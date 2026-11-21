أعلن الجيش المكسيكي، السبت، توقيف زعيم إحدى عصابات تهريب المخدرات، المدرج على قائمة أبرز المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وأفادت الأمانة الوطنية للدفاع في المكسيك عبر منصة «إكس» بإلقاء القبض على فاوستو إيسيدرو ميزا، المعروف بلقب تشابو إيسيدرو، واثنين من قادة عصابته، وذلك خلال مداهمة نفذتها قوات خاصة مساء الجمعة في ولاية سينالوا.

صورة لفاوستو إيسيدرو ميزا في قائمة أكثر المطلوبين الهاربين لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أ.ف.ب)

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اشتباكاً مسلحاً اندلع بين الجيش وأفراد من العصابة في مدينة غواسافي، ما أثار حالة من الذعر في المناطق المحيطة.

وقال الجيش المكسيكي إن تشابو إيسيدرو هو المشتبه بتزعمه عصابة «بلتران ليفا» المتحالفة مع أحد فصيلين متنافسين داخل كارتل سينالوا القوي.

وأوقف معه الرجل الثاني في العصابة وشخص آخر وُصف بأنه مسؤول عن عملياتها المالية.

وذكر الجيش أنه جرى نقلهم جميعاً جواً إلى العاصمة مكسيكو «ليتم وضعهم في تصرف سلطات الادعاء المختصة».

سيارات تحترق على طريق سريع في ولاية سينالوا المكسيكية بعد إعلان القبض على فاوستو إيسيدرو ميزا (رويترز)

ويواجه تشابو إيسيدرو تهماً جنائية في كل من المكسيك والولايات المتحدة.

وقد أدرجه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي) ضمن قائمة أكثر 10 مطلوبين لديه، وعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات تؤدي إلى توقيفه.

وجاء في نشرة «إف بي آي» أنه يقود عصابة مسؤولة عن إدخال «كميات كبيرة من الهيروين، والميثامفيتامين، والكوكايين، والفنتانيل، والماريجوانا إلى الولايات المتحدة».