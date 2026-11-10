منفّذ هجوم كراكوف ببولندا تأثّر بيميني متطرف من النازيين الجدد

أعلن وزير العدل البولندي، الثلاثاء، أن مرتكب مجزرة كراكوف، الأسبوع الماضي، كان متأثراً بأندرس بهرينغ بريفيك اليميني المتطرف الذي يصنّف من النازيين الجدد، وتسبّب عام 2011 في أسوأ مذبحة تشهدها النرويج منذ الحرب العالمية الثانية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال الوزير فالديمار زوريك في حديث إلى الصحافيين: «تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بالإرهابي، ولاحظنا أنه تصفّح مواقع إلكترونية بشأن أندرس بريفيك»، مضيفاً أن المحققين عثروا لدى المهاجم على «علم غادسدن» (Gadsden)، وهو علم تاريخي أميركي ذو خلفية صفراء يتوسطها رسم لأفعى ملتفة وجاهزة للهجوم وعبارة «لا تدس علي». وارتبط هذا العلم في بعض الأحيان بحركات اليمين المتطرف.

أشخاص يضعون الشموع حول عمود في وسط مدينة كراكوف البولندية بعد يومين من هجوم إطلاق النار يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وفي 22 يوليو (تموز) 2011، فجّر أندرس بيرينغ بريفيك، قنبلة قرب مقر الحكومة في أوسلو؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، قبل أن يعمد إلى قتل 69 شخصاً معظمهم من المراهقين بعدما فتح النار في مخيم صيفي تابع لرابطة شبيبة حزب العمال النرويجي في جزيرة أوتويا.

وفي ما يتعلّق بالجريمة التي شهدتها كراكوف ببولندا، السبت، قال وزير العدل إن التحقيقات تشمل الدائرة المحيطة بالمهاجم وأي ارتباطات آيديولوجية محتملة يمكن أن تكون قد أثرت في إقدامه على هذا الفعل.

ومن دون استبعاد فرضيات أخرى، خصوصاً الاضطرابات النفسية، رأى زوريك أن هناك «أدلة قوية جداً» تؤكد ما كانت قد أعلنته السلطات في وقت سابق بشأن تبنّي المهاجم لأفكار اليمين المتطرف.

شرطي يراقب تجمعاً لإحياء ذكرى ضحايا هجوم إطلاق النار في الساحة الرئيسية بمدينة كراكوف البولندية يوم 9 نوفمبر 2026 (أ.ب)

ورجّح أن يكون منفّذ العملية قد «خطط مسبقاً» للجريمة، مشيراً بشكل خاص إلى حيازته 12 مخزن طلقات لأسلحة نصف آلية ونحو 500 طلقة، الأمر الذي يتجاوز بكثير احتياجات رامٍ يتردّد على ميدان الرماية.

وكان منفّذ عملية كراكوف مسلّحاً ببندقية، ويرتدي زياً عسكرياً، ويضع قناعاً وخوذة لدى تنفيذه الهجوم، وقد أطلق النار من سيارته على مارة قرب ساحة تكتظ عادة بالسياح في المركز التاريخي للمدينة.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل 6 أشخاص من بينهم بريطاني ونمساوية، كما أصيب 15 آخرون من بينهم 5 أجانب من الجنسيات البريطانية والبرتغالية والروسية والألمانية والنمساوية.

ويُشتبه في أن القاتل أردى 9 أشخاص في المجمل، وذلك بعد العثور على 3 جثث أخرى في منزله على نحو 150 كيلومتراً شمال شرقي كراكوف، اتضح أنها تعود لوالديه وشقيقته.