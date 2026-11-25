أعلنت حكومة السودان، اليوم الأربعاء، رفضَها القاطع للمبادرة التي أعلنها رئيسُ الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أمس، ودعا فيها الأطرافَ السودانيةَ إلى حوارٍ شاملٍ ومفتوحٍ تستضيفه إثيوبيا وتتولّى تيسيرَ أعماله.

وأكدت الحكومةُ، في بيان لها، أنّ حيادَ الدولة المُضيفة واحترامَها سيادةَ السودان شرطانِ أساسيّانِ لقبول أيِّ دورٍ في هذا الشأن.

وأضاف البيان أن حكومة السودان «تجدد موقفَها إزاء دعمِ قوات (الدعم السريع)، وإطلاقِ طائراتٍ مسيّرةٍ من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان، وهما الأمران اللذان سبق أن وجّهت بشأنهما اتّهامات إلى الحكومة الإثيوبية. وفي ضوء هذه الاتّهامات، ترى حكومةُ السودان أنّ الحكومةَ الإثيوبيةَ لا تستوفي شرطَ الحياد اللازمَ لاستضافة الحوار أو تيسير أعماله، وتدعو إلى تحقيقٍ مستقلٍّ يكشف الوقائعَ ويحدّد المسؤوليات، وتحتفظ بحقِّها في اتّخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية صوناً لسيادة البلاد».

كما دعا البيان حكومة الاتحاد الأفريقي والجهاتِ الإقليميةَ والدوليةَ المعنيّةَ إلى احترام موقف السودان واستبعاد إثيوبيا من أيِّ ترتيباتٍ لاستضافة الحوار السوداني أو تيسيره.

وأكدت الحكومة السودانية حرصَها على صون روابط الجوار بين الشعبين السوداني والإثيوبي، على أساس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين.

وأشار البيان إلى أنّ تحديدَ مكان الحوار وجدول أعماله، واختيارَ الجهة التي تتولّى تيسيرَه، حقٌّ للسودانيين يمارسونه بتوافقهم وإرادتهم الحرّة. وسيادةُ السودان واستقلالُ قراره الوطنيِّ لا يخضعان للمساومة.