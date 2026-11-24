أعلنت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، انفجار سيارة مفخخة، خارج مكاتب الحكومة الإقليمية في مدينة فيافيسينسيو الكولومبية، ما أسفر عن إصابة 23 شخصاً، في ظل موجة من أعمال العنف التي تشهدها البلاد، والتي تشمل جماعات متمردة وعصابات مخدرات، وتمتد إلى المناطق الحضرية.

رجال يرتدون خوذات وسط الزجاج المحطم والأنقاض داخل مبنى تضرر بالهجوم في فيافيسينسيو بكولومبيا يوم 24 نوفمبر 2026 (رويترز)

وقع الانفجار، مساء أمس الاثنين، في مدينة فيافيسينسيو، التي يبلغ عدد سكانها نحو نصف مليون نسمة. وكانت السلطات قد أعلنت، في البداية، إصابة 19 شخصاً، قبل أن ترفع الحصيلة إلى 23 مصاباً. وأوضحت أن الهجوم ما زال قيد التحقيق، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وكثّف الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييّا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته، استخدام الضربات الجوية ضد عصابات المخدرات والجماعات المتمردة في المناطق الريفية، كما استند إلى المعلومات الاستخباراتية العسكرية لاعتقال عدد من القيادات الوسطي.

وردّت الجماعات المتمردة بشن هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة على مراكز الشرطة والقواعد العسكرية في أنحاء البلاد، كما استهدفت مواقع مختلفة بصواريخ مصنوعة من أسطوانات الغاز، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة على جوانب الطرق.

مبنى متضرر بشدة على أثر هجوم قرب مقر حاكم مقاطعة ميتا في فيافيسينسيو بكولومبيا يوم 24 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتُعد مدينة فيافيسينسيو مركزاً زراعياً وتجارياً رئيسياً يقع على أطراف غابات الأمازون المطيرة، حيث تخوض الجماعات المتمردة، منذ فترة طويلة، صراعات للسيطرة على طرق تهريب المخدرات، فضلاً عن الأنشطة التجارية المشروعة، مثل مزارع تربية الماشية ومزارع النخيل.

وقال ألكسندر باكيرو، عمدة مدينة فيافيسينسيو، لإذاعة «بلو» الكولومبية، إنه يعتقد أن الهجوم ربما نفّذته إحدى الجماعات المنشقّة عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية «فارك»، التي تنشط في إقليم ميتا وتسعى إلى الانتقام من الضربات العسكرية التي استهدفتها.