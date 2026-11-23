قُتل 16 مشتبهاً بهم في المكسيك خلال عملية توقيف زعيم المخدرات «تشابو إيسيدرو» الجمعة، بحسب حصيلة جديدة أعلنها الجيش الاثنين للعملية التي قُتل فيها أيضاً أربعة عسكريين.

وقال وزير الدفاع ريكاردو تريفيّا خلال المؤتمر الصحافي اليومي للرئيسة كلاوديا شينباوم: «قُتل 16 مشتبهاً بهم في هذه المواجهة. وأشار البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع فجر السبت إلى سبعة قتلى، وعُثر على الآخرين لاحقاً».

وأُوقف فاوستو إيسيدرو ميسا، زعيم كارتل «بلتران ليفا»، ليل الجمعة إلى السبت في عملية نُفّذت بدعم من أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وكان اسمه مدرجاً في قائمة أبرز المطلوبين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) الذي عرض مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار لمن يقدّم معلومات تؤدّي إلى القبض عليه.

وأثارت عملية توقيفه أعمال عنف نفّذها مسلّحون موالون لبارون المخدرات أقاموا حواجز وأضرموا النيران بمركبات ومتاجر.

والاثنين، أعلن وزير الدفاع ضبط أسلحة ومركبات، بينها رشّاشات وقاذفات قنابل يدوية. وقال إن الحواجز المرورية الـ21 التي أقيمت خلال العملية قد أزيلت.

والأحد، أعلن الجيش عن توقيف ثمانية أشخاص يشتبه بانتمائهم للعصابة شاركوا في أعمال العنف خلال عملية الإمساك بزعيم المجموعة.