة الحوار الوطني السودانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345407-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
الحكومة السودانية ترفض مبادرة إثيوبيا لاستضافة الحوار الوطني السوداني
مبنى مدمر جراء هجوم بمسيرات استهدف منازل في الخرطوم (أ.ف.ب)
أعلنت حكومة السودان، اليوم الأربعاء، رفضَها القاطع للمبادرة التي أعلنها رئيسُ الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، ودعا فيها الأطرافَ السودانيةَ إلى حوارٍ شاملٍ ومفتوحٍ تستضيفه إثيوبيا وتتولّى تيسيرَ أعماله.
وأكدت الحكومةُ، في بيان لها، أنّ حيادَ الدولة المُضيفة واحترامَها سيادةَ السودان شرطانِ أساسيّانِ لقبول أيِّ دورٍ في هذا الشأن.
وأضاف البيان أن حكومة السودان «تجدد موقفَها إزاء دعمِ قوات (الدعم السريع)، وإطلاقِ طائراتٍ مسيّرةٍ من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، وهما الأمران اللذان سبق أن وجّهت بشأنهما اتّهامات إلى الحكومة الإثيوبية. وفي ضوء هذه الاتّهامات، ترى حكومةُ السودان أنّ الحكومةَ الإثيوبيةَ لا تستوفي شرطَ الحياد اللازمَ لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله، وتدعو إلى تحقيقٍ مستقلٍّ يكشف الوقائعَ ويحدّد المسؤوليات، وتحتفظ بحقِّها في اتّخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية صوناً لسيادة البلاد».
كما دعا البيان حكومة الاتحاد الأفريقي والجهاتِ الإقليميةَ والدوليةَ المعنيّةَ إلى احترام موقف السودان واستبعاد إثيوبيا من أيِّ ترتيباتٍ لاستضافة الحوار السوداني أو تيسيره.
وأكدت الحكومة السودانية حرصَها على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.
وأشار البيان إلى أنّ تحديدَ مكان الحوار وجدول أعماله، واختيارَ الجهة التي تتولّى تيسيرَه، حقٌّ للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم الحرّة. وسيادةُ السودان واستقلالُ قراره الوطنيِّ لا يخضعان للمساومة.
وفاة جنديين ليبيين أصيبا في الهجوم الأوكراني قبالة بنغازيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345287-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%8A%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
وفاة جنديين ليبيين أصيبا في الهجوم الأوكراني قبالة بنغازي
صورة بالأقمار الاصطناعية لدخان متصاعد من حريق عقب انفجار على متن سفينة روسية راسية في ميناء بنغازي بليبيا يوم 22 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعلن الجيش الوطني الليبي أن جنديين توفيا متأثرين بإصابتهما، جراء الهجوم الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، واستهدف سفينتين روسيتين قبالة بنغازي.
وقال صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي، ونجل المشير خليفة حفتر، في منشور على موقع «فيسبوك» مساء الثلاثاء: «أنعى اليوم بكل الحزن والاعتزاز اثنين من أبطال قواتنا البحرية».
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، الاثنين، مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين، الأحد، إحداهما في ميناء بنغازي والأخرى قبالة سواحلها، قائلاً إن الهجوم نُفِّذ باستخدام 7 مُسيَّرات بحرية أوكرانية الصنع، وأدى إلى إغراق القطعتَين البحريتَين.
وبعد الهجوم الأوكراني قبالة سواحل بنغازي، دعت سلطات شرق البلاد إلى تحقيق دولي في انتشار عناصر أوكرانيين في الغرب الواقع تحت سلطة الحكومة المعترف بها في طرابلس، بعدما كانت الأمم المتحدة قد دعت إلى التحقيق في الضربات، قبل أن تتبناها كييف.
وقبل إعلان أوكرانيا مسؤوليتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليل الأحد، عن «قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد»، داعية «إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل (...) ومحاسبة المسؤولين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وحذَّر البيان من «جرِّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع» مؤكداً أن ليبيا المنقسمة أصلاً بين سلطتين متنازعتين، لا ينبغي «أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية».
