احتجز مسلّحون 25 شخصاً رهائن في متجر كبير بمدينة كارتاخينا السياحية في كولومبيا، بعدما باءت عملية سرقة شاحنة صغيرة مصفّحة بالفشل، وفق ما أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا الثلاثاء.

وأوضح الرئيس خلال مؤتمر صحافي أن عدد المحتجزين كان 30 في بادئ الأمر، وقد تم الإفراج عن خمسة منهم، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ونُشرت تسجيلات مصوّرة للعملية على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي. وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً واسعاً حول المكان، وعلّقت السلطات مؤقتاً الرحلات الوافدة إلى مطار المدينة السياحية المطلّة على بحر الكاريبي.

أفراد من الشرطة الكولومبية ينفّذون عمليةً لتحرير 25 رهينةً كان مسلحون يحتجزونهم داخل متجر في مدينة كارتاخينا بكولومبيا يوم 24 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وزادت هذه الحادثة من التوتّرات التي تشهدها كولومبيا، بعد تفجير سيارة مفخّخة ليلاً في وسط البلد. ولم يتّضح بعد إن كان هناك رابط بين الحادثتين.

وحمّل أبيلاردو دي لا إسبرييا فصائل منشقة عن حركة «فارك» مسؤولية تفجير السيارة المفخخة في مدينة فيلافيسينسيو، والذي أسفر عن تدمير مقرّ حاكم محلي وعدد من المباني المحيطة به، وذلك عشية الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام مع الحركة المتمردة.

وأظهرت مشاهد تداولتها وسائل إعلام أشخاصاً يركعون على الأرض في المتجر، في حين تمركز قنّاصون من الشرطة في مبانٍ مجاورة.

وكشف الرئيس الكولومبي أن المهاجمين أرادوا في بادئ الأمر السطو على شاحنة مصفّحة في مركز تجاري، لكنهم لجأوا إلى المتجر بعد استدعاء الشرطة.

وأوردت وسائل إعلام أن الخاطفين طالبوا بفدية تناهز مليونَي دولار مع تأمين سيّارتين مصفّحتين لهم، وانتقال آمن إلى مدينة مجاورة على مسافة 130 كيلومتراً.