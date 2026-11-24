أعلن الجيش الوطني الليبي أن جنديين توفيا متأثرين بإصابتهما، جراء الهجوم الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، واستهدف سفينتين روسيتين قبالة بنغازي.

وقال صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي، ونجل المشير خليفة حفتر، في منشور على موقع «فيسبوك» مساء الثلاثاء: «أنعى اليوم بكل الحزن والاعتزاز اثنين من أبطال قواتنا البحرية».

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن، الاثنين، مسؤولية بلاده عن استهداف سفينتين روسيتين، الأحد، إحداهما في ميناء بنغازي والأخرى قبالة سواحلها، قائلاً إن الهجوم نُفِّذ باستخدام 7 مُسيَّرات بحرية أوكرانية الصنع، وأدى إلى إغراق القطعتَين البحريتَين.

وبعد الهجوم الأوكراني قبالة سواحل بنغازي، دعت سلطات شرق البلاد إلى تحقيق دولي في انتشار عناصر أوكرانيين في الغرب الواقع تحت سلطة الحكومة المعترف بها في طرابلس، بعدما كانت الأمم المتحدة قد دعت إلى التحقيق في الضربات، قبل أن تتبناها كييف.

وقبل إعلان أوكرانيا مسؤوليتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ليل الأحد، عن «قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد»، داعية «إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل (...) ومحاسبة المسؤولين»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحذَّر البيان من «جرِّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع» مؤكداً أن ليبيا المنقسمة أصلاً بين سلطتين متنازعتين، لا ينبغي «أن تصبح ساحة للصراعات الخارجية».