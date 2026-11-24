تصاعدت التداعيات السياسية للهجمات البحرية على ميناء بنغازي بشرق ليبيا، بين مطالبات بتحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين، في حين أعلنت وحدة إنقاذ بحري العثور على قطعة بحرية لفظتها أمواج البحر على شاطئ منطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي، في أعقاب الهجمات البحرية التي شهدتها المدينة، الأحد الماضي.

وقالت الوحدة إنه جرى تأمين الموقع وتسليم جميع محتويات القطعة البحرية إلى «اللواء طارق بن زياد»، بمشاركة الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لـ«القيادة العامة»، ومركز شرطة سيدي خليفة، والضفادع البشرية بمفرزة طلميثة، من دون أن توضح طبيعة القطعة البحرية أو مصدرها.

صورة لانتشال قارب قبالة السواحل الليبية يشتبه في أنه تابع للسفينة الروسية المدمرة (الوحدة البحرية)

كما أعلنت القوات البحرية التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي إنقاذ أفراد طاقم سفينة تجارية مالطية، بعد تعرضها لهجوم بالزوارق المسيّرة قبالة سواحل بنغازي.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب الهجمات التي استهدفت سفينتين في محيط قاعدة بنغازي البحرية ومينائها، وسط استمرار الغموض بشأن ملابسات العملية وحجم الأضرار التي خلفتها، وتصاعد المخاوف من تحول الأراضي والمياه الليبية إلى ساحة إضافية للمواجهة الروسية - الأوكرانية.

من جانبه، حذر رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، الذي افتتح، الثلاثاء، النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض ليبيا الدولي للطاقة، من خطورة الزج بليبيا في صراعات دولية وإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الروسية - الأوكرانية والصراع في السودان، مؤكداً أن أطرافاً عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد قد تجر البلاد إلى مواجهات يدفع الليبيون ثمنها.

واستغل الدبيبة لقاءه، مساء الاثنين، مع السفير الإيطالي جيانلوكا ألبيريني، للتأكيد على موقف حكومته من الهجوم الذي استهدف ميناء بنغازي، وما يثيره من مخاوف بشأن استخدام الموانئ والمنشآت المدنية في أنشطة عسكرية.

وأدان الدبيبة الهجوم، في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، معرباً عن ارتياحه لسلامة سكان المدينة الذين «عاشوا يوماً عصيباً دون ذنب»، وشدد على أن حماية أرواح الليبيين وأمنهم «مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون».

وأضاف أن استخدام الموانئ والمنشآت المدنية لأغراض عسكرية، «خصوصاً في ظل ما أُعلن بشأن وجود سفينة شحن عسكرية روسية في الميناء»، يمثل تهديداً خطيراً لسلامة المواطنين وأمن البلاد.

ورأى أن إقحام ليبيا في الحرب الروسية - الأوكرانية أو الصراع في السودان، عبر أطراف عسكرية تتصرف خارج إطار القرار الوطني الموحد، «يمثل مغامرة خطيرة سيدفع الليبيون ثمنها»، داعياً إلى توحيد القرار العسكري وإنهاء التصرفات الأحادية التي تهدد سيادة البلاد وأمنها واستقرارها.

وعلى خلفية إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مسؤولية بلاده عن العملية، طالب المجلس الأعلى للدولة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الهجوم على ميناء بنغازي، وتحديد المسؤولين عنه.

ودعا المجلس الحكومة والمؤسسات العسكرية والأمنية إلى تأمين الموانئ والمنشآت الاستراتيجية، وإحكام الرقابة على المجالين الجوي والبحري، ورفض أي نشاط عسكري أجنبي خارج الأطر القانونية والاتفاقات المعتمدة من السلطات الليبية.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في بيان مشترك، مساء الاثنين، إن الاعتداءات شملت استهداف سفينة روسية داخل قاعدة بنغازي البحرية، إلى جانب رصد واعتراض عدد من المسيّرات البحرية في محيط المدينة.

واستنكر البيان تصريحات زيلينسكي التي أقر فيها بمسؤولية أوكرانيا عن العمليات القتالية في المياه الإقليمية قبالة بنغازي، محذراً من انعكاساتها على أمن المواطنين والمنشآت والموانئ الليبية، وكذلك سلامة الملاحة البحرية والاستقرار في البحر المتوسط.

وطالبت اللجنتان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح يتجاوز بيانات القلق والاستنكار إلى خطوات عملية تمنع امتداد الصراعات الدولية إلى ليبيا، كما دعتا إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف ومحاسبة المسؤولين، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية والدول المعنية لضمان أمن الملاحة، ومنع تكرار الحوادث.

وأكدتا أن ليبيا ليست طرفاً في الحرب الروسية - الأوكرانية، وأن حماية سيادتها وسلامة أراضيها تتطلب موقفاً وطنياً موحداً بعيداً عن الانقسامات السياسية.