تصاعد المطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن «هجمات بنغازي»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5345272-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
تصاعد المطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن «هجمات بنغازي»
الدبيبة خلال اجتماعه في طرابلس مع سفير إيطاليا لدى ليبيا يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
تصاعدت التداعيات السياسية للهجمات البحرية على ميناء بنغازي بشرق ليبيا، بين مطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين، في حين أعلنت وحدة إنقاذ بحري العثور على قطعة بحرية لفظتها أمواج البحر على شاطئ منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي، في أعقاب الهجمات البحرية التي شهدتها المدينة، الأحد الماضي.
وقالت الوحدة إنه جرى تأمين الموقع وتسليم جميع محتويات القطعة البحرية إلى «اللواء طارق بن زياد»، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لـ«القيادة العامة»، ومركز شرطة سيدي خليفة، والضفادع البشرية بمفرزة طلميثة، من دون أن توضح طبيعة القطعة البحرية أو مصدرها.
كما أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي إنقاذ أفراد طاقم سفينة تجارية مالطية، بعد تعرضها لهجوم بالزوارق المسيّرة قبالة سواحل بنغازي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات التي استهدفت سفينتين في محيط قاعدة بنغازي البحرية ومينائها، وسط استمرار الغموض بشأن ملابسات العملية وحجم الأضرار التي خلفتها، وتصاعد المخاوف من تحول الأراضي والمياه الليبية إلى ساحة إضافية للمواجهة الروسية - الأوكرانية.
من جانبه، حذر رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، الذي افتتح، الثلاثاء، النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض ليبيا الدولي للطاقة، من خطورة الزج بليبيا في صراعات دولية وإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية - الأوكرانية والصراع في السودان، مؤكداً أن أطرافاً عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد قد تجر البلاد إلى مواجهات يدفع الليبيون ثمنها.
واستغل الدبيبة لقاءه، مساء الاثنين، مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيريني، للتأكيد على موقف حكومته من الهجوم الذي استهدف ميناء بنغازي، وما يثيره من مخاوف بشأن استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية.
وأدان الدبيبة الهجوم، في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، معرباً عن ارتياحه لسلامة سكان المدينة الذين «عاشوا يوماً عصيباً دون ذنب»، وشدد على أن حماية أرواح الليبيين وأمنهم «مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون».
وأضاف أن استخدام الموانئ والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، «خصوصاً في ظل ما أُعلن بشأن وجود سفينة شحن عسكرية روسية في الميناء»، يمثل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين وأمن البلاد.
ورأى أن إقحام ليبيا في الحرب الروسية - الأوكرانية أو الصراع في السودان، عبر أطراف عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد، «يمثل مغامرة خطيرة سيدفع الليبيون ثمنها»، داعياً إلى توحيد القرار العسكري وإنهاء التصرفات الأحادية التي تهدد سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.
وعلى خلفية إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن العملية، طالب المجلس الأعلى للدولة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم على ميناء بنغازي، وتحديد المسؤولين عنه.
ودعا المجلس الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى تأمين الموانئ والمنشآت الاستراتيجية، وإحكام الرقابة على المجالين الجوي والبحري، ورفض أي نشاط عسكري أجنبي خارج الأطر القانونية والاتفاقات المعتمدة من السلطات الليبية.
وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان مشترك، مساء الاثنين، إن الاعتداءات شملت استهداف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، إلى جانب رصد واعتراض عدد من المسيّرات البحرية في محيط المدينة.
واستنكر البيان تصريحات زيلينسكي التي أقر فيها بمسؤولية أوكرانيا عن العمليات القتالية في المياه الإقليمية قبالة بنغازي، محذراً من انعكاساتها على أمن المواطنين والمنشآت والموانئ الليبية، وكذلك سلامة الملاحة البحرية والاستقرار في البحر المتوسط.
وطالبت اللجنتان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح يتجاوز بيانات القلق والاستنكار إلى خطوات عملية تمنع امتداد الصراعات الدولية إلى ليبيا، كما دعتا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول المعنية لضمان أمن الملاحة، ومنع تكرار الحوادث.
وأكدتا أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، وأن حماية سيادتها وسلامة أراضيها تتطلب موقفاً وطنياً موحداً بعيداً عن الانقسامات السياسية.